La Giornata Parlamentare del 2 ottobre 2023

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto, già approvato dal Senato, per la tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. A seguire dibatterà sulle mozioni relative alle iniziative a favore del comparto della scuola e del diritto allo studio e sulla proposta di legge per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Come di consueto, domani alle 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediatae venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà la pdl per la modifica dello Statuto speciale della Regione FVG, proseguirà le audizioni sulle pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, e, con la Affari Sociali, dibatterà sullo schema di decreto del PdR sui minori stranieri non accompagnati. Infine, terrà delle audizioni sulla pdl per l’impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all’estero. La Giustizia, con l’Agricoltura, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; esaminerà le pdl sul contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e lo schema di decreto legislativo relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. La Esteri ascolterà, con la Politiche dell’Ue, la Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese Jorida Tabaku nell’ambito della discussione delle risoluzioni sull’allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali. Ascolterà i rappresentanti della società civile tunisina, esaminerà diverse ratifiche di trattati internazionali e, sempre con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Ángel Fernández-Palacios Martinez sulle priorità del semestre di Presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue.

La Difesa si confronterà sulle pdl per il conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ascolterà, con la Politiche dell’Ue e la Trasporti, il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Gen. C. A. Carmine Masiello nell’ambito dell’esame dell’Atto Ue sulla politica di ciberdifesa dell’Unione Europea. Ascolterà il Vicedirettore Generale della Direzione Generale del personale militare della Marina, Amm. Enrico Giurelli nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l’ingresso delle donne nelle Forze Armate a 11 anni dalla revisione dello strumento militare. Infine ascolterà il Procuratore Generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione Maurizio Block sullo stato giuridico del personale militare e dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la revisione dello strumento militare e sulla risoluzione sul programma soldato sicuro.

La Bilancio approverà, dopo un veloce esame, il decreto per la tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Svolgerà diverse audizioni sul decreto sulle politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Nello specifico oggi alle 17.30 ascolterà i rappresentanti di Svimez, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, il prefetto di Agrigento, i rappresentanti di diverse associazioni, il presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e alcuni costituzionalisti. Martedì dalle 16.30 sarà la volta di diversi Commissari ZES e dei rappresentanti di Confindustria, Ficei, Fipe, Terna, Leonardo, Ance e Assoporti. Mercoledì dalle 9.20 ascolterà diversi presidenti di Regione, i rappresentanti dell’Anci e di Enele e alle 13.00 il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR Raffaele Fitto; a seguire proseguirà l’esame del decreto. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sul risanamento e la risoluzione delle controparti centrali.

La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl relative alle manifestazioni di rievocazione storica e sulla pdl sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e sulla delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. Riprenderà il ciclo di audizioni sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione, svolgerà delle audizioni sul problema del costo dei libri di testo e alcune sulle pdl relative all’esonero dall’insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. Infine, esaminerà lo schema di decreto ministeriale per la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e la risoluzione per la tutela delle mura delle città bastionate.

La Ambiente proseguirà le audizioni sulle pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, ed esaminerà la pdl per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Svolgerà delle audizioni sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei. La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per la valorizzazione del sistema portuale nazionale e sulle risoluzioni sul trasporto pubblico locale. A seguire, proseguirà il ciclo di audizioni sulla pdl per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti d’interesse nazionale. La Attività Produttive esaminerà la pdl di delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, svolgerà diverse audizioni sull’intelligenza artificiale e sulle opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano e alcune sulla pdl di disciplina dell’attività di toelettatura degli animali d’affezione. Infine, esaminerà le risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

La Lavoro esaminerà le pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La Affari Sociali ascolterà i rappresentanti dell’Istat sul Piano europeo di lotta contro il cancro, si confronterà sulla proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell’Istituto superiore di sanità (ISS); con l’Agricoltura, esaminerà la pdl relativa al divieto di produzione e d’immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e dibatterà sull’Atto Ue relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati. Esaminerà la pdl per l’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e sullo schema di decreto legislativo sui medicinali veterinari e sullo schema di decreto legislativo per la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità.

La Agricoltura esaminerà lo schema di decreto ministeriale sulla quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, lo schema di decreto legislativo sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e lo schema di decreto legislativo relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. Infine, la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per la trasparenza e l’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) e si confronterà sulla legge di delegazione europea 2022-2023.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 15.00 per l’esame del disegno di legge sulle iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Giovedì dovrebbe confrontarsi sul decreto per il contrasto agli incendi boschivi, per il recupero dalle tossicodipendenze e sul personale della magistratura e della Pubblica amministrazione e come di consueto, discuterà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, esaminerà il decreto per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile. Si confronterà sul ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, sul ddl costituzionale per la revisione del procedimento di conversione in legge dei decreti-legge, sul ddl per la tutela delle vittime di reati, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e sul ddl per la nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl relativo alla modifica all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare. A seguire dibatterà sul ddl sulla geografia giudiziaria e sui ddl sulla diffamazione a mezzo stampa e sulla lite temeraria, sul ddl per l’elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, sul ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, sul ddl di modifica della geografia giudiziaria, sul ddl per la prevenzione della delinquenza minorile, sul ddl per il recupero dei crediti professionali, sul ddl sul legittimo impedimento del difensore, sul ddl sul reato di tortura e sul ddl per il sequestro di strumenti elettronici. Si confronterà, poi, sullo schema di decreto legislativo che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e, con la Industria e Agricoltura, sullo schema di decreto legislativo per l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

La Esteri e Difesa esaminerà il ddl per il controllo dell’import-export relativo ai materiali di armamento, il ddl sui sindacali militari e di delega revisione strumento militare, diverse ratifiche di trattati internazionali e la proposta di nomina del Presidente della Lega navale italiana. La Politiche dell’Ue dibatterà sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà il ddl sulla competitività dei capitali e il ddl sulle agevolazioni fiscali alle start-up. La Cultura svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl per la promozione dei cammini come itinerari culturali, dibatterà sullo schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2023, sul ddl per il centenario della fondazione della città di Latina, sul ddl per la semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali, sul ddl per la promozione e tutela della danza, sul ddl per la promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, sul ddl per il riconoscimento giuridico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri e sul ddl per il contributo all’Istituto della Enciclopedia Italiana.

La Ambiente e Lavori pubblici svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl sulla rigenerazione urbana. A seguire svolgerà alcune audizioni e si confronterà sul decreto per la pianificazione della qualità dell’aria e per le limitazioni della circolazione stradale. LaIndustria e Agricoltura proseguirà il ciclo di audizioni e l’esame sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Dibatterà, poi, sull’atto Ue per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. La Affari Sociali e Lavoro dibatterà sul ddl per la protezione dei soggetti malati di celiachia e per la prevenzione e l’informazione in merito alla malattia celiaca, e sulla proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a Presidente dell’Istituto superiore di sanità. Con la Ambiente e Agricoltura, discuterà sullo schema di decreto legislativo relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, sullo schema di decreto legislativo relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e sullo schema di decreto legislativo per la protezione degli animali durante l’abbattimento.