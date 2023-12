La manovra incassa il primo ok in Commissione Bilancio al Senato e si prepara all'esame del Senato. Scontro sul Mes, Conte chiede il Gran giurì per la Meloni.

Via libera dalla Commissione Bilancio alla manovra. Domani in Aula al Senato

Una lunga notte di votazioni, poi il via libera in tarda mattinata. La manovra incassa il primo ok in Commissione Bilancio al Senato e si prepara all’esame dell’Aula a Palazzo Madama, dove l’approdo è fissato per mercoledì pomeriggio, con fiducia e voto finale venerdì mattina. Poi toccherà alla Camera, con l’approvazione definitiva attesa prima di Capodanno per scongiurare l’esercizio provvisorio. Passano tutte le maggiori modifiche presentate dai relatori e dal Governo, oltre all’emendamento unitario delle opposizioni contro la violenza sulle donne. Nulla di fatto invece per il Superbonus, anche se non si esclude un intervento col Milleproroghe o addirittura un provvedimento ad hoc. Le principali modifiche al testo vengono approvate durante la notte; cambia innanzitutto la discussa norma sulle pensioni di medici, enti locali, maestri e ufficiali giudiziari: si salvano dai tagli gli assegni di vecchiaia, mentre restano penalizzate le pensioni anticipate ma con un taglio più soft per i sanitari. Dirigenti medici e infermieri, inoltre, potranno restare al lavoro fino ai 70 anni; nella notte spunta anche la proposta di portare l’asticella a 72 anni, poi il dietrofront in extremis del Governo. I correttivi però non bastano e i sindacati sono pronti a tornare in piazza.

Per il Ponte sullo Stretto arriva la rimodulazione dei fondi. A circa 200 Comuni è concesso un po’ di tempo in più per fissare le aliquote Imu. La specifica sugli affitti brevi, voluta da FI, salva la prima casa dall’aumento della cedolare secca al 26%. Via libera alle agevolazioni per i mutui sulla prima casa per famiglie numerose e in base all’Isee. Con emendamenti bipartisan vengono poi approvate le nuove risorse per il fondo Alzheimer, 5 milioni per borse di studio favore di giovani studenti dei paesi africani, 2 milioni per le retribuzioni del personale del Ministero degli esteri e fondi per le malattie rare e i tumori. Risorse anche per il contrasto al disagio abitativo e per il fondo vittime dell’amianto. Bocciata invece la proroga dello smart working ma passa la proposta unitaria delle opposizioni di convogliare tutti i 40 milioni del tesoretto sul contrasto alla violenza sulle donne, una mossa dal “grande significato politico”, sottolineano in una conferenza congiunta Pd, M5s, Iv, Azione, Avs e Autonomie.

Scontro sul Mes, Conte chiede il Gran giurì per la Meloni

Giuseppe Conte considera il Mes il punto debole di Giorgia Meloni e attacca, soprattutto dopo le “dolose menzogne smentite dagli Atti parlamentari”, che la premier gli ha lanciato alla Camera e al Senato la scorsa settimana. Anche per questo il leader del M5S ha chiesto formalmente a Lorenzo Fontana la nomina di un Giurì d’onore che valuti le affermazioni della presidente del Consiglio secondo cui Conte tre anni fa diede il via libera al Meccanismo europeo di stabilità “contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani”. Alla vigilia dell’ennesimo, annunciato, slittamento del voto in Aula sulla ratifica del Mes, il clima resta infiammato. Per il M5S si tratterebbe di un’offensiva “premeditata” quella lanciata martedì scorso alla Camera e l’indomani al Senato, dove la Meloni ha anche tirato fuori “il fax” inviato dall’allora Ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’ambasciatore italiano a Bruxelles: se l’episodio non venisse censurato, è l’altra parte del ragionamento, si creerebbe il precedente di un presidente del Consiglio che usa la cassa di risonanza data dal suo ruolo per “bastonare” un avversario politico “anche ricorrendo a falsità”.

Per “la gravità di questa urgenza” Conte ha preannunciato la sua mossa al presidente Sergio Mattarella, prima di presentarsi in conferenza stampa spiegando la richiesta di un Giurì d’onore formalizzata poco prima a Fontana. Secondo Conte “l’asimmetria, in ordine ai poteri e alla potenzialità comunicativa, di un Presidente del Consiglio rispetto a un deputato in carica rende ancor più necessario” l’intervento di Fontana “per ristabilire e compensare le gravissime ed infondate offese”. Dopo quelli di Dario Franceschini del 2005 e di Giovanni Donzelli, il nuovo caso è al centro di una istruttoria tecnica, annunciata dal presidente della Camera, che dovrebbe durare qualche giorno. Se ricorrono i presupposti, verranno nominati i Commissari, che in genere in un mese emettono una relazione di cui Montecitorio prende atto, senza dibattito né votazione. Dal centrodestra si è esposto solo Antonio Tajani: “Siamo in campagna elettorale e Conte cerca sempre pretesti per andare sui giornali”. La premier invece non ha commentato.

Conte attacca la Schlein. Dal Pd: l’avversario è Meloni

Sulla lunga distanza, il ruolo di federatore del campo alternativo alla destra, certo. Ma non solo. A far salire la tensione tra Pd e M5S, e quindi tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, non è solo il ruolo di federatrice rilanciato da Romano Prodi per la segretaria dem ma più in generale quello di leader anti Meloni. La richiesta dell’istituzione di un giurì d’onore per le parole pronunciate in aula dalla leader FdI sul Mes rimette infatti l’ex premier al centro del dibattito e il leader M5S parallelamente punta il dito contro “l’alleata-rivale” Schlein. Lei federatrice? “Io mi auguro che lo sia, che sia una grande federatrice delle correnti del Pd. Ha proprio bisogno di fare chiarezza al proprio interno. Per quanto riguarda il Movimento non abbiamo bisogno di nessun federatore”. Non solo l’attacco al vertice, però, Conte prende di mira il Pd su vari fronti, dalla “questione morale” al termovalorizzatore di Roma, dalla pace alla politica estera: “Dal Pd vogliamo chiarezza, se c’è possiamo ovviamente lavorare. Noi vogliamo partner affidabili. C’è ancora strada da fare, però devo dire la verità che il seme dell’alternativa di governo è stato posto col salario minimo”.

Al Nazareno mettono a verbale l’esito di “una conferenza stampa fatta quasi tutta contro di noi e una piccola parte contro la premier”. La scelta è quella di non replicare direttamente, “Noi siamo impegnati a contrastare Giorgia Meloni e questo Governo, non rispondiamo agli attacchi di Giuseppe Conte”, è la linea. “Da Schlein mai sono venute parole contro le opposizioni, avendo lei la responsabilità di guidare il maggior partito di opposizione. Elly si è sempre occupata di trovare un terreno comune sui temi, come ha fatto sul salario minimo”. Ecco perché vale come una “medaglia” per i dem il botta e risposta tra la leader e Meloni sui migranti, terreno sul quale il M5S “non sempre risponde presente”. “Conte ha governato con la destra sovranista e con il Pd, quindi, è perfettamente in grado di valutare con chi condivide più punti di contatto, senza chiedere a nessuno di sottoporsi a esami di correttezza politica. Lo stesso vale per la questione morale, che è nel nostro Dna da decenni, da quando l’ha posta un grande leader della sinistra come Berlinguer”, taglia corto Debora Serracchiani. E se il leader M5S intanto esclude ogni ipotesi di candidatura per le Europee, è Carlo Calenda ad azzardare un’ipotesi non troppo disinteressata: “Io penso che il M5S supererà il Pd e penso che il prossimo candidato premier sarà Conte e su questo il Pd si dividerà. Non ci vedo l’Ulivo semmai l’Unione ma è un’altra cosa”.

