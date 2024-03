La Giornata Parlamentare del 18 marzo 2024

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la proposta di legge sulla sicurezza stradale e di delega al Governo per la revisione del Codice della strada, la pdl sulla dichiarazione di monumento nazionale dei teatri italiani, il disegno di legge sugli enti del Terzo settore e la pdl sui costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e di delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Domani dalle 18.00 esaminerà il decreto per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 mentre mercoledì alle 9.30 ascolterà le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024. Come di consueto martedì 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà il decreto, già approvato dal Senato, per le consultazioni elettorali dell’anno 2024, la pdl relativa ai conflitti d’interessi e, con la Giustizia, il ddl governativo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e sui reati informatici. A seguire proseguirà le audizioni sulla pdl sull’autonomia differenziata, dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali e, con la Affari Sociali, si confronterà sulla proposta di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia.

La Giustizia esaminerà le pdl sui reati contro gli animali e la pdl sulla pdl sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale. Con la Affari Sociali dibatterà sulla pdl di delega al Governo per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e con la Finanze sullo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario.

La Esteri, con la Difesa, esaminerà la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024. Sul medesimo provvedimento, assieme alla rispettiva del Senato, domani alle 13.30 ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Ascolterà i rappresentanti di Confcommercio sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale, esaminerà la pdl sulla destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero e la pdl per l’istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all’estero. Infine, proseguirà il ciclo di audizioni sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico.

La Difesa dibatterà Esaminerà poi sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato “potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all’acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare” e dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale denominato “Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei carabinieri”. Giovedì alle 8.30 ascolterà il Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi sulla difesa cibernetica.

La Bilancio esaminerà sul decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il cui termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per mercoledì alle 12.00. La Finanze si confronterà sulla pdl per l’applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni, sulla risoluzione sull’applicazione dell’Accordo tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.

La Cultura, con la Lavoro, esaminerà la risoluzione per l’introduzione di una disciplina degli e-sports e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Con la Trasporti, ascolterà il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Giacomo Lasorella sullo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. Esaminerà lo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026, la risoluzione per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie d’intelligenza artificiale, la pdl sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, le pdl sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani e la pdl sulla rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel Consiglio nazionale e nella Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano. Infine, dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

La Ambiente, con la Attività Produttive, svolgerà delle audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, esaminerà la pdl sulla compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività e le risoluzioni per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio; ascolterà il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane Fabio Fatuzzo sullo stato di attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue concernenti gli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione e svolgerà diverse audizioni sul ddl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

La Trasporti proseguirà il ciclo di audizioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Mef nel capitale di Poste Italiane. Mercoledì alle 13.30 la Attività Produttive ascolterà il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale.

La Lavoro proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame dell’Atti Ue sulla mobilità delle competenze e dei talenti, esaminerà gli emendamenti al ddl governativo in materia di lavoro e svolgerà delle audizioni sul rapporto tra IA e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. La Affari Sociali esaminerà lo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità e le risoluzioni sulla sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva. La Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle problematiche del settore delle aziende che prestano servizi alle imprese agricole (c.d. contoterzisti).

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 15.30 per ascoltare le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024. Mercoledì esaminerà il decreto relativo alla governance e agli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026” e giovedì alle 10.00 ascolterò la Ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Come di consueto, giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sul premierato, il decreto sulle consultazioni elettorali dell’anno 2024 e il ddl sulle modifiche al Titolo V della Costituzione. La Giustizia, esaminerà il ddl per il sequestro di strumenti elettronici, il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, il ddl sul conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali, il ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato e lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Infine, proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia e le audizioni sul ddl relativo ai cognomi dei figli.

La Esteri e Difesa dibatterà su diverse proposte di ratifiche di tratta internazionali. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Finanze proseguirà il confronto sull’affare assegnato relativo agli sviluppi della politica fiscale, la gestione tributaria, le grandezze finanziarie e l’attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026, sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up e sul ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle.

La Cultura esaminerà il ddl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche, il ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti, il ddl sulle scuole dell’infanzia a indirizzo musicale, lo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026, il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, i ddl per l’introduzione dell’educazione sentimentale e affettiva nelle scuole e il ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà il decreto relativo alla governance e agli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026”, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Mef nel capitale di Poste Italiane, e ascolterà i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Tts Italia e Porsche Consulting sull’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche.

L’Industria e Agricoltura ascolterà i rappresentanti di CNA e di Confartigianato sullo stato dell’automotive in Italia, esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di florovivaismo e il ddl sulla produzione e vendita del pane. Infine, ascolterà i rappresentanti della società cooperativa Ri.Nova e del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) – Divisione Impatti su agricoltura, foreste e servizi ecosistemici (IAFES) sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento.

La Affari Sociali proseguirà le audizioni sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, si confronterà sul ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, sul ddl in materia di tutela della salute mentale, sul ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, sul ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, sul ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, sullo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità e sull’Atto Ue per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni o a sostanze tossiche.