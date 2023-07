La Giornata Parlamentare del 17 luglio 2023: approvazione decreto sulle misure urgenti per gli Enti territoriali, attuazione PNRR

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.00 per la fiducia e l’approvazione del decreto sulle misure urgenti per gli Enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

Da domani esaminerà le mozioni sull’emergenza abitativa, la proposta di legge sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, la pdl di modifica al codice della proprietà industriale, la pdl per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, la pdl per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e la proposta di legge per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi d’istruzione e formazione professionale.

Da mercoledì discuterà il decreto per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Come di consueto martedì alle 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà la pdl, già approvata dal Senato, per l’inserimento in costituzione dell’attività sportiva e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle attività di rappresentanza d’interessi. Con la Lavoro esaminerà il decreto per l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. La Giustizia esaminerà le pdl sull’occupazione arbitraria d’immobili, la pdl sulla prescrizione del reato e le pdl sugli illeciti agro-alimentari. Con la Affari Sociali dibatterà sull’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. Mercoledì alle 13.30 la Esteri, con la Difesa e la rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice della NATO svoltosi a Vilnius l’11 e il 12 luglio 2023.

La Bilancio, assieme al Politiche Ue e Bilancio del Senato, domani ascolterà i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Elettricità futura, ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Mercoledì alle 14.00, sul medesimo argomento, ascolterà il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR Raffaele Fitto. La Finanze esaminerà le pdl per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto e le pdl per l’equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

La Cultura si confronterà sulle pdl per l’introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie, la pdl per l’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e la pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Con la Trasporti esaminerà la legge europea per la libertà dei media. A seguire dibatterà sull’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e sulle pld per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Infine, esaminerà le pdl per il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi d’istruzione e la pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica. La Ambiente esaminerà la pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale. Domani alle 9.00, sul medesimo tema, ascolterà il Commissario straordinario alla ricostruzione Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo.

La Attività Produttive proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti e svolgerà delle audizioni sulle pdl sul turismo accessibile e sulla partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. La Lavoro proseguirà le audizioni ed esaminerà le pdl per il salario minimo. La Affari Sociali esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2023 e la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Infine, proseguirà le audizioni sul Piano europeo di lotta contro il cancro. L’Agricoltura esaminerà e svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di fauna carnivora e selvatica. Riprenderà le audizioni sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia e ascolterà i rappresentanti di CNA Agroalimentare e di Confartigianato, nell’ambito dell’esame della proposta di legge in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. La Politiche dell’Ue si confronterà sull’atto Ue per l’attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (il cosiddetto decreto infrazioni) e del decreto per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico una volta che sarà giunto dalla Camera. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, le pdl per l’elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute e dibatterà sulla proposta di legge costituzionale in materia di legislazione esclusiva dello Stato. Infine, svolgerà delle audizioni sul ddl relativo a statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulle intercettazioni e proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione. Dibatterà sul ddl relativo alla geografia giudiziaria, sul ddl per l’elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura, sul ddl relativo alla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, sul ddl sulla delinquenza minorile, sul ddl sul legittimo impedimento del difensore e sul ddl sulle spese della giustizia per il recupero dei crediti professionali.

La Esteri e Difesa ascolterà i rappresentanti dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) nell’ambito dell’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO, e dibatterà sul protocollo di Convenzione sull’inquinamento atmosferico. La Politiche dell’Ue concluderà l’esame del decreto salva infrazioni e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio si confronterà sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022 e le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023. La Finanze esaminerà la delega fiscale approvata la settimana scorsa dalla Camera e proseguirà le audizioni ed esaminerà il disegno di legge sugli interventi a sostegno della competitività dei capitali.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul disegno di legge per la promozione dei cammini come itinerari culturali, audirà i rappresentanti della Fondazione ISMU e di WeWorld Onlus nell’ambito dell’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese, dibatterà sul ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù e sul ddl per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe. La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sul contrasto al bracconaggio ittico, alcune sull’Atto Ue relativo all’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche; esaminerà il ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese, il ddl sulla produzione e vendita del pane e proseguirà le audizioni sulla situazione della bufala in Campania.

La Affari Sociali e Lavoro svolgerà delle audizioni e si confronterà sui ddl per la diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia e il ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, esaminerà il ddl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza da SARS-CoV-2, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2023.