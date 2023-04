La Giornata Parlamentare del 17 aprile 2023: siccità, attuazione PNRR, voto per i fuori sede

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera dei deputati esaminerà le mozioni per contrastare il fenomeno della siccità e le mozioni sulle iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare. A seguire discuterà il decreto legge, già approvato dal Senato, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e le mozioni in materia di dimensionamento scolastico, nel quadro di interventi per la valorizzazione e il potenziamento del sistema d’istruzione.

Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà interrogazioni a risposta immediata. Giovedì voterà per l’elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, di due del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e di due del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Infine venerdì avvierà la discussione generale della pdl per la prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, della proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19 e della pdl per la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Bilancio, esaminerà il decreto Pnrr. Domani alle 14.00 ascolterà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessio Butti sulle linee programmatiche dell’attività di Governo in materia di digitalizzazione della Pa e si confronterà sulle pdl per l’esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza in caso d’impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. Infine, svolgerà delle audizioni sulla pdl relativa ai conflitti d’interessi e di delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché per il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulle pdl per la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano e dibatterà sulle pdl per la tutela dell’inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria.

La Esteri, con la Finanze, si confronterà sulla ratifica di diversi accordi con la Svizzera relativi ai lavoratori transfrontalieri. La Difesa dibatterà su diversi programmi di investimenti in strutture e mezzi. La Bilancio, assieme alla rispettiva del Senato, svolgerà diverse audizioni sul Documento di economia e finanza (Def); nello specifico oggi a partire dalle 14.20 ascolterà i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confindustria, Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confprofessioni, Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Rete professioni tecniche. Domani alle 20.15 ascolterà i rappresentanti dell’Istat; mercoledì alle 20.30 quelli del Cnel e della Corte dei conti; giovedì ascolterà alle 8.30 Banca d’Italia, alle 14.00 il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e alle 16.00 la Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Lilia Cavallari. La Finanze, assieme alla Affari Sociali, esaminerà il decreto per il sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali il cui termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 14.00 di mercoledì 19 aprile.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla pdl per l’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva e alcune sulla risoluzione per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche. Con la Lavoro, dibatterà sulla risoluzione in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura. Infine, svolgerà delle audizioni sulla pdl relativa all’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale e dibatterà sulle pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, svolgerà delle audizioni ed esaminerà il decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e ascolterà i rappresentanti di Confartigianato e Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. La Trasporti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva UE sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La Attività Produttive, assieme alla Lavoro, ascolterà i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Stellantis di Melfi e domani alle 13.15 ascolterà il Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata. Infine, svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti. La Lavoroproseguirà le audizioni sulle proposte di legge sulla giusta retribuzione e salario minimo.

La Affari Sociali esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, e la pdl per la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Dibatterà, poi, sull’Atto Ue sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, sulla risoluzione relativa alle politiche del farmaco e su quella per la revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari.

La Agricoltura svolgerà delle audizioni sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia, si confronterà sulla risoluzione delle problematiche del settore olivicolo, sulla risoluzione per l’eradicazione della peste suina dal territorio nazionale, sulla pdl relativa ai costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, sulla delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e sulla pdl per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. La Politiche dell’Ue proseguirà il confronto sull’Atto Ue sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio e le audizioni sull’Atto Ue sulla politica di ciberdifesa dell’UE.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto per l’ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto all’immigrazione irregolare e del decreto, approvato la settimana scorsa dalla Camera, per la protezione temporanea persone provenienti da Ucraina. A seguire si confronterà sulla mozione sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno e giovedì alle 15.00, come di consueto, svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il decreto per l’ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto all’immigrazione irregolare. A seguire dibatterà sul ddl per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti, sul ddl per l’elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, sul ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, sul ddl sulle norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive, sul ddl relativo all’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, sul ddl per la valorizzazione dei sindaci dei piccoli comuni, sul ddl per l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, sul ddl per la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità o istituti, sul ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre e sul ddl per l’istituzione del Garante per la protezione dati personali e diritti umani. Esaminerà poi la proposta d’istituzione della Commissione di inchiesta su scomparsa di Orlandi e Gregori.

La Giustizia proseguirà le audizioni sui ddl relativi alla diffamazione a mezzo stampa, esaminerà il ddl per la procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza, il ddl per la sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il ddl sulla circonvenzione di persone anziane il ddl per il danneggiamento di beni culturali e artistici e il ddl sulla geografia giudiziaria. La Esteri e Difesa esaminerà la convenzione sulla marchiatura dei metalli preziosi e dibatterà su diversi programmi di investimenti in strutture e mezzi.La Politiche dell’Ue proseguirà le audizioni sull’Atto Ue sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio. La Finanze esaminerà il decreto sulle emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech e l’Atto Ue sui bonifici istantanei in euro, e ascolterà, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti d’incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti d’imposta, il Presidente della Commissione per le spese fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze Mauro Marè.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl per l’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole, esaminerà i ddl per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, il ddl per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù, il ddl per la promozione dei cammini come itinerari culturali, il ddl per l’istituzione del Museo della Shoah a Roma e il ddl per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Dibatterà poi sulla proposta d’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale, sul ddl per il sostegno alle associazioni musicali amatoriali e giovedì alle 14.00 ascolterà il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica.

La Ambiente e Trasporti ascolterà il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, sulle tematiche relative al controllo delle attività marittime e portuali svolto dalle Capitanerie di porto – Guardia costiera ed esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva Ue sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La Industria e Agricoltura proseguirà il ciclo di audizioni sul ddl per la produzione e vendita del pane, si confronterà sui disegni di legge per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, sul ddl relativo agli organismi prodotti con tecniche di editing genomico, sul ddl relativo all’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e sul ddl per il contrasto del bracconaggio ittico. Infine, svolgerà delle audizioni sulla situazione della bufala in Campania.

La Affari Sociali e Lavoro dibatterà sul ddl per l’istituzione della Giornata per la prevenzione veterinaria, sul ddl per l’istituzione della giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale, sul ddl per il ristoro dei medici lesi dalla SARS-CoV-2 e a seguire proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute.