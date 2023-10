La Giornata Parlamentare del 16 ottobre 2023

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la proposta d’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, le mozioni per la salvaguardia del sistema sanitario nazionale, la pdl per l’istituzione del salario minimo, del disegno di legge per l’istituzione del Museo della Shoah in Roma e delle mozioni sulle iniziative volte a prevenire e contrastare il cosiddetto fenomeno Hikikomori relativo all’isolamento sociale volontario, con particolare riguardo alle fasce più giovani della popolazione. Domani alle 15.00 ascolterà l’informativa urgente del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l’isola di Lampedusa. Come di consueto, domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediatae venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni ed esaminerà il decreto immigrazione e protezione internazionale e la pdl per l’istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La Giustizia esaminerà le pdl sul contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. La Esteri svolgerà delle audizioni su diverse proposte di ratifica di trattati con il Canada, ascolterà una delegazione dei sindacati ucraini FPU e KVPU e proseguirà il confronto sulla ratifica in materia di giustizia tra Italia e San Marino. Mercoledì alle 8.30 ascolterà l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Islamica dell’Iran Giuseppe Perrone. La Difesa esaminerà la proposta di nomina dell’ammiraglio di squadra Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana e la proposta di nomina del generale ispettore capo in congedo Basilio Di Martino a presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

La Bilancio esaminerà il decreto sulle disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, sul rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e sull’immigrazione. Assieme alla rispettiva del Senato svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale, sull’Atto Ue per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e sull’Atto Ue relativo ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Nello specifico, da domani ascolterà diversi professori universitari, il direttore generale dell’istituto Milton Friedman Institute Dario Peirone, il componente dell’European Fiscal Board Massimo Bordignon, il presidente di sezione del Consiglio di Stato Luciano Barra Caracciolo e i rappresentanti di Sbilanciamoci. Mercoledì ascolterà la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Infine, esaminerà lo schema di decreto ministeriale recante l’approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

La Cultura esaminerà la pdl sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e sulla delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, le pdl per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, la risoluzione per la destinazione del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali e proseguirà le audizioni sul problema del costo dei libri di testo. Proseguirà il ciclo di audizioni sulla pdl sulla compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività e alcune sulla pdl per l’individuazione dell’area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità. La Ambiente esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009.

La Trasporti proseguirà il ciclo di audizioni sulle risoluzioni per la valorizzazione del sistema portuale nazionale, ascolterà il Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) Pierluigi Di Palma nell’ambito dell’esame della pdl per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Giovedì alle 15.00 ascolterà i rappresentanti di ATAC, ATM e CTM sulle risoluzioni relative al trasporto pubblico locale. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sul disegno di legge per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy e ascolterà Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d’Italia, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto. Esaminerà le risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, la pdl di delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e le pdl per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

La Lavoro esaminerà, in sede di comitato ristretto, la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La Affari Sociali proseguirà le audizioni sulla pdl per l’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e ne svolgerà alcune sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia. Infine, svolgerà delle audizioni sull’accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità. La Agricoltura esaminerà le pdl sulla fauna carnivora e selvatica, le risoluzioni sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico, lo schema di decreto legislativo relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento e le pdl per l’istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto per la pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, esaminerà il decreto per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile. Si confronterà sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, sul ddl per la nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali, sul ddl per l’elargizione e benefici in favore delle vittime dell’incuria, sul ddl per la tutela delle vittime di reati, sul ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e sul ddl per l’istituzione della giornata in memoria delle vittime di stupri di guerra del 1943-1944. La Giustizia esaminerà ddl relativo alla modifica all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare, il ddl sulla sottrazione o il trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci e la proposta di nomina del Presidente e di due componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Esteri e Difesa esaminerà il ddl sul controllo import-export relativo ai materiali di armamento. Sul medesimo atto, domani alle 13.30 ascolterà i rappresentanti della Rete Italiana Pace e Disarmo, dell’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL) e della Rivista Italiana Difesa mentre mercoledì alle 9.00 ascolterà rappresentanti della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD). A seguire si confronterà sulla ratifica dell’accordo tra UE-Qatar sul trasporto aereo, sul ddl sulle associazioni sindacali militari e sulla delega per la revisione strumento militare e mercoledì alle 10.00 ascolterà l’ambasciatore d’Italia in Iran Giuseppe Perrone. La Politiche dell’Ue dibatterà sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea, ascolterà il Presidente della Commissione Affari esteri e interparlamentari del Parlamento della Repubblica di Azerbaijan Samad Seydov sulle prospettive dei rapporti tra l’Unione europea e la Repubblica di Azerbaijan e mercoledì alle 12.00 ascolterà il Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti.

La Bilancio dibatterà sul Dpcm relativo alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. La Finanze ascolterà i rappresentanti di Agenzia delle Entrate, Cgil, Cisl, Uil, Assovetro, Assarmatori, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confesercenti, Anief e Udir sul cosiddetto decreto proroga termini e il ddl sulla competitività dei capitali. A seguire esaminerà il provvedimento e il ddl sulla competitività dei capitali. La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl per la semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d’arte e alcune sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma. Domani alle 14.00, con la Sanità e Lavoro, ascolterà il Sottosegretario per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti sul ddl per l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico. A seguire, esaminerà il ddl per la promozione dei cammini come itinerari culturali, il ddl per il contributo all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, il ddl per centenario della fondazione della città di Latina, il ddl relativo alle imprese culturali e creative, il ddl per la semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali, il ddl per la promozione della memoria dei campi di prigionia, d’internamento e di concentramento in Italia e il ddl per il riconoscimento giuridico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.

La Ambiente e Lavori pubblici si confronterà sul decreto per la pianificazione della qualità dell’aria e per le limitazioni della circolazione stradale, sul ddl per la rigenerazione urbana, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli e sulla nomina del presidente e di 3 componenti del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. La Industria e Agricoltura ascolterà i rappresentanti dell’Enea sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, proseguirà l’esame sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, il ddl sulla professione di guida turistica e il ddl per il contrasto del bracconaggio ittico. Domani alle 14.30, la Affari Sociali e Lavoro ascolterà le comunicazioni del Ministro della salute Orazio Schillaci sulle recenti evoluzioni relative alle tematiche del suo dicastero, anche con riferimento allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e alla prossima manovra di bilancio. Infine, dibatterà sul ddl per la protezione dei soggetti malati di celiachia e per la prevenzione e l’informazione in merito alla malattia celiaca.