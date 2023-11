La Giornata Parlamentare del 13 novembre 2023

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.00 per esaminare il decreto sulle misure urgenti in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Da martedì si confronterà sul disegno di legge relativo al divieto di produzione e d’immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione dicarne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, sulla pdl in materia di prescrizione, sulla mozione sull’aggiudicazione e gestione degli appalti con particolare riguardo alla tutela delle retribuzioni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla Legge di delegazione europea 2022-2023 e sulle mozioni per la prevenzione e la cura del tumore al seno.

Da venerdì esaminerà il decreto proroga termini, la mozione sulle politiche per il clima e impegni per la 28ª conferenza dell’Onu sul cambiamento climatico (COP28) di Dubai e la pdl per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà il decreto in materia di immigrazione e protezione internazionale e per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno. La Giustizia esaminerà le pdl sulle disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e le pdl sugli illeciti agro-alimentari e le pdl sugli illeciti agro-alimentari.

Domani alle 12.25 la Esteri, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sul conflitto Israele-Hamas e sulle principali questioni dell’agenda europea e internazionale. Esaminerà la ratifica dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno internazionale dell’Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Con la Politiche dell’Ue, ascolterà il Presidente della Commissione Affari europei dell’Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord sulle risoluzioni relative all’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali. Mercoledì alle 8.30, la Difesa, con la rispettiva del Senato, ascolterà Capo di Stato maggiore della Difesa ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sul Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025. A seguire, ascolterà i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER-Interforze) sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata e delibererà una indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica.

La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. La Cultura, con la Lavoro, proseguirà le audizioni sullo schema di decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità dei lavoratori del settore dello spettacolo. Sempre con la Lavoro, esaminerà documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo. Dibatterà sulla risoluzione per la destinazione del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali, sulla pdl relativa alle manifestazioni di rievocazione storica, sulla pdl per la promozione e la valorizzazione dell’arte nelle opere e negli edifici pubblici, la pdl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù e proseguirà le audizioni sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano,

La Ambiente proseguirà le audizioni sulla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, audirà Save the Children sulle tematiche riguardanti i cambiamenti climatici in vista della 28ª Conferenza delle Nazioni Unite (Cop 28) di Dubai; con la Attività produttive svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue sugli imballaggi e rifiuti d’imballaggio e si confronterà sul decreto per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle pdl per la sicurezza stradale e di delega per la revisione del Codice della strada, esaminerà le risoluzioni per la valorizzazione del sistema portuale nazionale e proseguirà il ciclo di audizioni sulle risoluzioni sul trasporto pubblico locale.

La Attività Produttive proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale nel sistema produttivo italiano. Giovedì alle 14.45 ascolterà il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all’esito della campagna promozionale curata dal Ministero del turismo. Infine, esaminerà la pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. La Lavoro svolgerà delle audizioni sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. In sede di comitato ristretto, esaminerà la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia e alcune per il riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante; esaminerà la pdl per la prevenzione e la lotta all’Aids, Hiv e Hpv, la risoluzione sull’accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità e la pdl per l’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. A seguire, dibatterà sulla pdl per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso e sulle risoluzioni in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva. La Politiche dell’Ue riprenderà il confronto sulla Legge di delegazione europea 2022-2023 e dibatterà sulla relazione annuale 2022 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.00 per esaminare il decreto proroga di termini normativi e versamenti fiscali, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e il ddl di disciplina della professione di guida turistica.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl sull’autonomia differenziata e si confronterà sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno. La Giustizia esaminerà il ddl per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali e svolgerà delle audizioni sulla geografia giudiziaria.

La Bilancio, in sede riunita con la rispettiva della Camera, proseguirà e concluderà le audizioni preliminari sulla legge di bilancio 2024 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Nello specifico dalle 10:30 di oggi ascolterà i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, Cna, Confassociazioni, Confindustria, Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Federdistribuzione, Anci, Upi, Uncem e Conferenza delle regioni e delle province autonome. Dalle 16.30 ascolterà i rappresentanti di Banca d’Italia, Corte dei conti, Cnel e Istat. Domani, invece, alle 9.30 ascolterà il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari e alle 11.00 il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. A seguire dibatterà sulla manovra, sul decreto fiscale.

La Finanze esaminerà il cosiddetto decreto proroga termini e lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. La Cultura esaminerà la proposta di nomina del Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia e, assieme alla Affari Sociali, lo schema di decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone sul ddl relativo all’ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo. La Industria e Agricoltura ascolterà l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab) sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura ed esaminerà gli Atti Ue sulla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell’Ue e sulla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.