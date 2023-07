La giornata parlamentare del 10 luglio: riforma fiscale, sviluppo startup innovative

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la pdl di delega al Governo per la riforma fiscale, le mozioni sull’emergenza abitativa, la pdl sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, la pdl di modifica al codice della proprietà industriale, la proposta di legge per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, la pdl per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e la pdl per l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi d’istruzione e formazione professionale. Venerdì inizierà l’esame del decreto sulle misure urgenti per gli Enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico; successivamente si confronterà sul Conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2022 e sul Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2023. Come di consueto martedì alle 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni mentre mercoledì alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Bilancio, esaminerà il decreto per gli Enti territoriali per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. Con la Lavoro esaminerà il decreto per l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. Giovedì riprenderà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attività di rappresentanza d’interessi. La Giustizia esaminerà le pdl di modifica al Codice penale in materia di prescrizione del reato, le pdl sui reati contro gli animali, la pdl sull’assunzione d’informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere e la pdl per l’introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. La Esteri svolgerà delle audizioni sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare, dibatterà sulla risoluzione sull’impegno dell’Italia a favore del disarmo nucleare e sulla risoluzione per la stabilizzazione e l’integrazione europea dei Balcani Occidentali e si confronterà su diverse ratifiche di trattati internazionali. La Difesa proseguirà le audizioni sulla risoluzione sul programma Soldato sicuro,

La Cultura riprenderà le audizioni sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza. Assieme alla Lavoro, dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulla riforma dello sport e successivamente si confronterà sulla pdl per l’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e la pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico, sulle pdl per l’introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie e sulla pdl per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Infine, esaminerà le pdl per il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi d’istruzione e la pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica. La Ambiente esaminerà la pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle prospettive della mobilità “Verso il 2030, dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana” e dibatterà sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby prince e svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per il conseguimento della patente di guida, il documento unico di circolazione, gli uffici della motorizzazione civile e la revisione dei veicoli pesanti. Con l’Ambiente esaminerà l’atto Ue sulla legge europea per la libertà dei media. La Attività Produttive, domani alle 11.00, ascolterà il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo. Proseguirà le audizioni sulle risoluzioni sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti e svolgerà delle audizioni sulle pdl sul turismo accessibile e sulla partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

La Lavoro proseguirà le audizioni ed esaminerà le pdl per il salario minimo. La Affari Sociali esaminerà la pdl per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, le pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora e le pdl per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Infine, proseguirà le audizioni sul Piano europeo di lotta contro il cancro. L’Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle pdl per la disciplina dell’ippicoltura e alcune sulla pdl sulla denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali, esaminerà le pdl per lo sviluppo del settore apistico. Ascolterà il Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) professor Vincenzo Caputo in merito all’adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del ddl per l’istituzione del Museo della Shoah a Roma, del ddl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, del ddl per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e del ddl per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre. A seguire dibatterà sul disegno di legge del governo sulle disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, le pdl per l’elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, il ddl per la modifica dell’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute e dibatterà sulla proposta d’indagine conoscitiva riguardante le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla sicurezza nazionale, nonché sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali e sulla proposta d’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per l’elezione di componenti del Consiglio superiore della magistratura, proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione e dibatterà sul ddl relativo alla geografia giudiziaria, sul ddl relativo alla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, sul ddl sulla delinquenza minorile, sul ddl sul legittimo impedimento del difensore e sul ddl sulle spese della giustizia per il recupero dei crediti professionali. Con la Affari Sociali e Lavoro si confronterà sul ddl contro le molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro.

La Esteri e Difesa esaminerà alcune proposte di ratifica di trattati internazionali. La Politiche dell’Ue dibatterà sul decreto salva infrazioni e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze proseguirà le audizioni ed esaminerà il disegno di legge sugli interventi a sostegno della competitività dei capitali. La Cultura, assieme alla Affari Sociali e Lavoro, concluderà il ciclo di audizioni e dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulla riforma dello sport. Svolgerà delle audizioni sull’affare assegnato relativo ai compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming e dibatterà sul ddl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei nuovi Giochi della gioventù. La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di Ispra, Associazione Zero Waste Italy, Conai, Federazione Carta e Grafica e Arera sulla risoluzione sull’adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti. La Industria e Agricoltura esaminerà il ddl per la revisione del sistema d’incentivi alle imprese, gli atti Ue sull’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e, assieme alla Affari Sociali e Lavoro, si confronterà sul ddl sul divieto di produzione e d’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. La Affari Sociali e Lavoro esaminerà il ddl per la diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia e il ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico.