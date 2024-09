L’assemblea della Camera saminerà il ddl in materia di lavoro, le mozioni per la prevenzione e la cura del tumore al seno, le mozioni per il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis, le mozioni sulla parità di genere.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà riunirsi domani alle 11.00 per la discussione delle interpellanze e interrogazioni. Dalle 14.00 esaminerà il ddl in materia di lavoro, le mozioni per la prevenzione e la cura del tumore al seno, le mozioni per il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis, le mozioni sulla parità di genere, con particolare riguardo alle condizioni lavorative, economiche e sociali delle donne, la proposta di legge per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo, la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019 e la proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Successivamente si confronterà sul decreto-legge fiscale. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. Giovedì, alle 15,30, voterà per l’elezione di un Segretario di Presidenza.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà, con la Giustizia, alcune sulla pdl sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, la pdl sulla composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) e la pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane. Infine, proseguirà il ciclo di audizioni sul premierato. La Giustizia, con la Finanze, svolgerà audizioni sullo schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali e sullo schema di decreto legislativo recante Testo unico della giustizia tributaria. Giovedì proseguirà l’esame del decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Ue e sulle procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Proseguirà il ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

La Esteri, con la Difesa, dibatterà sullo schema di Dpcm per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali. Mercoledì alle 8.30, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto sui più recenti sviluppi in Medio Oriente. Si confronterà su diverse ratifiche di trattati internazionali tra cui quella sull’Accordo tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti. Tratterà la risoluzione sulle sistematiche violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, in Afghanistan e la risoluzione sul riconoscimento dell’apartheid di genere come crimine contro l’umanità. Giovedì, con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore d’Ungheria in Italia Ádám Zoltán Kovács sulle priorità della Presidenza di turno ungherese del Consiglio dell’Ue.

La Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale Site Activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B e sulla pdl per la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya. La Finanze si confronterà sulla pdl per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, sullo schema di decreto legislativo sul trattamento prudenziale degli Enti d’importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, e sulla pdl per la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.

La Cultura, con la Attività Produttive, si confronterà sulla pdl per la promozione e la valorizzazione dei “Cammini d’Italia”. Svolgerà delle audizioni sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria, esaminerà la pdl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da Enti o istituzioni culturali straniere durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico, la pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, la risoluzione per il riconoscimento della qualifica di teatri storici delle Marche e la risoluzione per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

La Ambiente, con la Attività Produttive, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, esaminerà la Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità e le pdl per l’istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Sempre con la X Commissione, proseguirà il ciclo di audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. La Trasporti dibatterà sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sulle prospettive di realizzazione del piano industriale di rilancio dello stabilimento Arvedi Acciai Speciali Terni (AST) e si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale; mercoledì alle 14.45 ascolterà il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso sulla situazione dei tavoli di crisi industriale aperti presso il Mimit. Infine, esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata della ristorazione. La Lavoro esaminerà, in sede di comitato ristretto, le pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e le pdl per favorire la riduzione dell’orario di lavoro.

La Affari Sociali proseguirà il ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano. Dibatterà, poi, sulle pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare, sulla pdl relativa alle terapie digitali e sulla pdl sui compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica. La Politiche dell’Ue esaminerà il programma di lavoro della Commissione per il 2024 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2024.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.00 per l’esame del decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. A seguire si confronterà sul ddl sull’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’educazione civica, sul ddl relativo alle manifestazioni di rievocazione storica e sul ddl sulla morte medicalmente assistita. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul ddl sicurezza approvato la settimana scorsa dalla Camera. Esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno per l’anno 2024, lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati, il ddl sulle guardie giurate, il ddl sulle elargizioni dei benefici alle vittime di incuria, il ddl per la semplificazione nelle attività economiche, il ddl per la semplificazione normativa e il ddl per la tutela delle vittime di reati.

La Giustizia, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita e, con la Finanze, esaminerà lo schema di decreto legislativo sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione, i modelli per determinati moduli, nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni. Esaminerà il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci e i ddl per l’attribuzione del cognome ai figli. Terrà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

La Esteri e Difesa dibatterà sulla risoluzione sulla garanzia dei diritti di libertà civile e politica in Tunisia, sul ddl per il rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero, su diverse ratifiche di trattati internazionali, sullo schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale Site Activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B e sullo schema di Dm per all’acquisizione di 20 veicoli T-346. La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio, con la Finanze, concluderà il confronto sul decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. A seguire dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea. La Finanze si conforterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, sullo schema di decreto legislativo sul regime speciale per le piccole imprese e sulle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. Esaminerà, poi, il ddl sull’aggregazione bancaria cooperativa.

La Cultura dibatterà sul ddl relativo alle competenze non cognitive e sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, sui ddl relativi agli alunni con alto potenziale cognitivo e sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di Cnappc, Confedilizia, Confcommercio, ASviS, Ance e Anci sul ddl per la rigenerazione urbana, esaminerà i ddl per la riforma della Rai e lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento relativo a contributi a Enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. La Industria e Agricoltura terrà delle audizioni sul ddl contro lo spreco alimentare, si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, sul ddl per l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali si confronterà e terra delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano. Esaminerà il ddl di delega al Governo sulla prescrizione e somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Ssn, il ddl sulla mototerapia, il ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela delle vittime di amianto e tumori professionali, il ddl per l’assistenza sanitaria persone senza dimora, il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari per Giubileo 2025, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl sul salario minimo, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

