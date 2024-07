La Giornata Parlamentare. Buon compleanno Mattarella, L’Italia perde una presidenza all’Europarlamento

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Mattarella compie 83 anni, omaggio di politica e istituzioni

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 83, moltissimi gli auguri della politica, a partire da quelli di Giorgia Meloni e dei presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Per il resto, una giornata come le altre per il presidente al lavoro, tra l’altro, sul discorso per la cerimonia del Ventaglio, il tradizionale scambio di saluti con la stampa parlamentare in vista della pausa estiva, che toccherà i principali temi di attualità politica, dalla corsa alla Casa Bianca alle riforme, dai nuovi assetti europei alla rielezione di Ursula von der Leyen. Il Capo dello Stato sarà sollecitato dalla stampa parlamentare anche sul fronte delle inchieste, come quella di Fanpage, il ruolo dei giornalisti e la libertà di stampa.

Gli auguri si trasformano in un omaggio corale alla gestione del suo ruolo, un dato che viene focalizzato da Giorgia Meloni che di buon mattino lo chiama al telefono per rinnovargli “i sentimenti di stima e riconoscenza che le Istituzioni e i cittadini riconoscono al Capo dello Stato, come garante della Costituzione e simbolo dell’Unità nazionale”. “Un punto di riferimento e guida saggia di tutti gli italiani”, scandisce il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio Tajani. Emmanuel Macron, nel confermare la presenza del nostro presidente a Parigi per l’inaugurazione delle Olimpiadi il 26 luglio, non lascia dubbi sui rapporti tra gli attuali inquilini dell’Eliseo e del Quirinale: “Mattarella verrà, mi piace molto, i nostri due sistemi sono diversi ma c’è un’amicizia che mi ispira molto”, dice il Presidente francese. Mattarella lima il suo discorso, risponde alle telefonate di auguri e, nel corso della giornata, dopo il tragico crollo di Scampia, chiama il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per esprimergli solidarietà per la Città, per i familiari delle vittime, per i feriti e per coloro che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

L’Italia perde una presidenza al Pe. Nessun presidente della maggioranza

La spigolosa partita della composizione delle commissioni dell’Europarlamento si conclude con una coda di veleni e tensione. La tornata di nomine porta anche una certezza: il cordone sanitario nei confronti dei Patrioti ha retto, innescando la piccata reazione della stessa presidenza di turno ungherese: “Questa è oligarchia”, ha tuonato il ministro per gli Affari Ue di Budapest, Janos Boka. L’Italia esprimerà un presidente di Commissione: è il dem Antonio Decaro, che guiderà l’Ambiente; all’ex sindaco di Bari si aggiunge il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico, eletto alla guida della sottocommissione per le questione Fiscali.

La casella mancante da presidente è invece dovuta alla perdita, da parte di Fi, della presidenza degli Affari Costituzionali. Ma nelle file azzurre viene negato qualsiasi legame con il voto contrario di Fdi a Ursula von der Leyen. “È stato il segretario Antonio Tajani a indicare le priorità del partito per questa legislatura, tenendo ovviamente conto del metodo d’Hondt” che vige al Pe per la distribuzione della cariche. Nell’ottica del partito guidato dal ministro degli Esteri, quindi, non c’è stato alcun downgrade: Forza Italia esprime il vicepresidente del gruppo del Ppe Massimiliano Salini, la prima vicepresidenza della Commissione Controllo del Bilancio con Caterina Chinnici, e la presidenza di due delegazioni parlamentari, quella Ue-Nato, in dirittura d’arrivo per Salvatore De Meo, e quella sull’Asia Centrale, che sarà guidata da Giusi Princi. Per ufficializzare queste due cariche si dovrà però attendere la Plenaria di settembre. Eppure, c’è chi la vede in modo diverso rispetto agli azzurri.

Hanno retto, invece, gli accordi che hanno portato Ecr a incassare tre presidenze e, parallelamente, i Verdi a ottenere quanto previsto nei giorni scorsi: la presidenza delle Commissioni al Mercato Interno e Cultura e quella della sottocommissione ai Diritti Umani. Tre invece le presidenze assegnate ai Conservatori, nessuna a Fdi che ha optato per la vicepresidenza dell’Eurocamera. Guardando alle vicepresidenze di commissione, l’Italia ne ha prese complessivamente dodici: 6 a Fdi, 4 al Pd, una a Fi e una ai Verdi. La sensazione, comunque, resta quella di una maggioranza variabile all’Eurocamera, segnata dalla mancata ufficialità dell’ingresso dei Verdi da un lato e dalla volontà di Socialisti e Liberali di tenere il più lontano possibile Ecr.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 11.00 per l’approvazione definitiva del decreto per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. Dalle 16.15 esaminerà il ddl per la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di Testi unici, la proposta di legge per la concessione della liberazione anticipata, il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024.

A seguire si confronterà sul ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, sulla pdlper l’applicazione del premio minimo su base nazionale ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni e sulla proposta di legge per la destinazione agli uffici diplomatici e consolari di una quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali dibatterà, con la Affari Sociali, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Con la Giustizia, si confronterà sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario, mentre, con la Trasporti, sullo schema di decreto legislativo per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati.

La Giustizia esaminerà il ddl per la tutela dei minori in affidamento, la pdl per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato, la pdl per la protezione dei diritti del consumatore nel procedimento d’ingiunzione e lo schema di decreto legislativo di modifica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Esteri si confronterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei).

La Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma relativo all’acquisizione dell’armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione, lo schema di dm di approvazione del programma relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della classe Doria e lo schema di dm di approvazione del programma relativo all’acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell’ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l’ecosistema giacenti sul fondale.

La Finanze svolgerà delle audizioni sull’andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati e la pdl sull’obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. La Cultura si confronterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, sulle pdl per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 e, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.

La Ambiente esaminerà lo schema di decreto legislativo per la riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Ue, il decreto per le infrastrutture e gli investimenti d’interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. La Trasporti, alle 13.30, ascolterà il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami sulla predisposizione del Piano nazionale aeroporti. Esaminerà, poi, la pdl in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. La Attività Produttive proseguirà il confronto sul decreto sulle materie prime critiche di interesse strategico.

La Lavoro proseguirà le audizioni sulla pdl per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria, esaminerà le pdl per la riduzione dell’orario di lavoro, le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, e il ddl lavoro. La Affari Sociali esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e svolgerà delle audizioni sulle pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare.

Al Senato

Dopo che ieri ha approvato definitivamente il decreto-legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, l’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori alle 10.00 con il confronto sul decreto, già approvato dalla Camera, sulla semplificazione edilizia e urbanistica.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà i ddl sui benefici alle vittime del terrorismo, il ddl per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, lo schema di decreto legislativo sulla resilienza dei soggetti critici e lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati. Con la Esteri, dibatterà sul ddl in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con la Ambiente, sullo schema di decreto legislativo sulle misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Ue. La Giustizia dibatterà sul decreto sulle misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, sul ddl relativo ai reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati e sullo schema di decreto legislativo di modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Esaminerà la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, il ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio e svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo relativo ai mercati delle cripto-attività.

La Cultura si confronterà sul ddl per la professionalizzazione nei licei classici e scientifici, sul ddl per l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale e sul ddl sulle competenze non cognitive.

La Ambiente e Lavori Pubblici, assieme alla Affari Sociali, ascolterà i rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sul relativo all’intelligenza artificiale. A seguire, esaminerà il ddl di modifica del Codice della strada, il ddl per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, il decreto, già approvato dalla Camera, per la semplificazione edilizia e urbanistica e il decreto per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Infine, dibatterà sull’Atto Ue per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

La Industria e Agricoltura si confronterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell’organismo indipendente di valutazione della performance e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare. La Affari Sociali esaminerà il ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per la tutela della salute mentale, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

