La Giornata Parlamentare. Braccio di ferro tra FdI e FI sulle intercettazioni

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Scontro Lega-FI sulla legittima difesa. Musk attacca sul caso Roggero

Il caso di Mario Roggero agita ancora la politica ma il tema della legittima difesa, e di una sua eventuale estensione, divide il centrodestra. Se resta solido l’impegno di tutta la maggioranza contro i risarcimenti per chi delinque il fronte si spacca sul resto: l’azzardo proposto dalla Lega con un ddl depositato al Senato che allarga il perimetro della legittima difesa (“qualsiasi reazione” di chi subisce un’aggressione a mano armata in casa o nella propria attività “è non punibile”) non va giù a FI. “Così com’è, è inaccettabile. Sconvolge i cardini del diritto penale”, accusa l’azzurro e viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. La coalizione però si compatta sulla battaglia per escludere “in modo categorico” i risarcimenti in sede civile a chi commette un reato nel caso subisca danni. In serata i capigruppo al Senato annunciano che è pronto un emendamento, presentato al decreto giustizia e immigrazione.

Sostenuta dalla premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi e al centro di ddl di Lega e FdI, la novità varrà per “reati gravissimi quali violenza sessuale, rapina, furto o sequestro di persona, violazione di domicilio”. Così facendo, il vantaggio è sui tempi: la norma potrebbe diventare legge non appena il decreto verrà convertito e cioè entro il 10 agosto. Intanto sulla grazia a Roggero, è il ministro dell’Interno a frenare confermando le prerogative del presidente della Repubblica: “Credo che non vada tirato per la giacchetta il capo dello Stato”, dice Matteo Piantedosi al Tg1. Restano invece le divisioni sull’estensione della legittima difesa. La novità non convince i centristi di Noi moderati. Maurizio Lupi condanna l’idea di cavalcare l’onda emotiva della vicenda dell’orefice detenuto a Bollate e ammonisce: “Lo stato di diritto è una garanzia per tutti”.

Non si espongono i meloniani ma covano dubbi sulla debolezza e l’opportunità della norma, temendo soprattutto rilievi di costituzionalità, specie sulla presunta retroattività del ddl che “salverebbe” Roggero. Contrario Roberto Vannacci, non nel merito ma sui tempi: “Bastava approvare l’emendamento di FN al pacchetto sicurezza un mese fa e oggi sarebbe legge”, bollando l’iniziativa come “pura strumentalizzazione elettorale”. Matteo Salvini non commenta ma incassa il sostegno a sorpresa di Elon Musk: “Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna”.

Intercettazioni e reati per mafia, si cerca l’intesa nel centrodestra

Non si sblocca ancora il braccio di ferro sulle intercettazioni nella maggioranza, in particolare, tra FdI che spinge per ripristinare una serie di reati per i quali le intercettazioni di un’indagine possono diventare fonte di prova per un’altra, e FI che respinge l’idea. La discussione è nata intorno agli emendamenti al decreto su giustizia e immigrazione che è in esame in Commissione in Senato. I tempi sono stretti, così come anche i margini per un’intesa, tanto che i più scettici ipotizzano che il testo possa andare in Aula a Palazzo Madama senza il mandato al relatore. Il tema è decisamente politico, con implicazioni legate anche al fatto si vuole evitare una nuova spaccatura, dopo il caso delle preferenze nella legge elettorale. Secondo alcune ricostruzioni, Meloni e la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo si sarebbero impegnate a riformare il sistema delle intercettazioni, rispondendo all’allarme lanciato ad aprile dal Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che contestava la legge del 2023 con cui di fatto s’impedisce l’uso per i reati spia che emergono nei colloqui captati.

In quella sua lettera il magistrato faceva un lungo elenco di delitti aggravati dall’agevolazione di organizzazioni mafiose, da concussione e corruzione a traffico di rifiuti, dallo scambio elettorale-mafioso all’intestazione fittizia di beni, riciclaggio, impiego in attività economiche e finanziarie di beni e altre utilità provenienti da delitto e autoriciclaggio, fino ai reati finanziari, societari e fiscali. La patata bollente è fra i dossier in cima ai pensieri di Palazzo Chigi in queste ore. Ecco perché, sotto la regia dell’esecutivo, è in preparazione una riformulazione dell’emendamento tramite i relatori, in cui rispetto alla prima versione si circoscriverà quell’uso delle intercettazioni ad alcuni reati di competenza della Procura antimafia che altrimenti rischiavano di non essere ricompresi. “Si troverà la quadra”, si sbilanciano le stesse fonti. Ma da FI mettono in chiaro che “non va bene” qualsiasi alternativa che “scardina il principio”.

Tajani accusa Mosca per l’espulsione dell’addetto militare: plateale ritorsione

Prima la convocazione dell’incaricato d’affari italiano a Mosca Giovanni Scopa e poche ore dopo l’espulsione dell’addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha risposto in modo simmetrico all’allontanamento da parte dell’Italia di due addetti militari russi all’inizio del mese, accusati di spionaggio contro Roma. La mossa aumenta la tensione diplomatica tra i due Paesi, ampiamente testimoniata dagli attacchi al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. A rendere nota la decisione è stato il Ministro degli esteri Antonio Tajani con un post molto duro su X: ‘La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore.

Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale”. Nel mirino è finito il capitano di vascello Vittorio Parrella, che nel 2022 subentrò all’attaché per la difesa Roberto Vannacci, prima di diventare uno dei suoi principali testimoni d’accusa nell’inchiesta per peculato e truffa conclusasi con il proscioglimento del generale. Anche Vannacci era stato espulso insieme a una ventina di membri diplomatici italiani come misura di ritorsione per la cacciata di 30 diplomatici russi da Roma per l’invasione dell’Ucraina.

Vannacci in un video con l’AI fa uccidere gli avversari politici: polemiche

Roberto Vannacci vestito da generale romano ordina di uccidere i suoi nemici, tra cui Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Si tratta solo di un video generato dall’IA postato sui social ma è quanto basta per scatenare l’ira delle opposizioni e un duro botta e risposta con l’ex premier pentastellato. Nel post contestato si vede il leader di FN vestito da generale della Roma imperiale seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro dell’arena ci sono legati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. Verso di loro si dirigono un leone e, armato di falce e martello, Giuseppe Barboni, il militante futurista che la settimana scorsa a San Benedetto del Tronto ha aggredito un immigrato iracheno. La scena si chiude sul gesto del pollice verso di Vannacci, segno della condanna a morte.

Il primo a rispondere è Giuseppe Conte: “Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? È con questi qui che Meloni, La Russa, Tajani e Salvini faranno un accordo?”. Angelo Bonelli condanna l’accaduto e sono molti i parlamentari dell’opposizione che si schierano contro l’iniziativa. Di “deriva pericolosissima” parla la dem Laura Boldrini. Più diretto nelle critiche il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini: “Più che di IA, si tratta di imbecillità umana”. In molti, come fatto da Conte, chiamano in causa anche la presidente del Consiglio per la mancata presa di distanza: un “silenzio imbarazzante”, scrive la capogruppo dem Chiara Braga.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 11.00 per lo svolgimento di una interpellanza e di alcune interrogazioni. Dalle 14.00 esaminerà gli schemi di intesa preliminare per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia tra il Governo e alcune Regioni e il decreto-legge sullo sport e i grandi eventi e il ddl sullo sviluppo del settore agricolo. Discuterà sulle mozioni per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall’innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, sul ddl sull’accordo Italia-Albania per la cooperazione strategica in diversi settori e sulla pdl sull’istituzione della Giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Si confronterà sulle mozioni sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea e sul ddl per il consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sulla pdl sulla revoca della cittadinanza ed esaminerà il ddl sul contrasto all’antisemitismo. La Giustizia svolgerà audizioni sul ddl sulle circoscrizioni giudiziarie ed esaminerà il ddl e la pdl per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista. La Affari Esteri , con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatrice di Irlanda in Italia Elizabeth McCullough sulle priorità della Presidenza di turno irlandese del Consiglio dell’Ue. La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sul Testo Unico sugli adempimenti e l’accertamento, il ddl sul rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 e il ddl sull’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2026.

La Ambiente svolgerà audizioni sulle proposte di risoluzione sulla finanza di progetto e terrà delle audizioni sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali. Esaminerà la proposta di nomina di Lucia Baracchini a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano e la proposta di nomina dell’avvocato Francesco Lucacci a presidente dell’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi. La Trasporti con la Attività Produttive esaminerà lo schema di Dlgs sull’IA. La Attività Produttive esaminerà lo schema di Dlgs sulla riparazione dei beni. La Affari Sociali proseguirà l’indagine conoscitiva sull’attuazione dei LEA nelle regioni ascoltando Giuseppe Busia, presidente dell’ANAC. Esaminerà lo schema di Dlgs sulla plastica riciclata e il ddl per la salute e la sicurezza nelle piscine.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per esaminare il ddl sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ddl sulle attività educative e ricreative non formali e il DL sulla migrazione e l’asilo. A seguire, discuterà sul ddl sulla riforma dell’ordinamento forense e sul ddl sulla proroga della delega sulla sicurezza stradale.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali esaminerà il ddl, già approvato dalla Camera, sulla nuova legge elettorale, il ddl sull’Inno nazionale in Costituzione, il ddl sulla giornata dei caduti della Polizia, il ddl sulla rappresentanza d’interessi e il ddl sulla trasparenza dei programmi dei partiti. Con la Giustizia proseguirà l’esame del DL sulla giustizia e sui migranti e si confronterà sullo schema di Dlgs sull’utilizzo dell’IA nelle attività di polizia. La Affari Esteri e Difesa esaminerà il ddl sull’accordo Italia-Algeria sulla cooperazione nel settore della difesa e lo schema di DM sul potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CeTLI) NBC di Civitavecchia.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali e sullo schema di Dlgs sulla giurisdizione tributaria. La Finanze discuterà e svolgerà delle audizioni sul ddl sul conto corrente ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla giurisdizione tributaria.

La Cultura svolgerà audizioni sui ddl sul sistema AFAM ed esaminerà il ddl sui teatri italiani, il ddl sulla riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi e i ddl sull’educazione sentimentale e affettiva nelle scuole. Discuterà sul ddl sulla Vespa Piaggio e sul ddl sul sistema calcio. Si confronterà sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali e sui ddl sull’inclusione degli studenti universitari con DSA.

La Ambiente discuterà sulla nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, sulla nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e sulla nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi. Esaminerà i ddl sull’energia nucleare sostenibile, i ddl sulle isole minori e i ddl sulla riforma della RAI. Discuterà e svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali e si confronterà sullo schema di Dlgs sull’utilizzo dell’IA nella formazione. Dibatterà sulla proposta di risoluzione sul contratto fiume e sui ddl sulla tutela dei minori nella dimensione digitale. Infine, con la Industria proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sulla comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti.

La Industria svolgerà audizioni ed esaminerà l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia e lo schema di Dlgs sulla plastica riciclata. Si confronterà sul ddl sugli agenti immobiliari e sui ddl sull’attività di acconciatore ed estetista. Discuterà sul ddl sulle grotte d’Italia e proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, dei ddl sui prodotti agroalimentari di qualità, dei ddl sul registro nazionale dei pizzaioli e dei ddl sullo spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale, sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia e sul ddl sui giovani e il servizio civile. Infine, si confronterà sul ddl sulla tutela delle vittime dell’amianto, sul ddl sulla cura della idrosadenite, sullo schema di Dlgs sui controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari, sullo schema di Dlgs sulla plastica riciclata e sull’atto Ue per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell’Ue.

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