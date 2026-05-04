La Giornata Parlamentare. Aree interne, legge elettorale, geopolitica dell’artico

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà la mozione sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne e il decreto-legge sui commissari straordinari e le concessioni.

Come di consueto, martedì alle ore 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni, mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sulle pdl sulla riforma della legge elettorale ed esaminerà il ddl sulla proroga dei termini per l’esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell’interno e il ddl sulla tutela delle vittime di reato. Discuterà sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La Giustizia ascolterà Marco Doglio, Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, sul Programma dettagliato di edilizia penitenziari, dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense. Infine, esaminerà le pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e sul ddl e la pdl sul legittimo impedimento del difensore.

La Affari Esteri svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico ed esaminerà lo schema di DM per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La Finanze proseguirà l’esame del DL sui prezzi dei carburanti.

La Cultura ascolterà il direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia italiana, Massimo Bray, sugli obiettivi conseguiti e il lavoro svolto ed esaminerà la pdl sulla disciplina delle società di gestione di beni culturali.

La Ambiente inizierà l’esame del DL sui commissari straordinari e le concessioni e discuterà sulla nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia. Con la Attività Produttive ascolterà l’ingegnere Giorgio Graditi, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

La Trasporti svolgerà audizioni sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

La Attività Produttive proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia e dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale. Con la Industria del Senato svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi, svolgerà audizioni ed esaminerà la pdl sulla valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici e svolgerà audizioni sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.. Discuterà sullo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e sullo schema di Dlgs sulle norme per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Infine, dibatterà sul ddl sulla riforma delle amministrazioni straordinarie.

La Lavoro ascolterà le sigle sindacali sulla pdl per l’istituzione del salario minimo.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sulla pdl sul Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. Discuterà sul ddl per la salute e la sicurezza nelle piscine e sul ddl sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Infine, esaminerà il ddl sulle terapie digitali e il ddl sul servizio civile universale.

La Agricoltura ascolterà l’Assessore all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, avvocato Francesco Paolicelli, in merito all’utilizzo dei finanziamenti da parte della Regione destinati al contrasto della Xylella fastidiosa e svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione.

La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2026.

Al Senato

L’Assemblea del Senato non si riunirà questa settimana e tornerà a riunirsi martedì 12 maggio alle 16.30 per la discussione del decreto-legge fiscale.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il DL sui rimpatri volontari, il ddl sui rapporti della Diocesi ortodossa romena d’Italia. Dibatterà sul ddl sulla protezione civile e sul ddl sulla reintroduzione festività del 2 novembre.

La Giustizia svolgerà audizioni sul ddl sulla disciplina del condominio, sui ddl sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e sul ddl sull’allontanamento del minore. Esaminerà lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, i ddl sul reato di manipolazione psicologica e mentale e il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali. Discuterà sul ddl sulle indagini informatiche, sul ddl sui furti di auto e sui ddl sul cognome dei figli. Si confronterà sui ddl sui CTU, sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento, sui ddl sul reato di apologia della criminalità organizzata e sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari. Dibatterà sul ddl sulle persone scomparse, sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative, sul ddl per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie vittime di femminicidio e sul ddl sulla libertà dell’imputato durante l’udienza. Con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Infine, svolgerà audizioni sul ddl sulla riforma della prescrizione.

La Affari Esteri e Difesa svolgerà audizioni sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025, si confronterà sul ddl sull’accordo UE-Costa d’Avorio di partenariato economico interinale e sul ddl sulla ratifica Italia-Vietnam dei Trattati di estradizione, trasferimento persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale. Infine, esaminerà lo schema di DM per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sulle imposte sui redditi, sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sullo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e sullo schema di Dlgs per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

La Finanze esaminerà il DL fiscale e il DL carburanti-bis.

La Cultura discuterà sui ddl sulle opere d’arte straniere in prestito temporaneo, sul ddl sulle scuole paritarie e sul ddl sulla tutela delle tradizioni religiose italiane. Dibatterà sul ddl sulla miniera di Montecatini Val di Cecina, sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali e sui ddl sull’inclusione degli studenti universitari con DSA. Infine, riprenderà l’esame del ddl sul valore culturale della Vespa Piaggio.

La Ambiente svolgerà audizioni ed esaminerà il documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Ascolterà l’ingegnere Giorgio Graditi, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e ne discuterà. Ascolterà e discuterà sulla nomina di Marco Arcenni a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia. Esaminerà il ddl sulla cattura della CO 2 e con la Industria discuterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria discuterà sul ddl sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi. Infine, proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia.

La Affari Sociali svolgerà audizioni e dibatterà sul ddl sulla farmaceutica e svolgerà audizioni sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria. Esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e sul ddl sul registro dei dispositivi medici.

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