La Giornata Parlamentare. Alla Camera l’attuazione del PNRR e rincaro costi dell’energia. Al Senato il decreto Cultura

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 14.00 per l’approvazione, in prima lettura, del decreto per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A seguire dibatterà sulla mozione per contrastare il rincaro dei costi dell’energia per famiglie e imprese e sul decreto proroga termini approvato dal Senato.

Da mercoledì esaminerà la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè, la proposta di legge per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori, la pdl per istituire il fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di viaggi nella memoria, la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e le mozioni sulle iniziative volte a promuovere le maratone e a favorire la partecipazione di atleti stranieri, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria. Venerdì dibatterà sul ddl sulla durata delle operazioni d’intercettazione.Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Bilancio, esaminerà il decreto proroga termini, e terrà delle audizioni la proposta di legge costituzionale per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica e alcune sul ddl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale. La Giustizia dibatterà sulle proposte di legge per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, e terrà delle audizioni sulla pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

La Affari Esteri delibererà un’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, dibatterà sul documento conclusivo sulla politica estera per l’Indo-pacifico, sullo schema di documento triennale di programmazione e d’indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2024-2026 e sulla ratifica dell’Accordo tra Italia ed Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo. Ascolterà i rappresentanti di Kairos Palestina sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Infine, incontrerà una delegazione dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Armenia guidata dal Presidente Alen Simonyan.

La Difesa esaminerà la pdl per l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al personale delle Forze armate impiegato in operazioni di controllo del territorio. La Finanze esaminerà il ddl per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di obbligo di contrarre e di recesso della banca nei rapporti di conto corrente. La Cultura svolgerà delle audizioni e si confronterà sulla pdl di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Con la Lavoro, dibatterà sulla risoluzione per l’introduzione di una disciplina degli e-sports.

La Ambiente esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano, la pdl in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole d’indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l’utilizzazione a fini didattici, svolgerà delle audizioni sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile e alcune sulle pdl per la gestione autonoma del servizio idrico integrato. Con la Attività Produttive, proseguirà il ciclo di audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

La Trasporti esaminerà la pdl per la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana e gli Atti Ue sui diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali.

La Attività Produttive proseguirà l’esame del ddl sulla economia dello spazio. Dibatterà la pdl per l’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici e sulla risoluzione sulla fruibilità delle misure di supporto alla diffusione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo e sull’erogazione delle risorse stanziate dal PNRR per la loro realizzazione. La Lavoro esaminerà la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e la pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro.

La Affari Sociali ascolterà Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell’ambito dell’esame delle pdl sulle terapie digitali, audirà i rappresentanti del Registro degli osteopati d’Italia (ROI), dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (AIRO) e dell’Associazione nazionale professionisti sanitari in evoluzione (ANPSE), nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

La Agricoltura dibatterà sulla pdl per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina e terrà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in merito alle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e i Paesi del Mercosur. La Politiche dell’Ue ascolterà il Capo del Dipartimento della Protezione civile dott. Fabio Ciciliano sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Ue e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese e svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto cultura. A seguire esaminerà la mozione sui programmi di finanziamento pubblico alla ricerca, le mozioni sui rincari del prezzo dell’energia elettrica, la mozione sul sostegno agli investimenti nel settore idroelettrico, la mozione sul riconoscimento italiano e internazionale dello Stato di Palestina e la mozione per il sostegno al processo di pacificazione tra Armenia e Azerbaijan. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl sulla semplificazione normativa, esaminerà il ddl per l’abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946 e terrà delle audizioni sul ddl per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl sulla sicurezza pubblica. Infine, si confronterà sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per l’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e alcune sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato. Proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere. Dibatterà sul ddl sulla disciplina della Magistratura onoraria, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl sull’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere, sui ddl in materia di successioni, sul ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali e svolgerà delle audizioni sul ddl sulla responsabilità degli avvocati. Con la Affari Sociali esaminerà i ddl sulle molestie nei luoghi di lavoro.

La Affari Esteri svolgerà delle audizioni sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO, ascolterà l’Ambasciatore del Giappone Satoshi Suzuki sull’affare assegnato sul Global Cambat Air Programme, si confronterà sul ddl per la revisione disciplina Corpo militare volontario e Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, sulla ratifica dell’accordo tra Italia e Albania per la sicurezza sociale e proseguirà le audizioni sullo schema di documento triennale di programmazione e d’indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026.

La Politiche dell’Ue riprenderà l’esame della Legge di delegazione europea 2024 e della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE per il 2024; inoltre, dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Infine, ascolterà il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica d’Armenia Alen Simonyan. La Finanze dibatterà sulla proposta d’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione, sullo schema di decreto legislativo sul testo unico in materia di versamenti e di riscossione e sul ddl relativo all’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare.

La Cultura, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla formazione specialistica dei medici. Esaminerà il ddl per il rispetto degli obblighi informativi degli utilizzatori in materia di diritti connessi al diritto d’autore, il ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, il ddl per il ddl per l’istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello e si confronterà sullo stato di attuazione della riforma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). La Ambiente svolgerà delle audizioni sul ddl sul vincolo paesaggistico per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, proseguirà il ciclo di audizioni per l’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia e dibatterà sul disegno di legge sulla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

La Industria dibatterà sui decreti dell’ex Ilva e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. L’Affari Sociali e Lavoro svolgerà delle audizioni sui ddl relativi alla medicina territoriale. Esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl per la tutela della salute mentale, i ddl sul salario minimo, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

