Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto per il contrasto dell’immigrazione irregolare, la proposta di legge di delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, il ddl per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e le mozioni sul piano di riarmo europeo. Venerdì inizierà la discussione generale sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali e sul decreto-legge sulle misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, il cosiddetto decreto bollette.

Mercoledì alle 14.50 il Parlamento in sede comune riceverà Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Come di consueto martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà e svolgerà delle audizioni sul decreto per il contrasto dell’immigrazione irregolare, e dibatterà sulla pdl per l’istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla; con la Trasporti, dibatterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la modifica della tassonomia degli incidenti sui sistemi ICT e, con la Lavoro, si confronterà sugli emendamenti al decreto per il reclutamento e funzionalità delle Pubbliche amministrazioni, il cosiddetto decreto Pa. La Giustizia esaminerà le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, la pdl per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato, la pdl in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio e la pdl per il sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

La Affari Esteri, assieme alla Difesa, esaminerà i documenti sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024, e dibatterà sulla proposta di ratifica dello scambio di lettere tra Italia e Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate. Con la Cultura dibatterà sulla risoluzione per il potenziamento degli Istituti italiani di cultura all’estero e sulle misure per favorire la frequenza in via telematica delle Università italiane da parte degli studenti esteri. Ascolterà il Direttore Generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale del Maeci Nicola Verola sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur.

La Difesa esaminerà lo schema di Dm per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2025 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma, ascolterà il Comandante generale della Guardia di Finanza Gen. Andrea De Gennaro sulle linee generali dell’incarico ricoperto, dibatterà sulle pdl per la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya. La Finanze ascolterà il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Roberto Alesse sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

Martedì alle 9.00, la Cultura, assieme alla Politiche dell’Ue e alle rispettive del Senato, ascolterà la Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per i diritti e le competenze sociali, posti di lavoro di qualità e la preparazione Roxana Mînzatu sulle tematiche di sua competenza. A seguire, esaminerà la pdl per il di cambio della denominazione dell’Archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale, le pdl sulla disciplina dell’elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell’Ordine dei giornalisti, la risoluzione sull’importanza della diffusione dei valori educativi e culturali del teatro nelle scuole e sugli incentivi per favorire la valorizzazione di sperimentazioni didattiche sull’attività teatrale, la recitazione e progetti di educazione artistica, e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

La Ambiente dibatterà e svolgerà delle audizioni sul decreto in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. La Trasporti esaminerà lo schema di decreto legislativo sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto. Dibatterà sulle pdl di delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione. La Attività Produttive esaminerà il decreto in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza il cosiddetto decreto bollette e l’Atto Ue sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo.

La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento nonchè le pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro. La Affari Sociali dibatterà sul documento conclusivo per il riordino delle professioni sanitarie, sulle pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore, sulle pdl per l’assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e svolgerà delle audizioni sui Centri di oncofertilità. Infine, la Politiche dell’Ue ascolterà i rappresentanti di Tik Tok sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese e svolgerà delle audizioni sul ruolo dello stoccaggio del gas per assicurarne l’approvvigionamento prima della stagione invernale.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del ddl sulla disciplina della magistratura onoraria e del ddl sulle misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. Come di consueto giovedì terrà le interrogazioni e le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà e svolgerà delle audizioni sul decreto in materia di cittadinanza. Si confronterà sul decreto relativo alle consultazioni elettorali e referendarie 2025 e sul ddl per la semplificazione normativa.

La Giustizia svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello e alcune nell’ambito dell’indagine conoscitiva misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere. Dibatterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sul ddl in materia di compenso dell’esperto o dello stimatore, sul ddl in materia di spese di giustizia per la liquidazione del compenso di periti e consulenti tecnici, sul ddl per l’istituzione di un corso base propedeutico all’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio per gli appartenenti agli Ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, sul ddl sui corsi di specializzazione per consulente forense, sul ddl in materia di successioni, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl per il processo telematico, sulla proposta d’istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare monocamerale sulla morte di Pier Paolo Pasolini, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello e sul ddl per l’affidamento condiviso. Infine, svolgerà delle audizioni sui ddl sui reati contro gli animali.

La Affari Esteri esaminerà lo schema di Dm per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2025 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma e proseguirà il confronto sugli atti sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024. La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanzeesaminerà il ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle, il ddl sul ddl relativo all’assegno sostitutivo di accompagnatore militare, il ddl per la rateizzazione di carichi fiscali e lo schema di dlgs sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl sulle scuole dell’infanzia a indirizzo musicale, esaminerà lo schema di decreto ministeriale il riparto dello stanziamento relativo ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, il ddl per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, il ddl per la promozione del Festival delle Città Identitarie, il ddl per il sostegno alla formazione universitaria all’estero nelle discipline STEM e al rientro dei beneficiari e i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi. Con la Ambiente dibatterà sul ddl in materia di stadi e impianti calcistici italiani. Infine, con la Ambiente, svolgerà delle audizioni sul ddl di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Ambiente esaminerà il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, il ddl sulla legge quadro in materia di interporti e lo schema di dlgs sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. La Industria dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl per la valorizzazione della transumanza, si confronterà sul ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, sul ddl in materia di tartufi.

La Affari Sociali esaminerà il dlgs sulle politiche in favore delle persone anziane il ddl sulle prestazioni sanitarie, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il dlgs in materia di politiche in favore delle persone anziane, il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, invalidante e cronica, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

