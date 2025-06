La Giornata Parlamentare. Alla Camera il dl in materia di attuazione delle misure del PNRR e avvio dell’anno scolastico 2025/2026

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 11.20 per le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia e la successiva discussione per l’approvazione definitiva del decreto-legge in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. A seguire si confronterà sulle questioni pregiudiziali sul decreto-legge per garantire la continuità nella realizzazione d’infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione d’indifferibili adempimenti connessi al Pnrr e alla partecipazione all’Ue in materia d’infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il decreto-legge per l’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice. La Giustizia esaminerà la pdl per la tutela dei minori in affidamento e la pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. La Difesa si confronterà sulla pdl per l’istituzione della decorazione d’onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. La Finanze si confronterà sulla delega al Governo per la riforma fiscale. La Cultura esaminerà le pdl per la promozione della musica popolare amatoriale.

La Ambiente, assieme alla Trasporti, svolgerà delle audizioni sul decreto-legge per garantire la continuità nella realizzazione d’infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione d’indifferibili adempimenti connessi al Pnrr. La Trasporti dibatterà sulla proposta di nomina dell’avvocato Francesco Rizzo a presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto e sulla proposta di nomina dell’avvocato Davide Gariglio a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

La Lavoro si confronterà sulla proposta Ue per il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. La Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo e sullo schema di decreto legislativo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 17.00 per l’approvazione definitiva del decreto-legge sicurezza, provvedimento su cui il Governo molto probabilmente porrà la questione di fiducia.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare e, con la Giustizia, sul decreto sicurezza approvato la settimana scorsa dalla Camera.

La Giustizia, con la Affari Sociali, riprenderà il confronto sul ddl in materia di morte volontaria medicalmente assistita. A seguire, dibatterà sul decreto-legge per il differimento del termine in materia di responsabilità erariale, sul ddl sul procedimento sommario per la realizzazione del credito, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sul ddl sul processo telematico, sul ddl in materia di successioni, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini e sul ddl in materia di consulenti tecnici d’ufficio. Proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne.

La Affari Esteri esaminerà la risoluzione sul supporto alla popolazione colpita dalla guerra civile in Sudan e il ddl per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo. La Politiche dell’Ue esaminerà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà la risoluzione sull’assoggettamento al pagamento IMU degli immobili del terzo settore adibiti a strutture socioassistenziali, il ddl sull’assegno sostitutivo accompagnatore militare e il ddl sulle Start-up innovative a vocazione sociale. La Cultura esaminerà il ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sul ddl per la sicurezza delle attività subacquee. Dibatterà su diverse proposte di nomine di Autorità portuali, sul ddl sulla legge quadro in materia di interporti e sul decreto alluvioni e Campi Flegrei. La Industria svolgerà delle audizioni e si confronterà sull’Atto Ue per il sostegno del settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati. Esaminerà i ddl sulla produzione e vendita del pane, il ddl sui tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza e i ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl sulla medicina di genere. Esaminerà il ddl sui fondi di solidarietà bilaterali, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, il ddl sulla sicurezza del lavoro nelle scuole e per la tutela delle vittime amianto, i ddl sulla prevenzione e cura dell’obesità, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl sulla retribuzione dei lavoratori, i ddl sulla salute mentale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale lo schema di decreto legislativo per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

