La Giornata Parlamentare. Alla Camera il Dl consultazioni elettorali e referendarie e il Dl per il contrasto dell’immigrazione irregolare

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto-legge per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025, il decreto-legge per il contrasto dell’immigrazione irregolare, la proposta di legge sull’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, la ratifica dell’accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa e la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia ed Egitto sul trasporto internazionale di merci.

Mercoledì alle 12.00 ascolterà l’informativa urgente del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulle conseguenze sul sistema produttivo italiano dell’introduzione dei dazi nei confronti dei Paesi europei e sulle iniziative di competenza a tutela delle imprese e dell’occupazione. Come di consueto domani alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 16.00 le interrogazioni a risposta immediata alla presenza della Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, si confronterà sul decreto in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. La Affari Esteri ascolterà l’Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia Johan Vibe sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico e proseguirà le audizioni sulla situazione geopolitica in Medio Oriente. La Difesa si confronterà su diverse proposte di nomine relative alle Commissioni periferiche e ascolterà i rappresentanti dell’Associazione nazionale italiana atleti diabetici (ANIAD) nell’ambito della discussione della risoluzione in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche.

La Finanze esaminerà lo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2025. La Cultura ascolterà i rappresentanti della SIAE nell’ambito della discussione della risoluzione sulla tutela del diritto d’autore con particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie e svolgerà alcune audizioni sulla pdl in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie. Dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore, sulla pdl sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia e sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale.

La Ambiente dibatterà sullo schema di Dpcm per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma Cardile di Alessandria. La Trasporti ascolterà l’avvocato Matteo Paroli sulla proposta di una sua nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. La Attività Produttive, con la Trasporti, esaminerà la pdl in materia di organizzazione e funzionamento dei call center. Svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo e sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali e alcune sulla pdl sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti. Infine, ascolterà i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulla crisi industriale di Eni – Versalis e quelli del gruppo Glencore e delle rappresentanze sindacali sulla situazione del polo industriale di Portovesme.

La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità, esaminerà la pdl sul finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del SSN, le pdl sulle terapie digitali e il ddl, già approvato dal Senato, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. La Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle prospettive del settore vitivinicolo. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto-legge sull’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice. Voterà per l’elezione di un Senatore Segretario e dibatterà sul ddl, già approvato dalla Camera, per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. A seguire potrebbe confrontarsi sul decreto-legge sulla cittadinanza e sul ddl in materia di morte medicalmente assistita. Come di consueto giovedì svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul decreto cittadinanza, sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare, sul ddl in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge e sul ddl di modifica allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Giustizia proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne. A seguire, dibatterà sul ddl in materia di responsabilità dei revisori legali, sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sui ddl relativi ai reati contro gli animali, sul ddl in materia di successioni, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, sul ddl per il processo telematico e sui ddl relativi ai consulenti tecnici d’ufficio. Svolgerà, poi, delle audizioni sul ddl in materia di affidamento condiviso. Assieme alla Sanità, svolgerà delle audizioni sui ddl contro le molestie nei luoghi di lavoro.

La Affari Esteri esaminerà la ratifica dell’accordo tra Italia e Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2024 e lo schema di dm di approvazione del programma pluriennale per la progressiva implementazione di suite operative “Multi-Missione Multi-Sensore” (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 “Green” base JAMMS. Infine, ascolterà i rappresentanti del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Fund).

La Politiche dell’Ue esaminerà, poi, l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea e ascolterà il professor Fausto Pocar sull’affare assegnato relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Ue. La Finanze esaminerà il ddl sull’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare, il ddl per la rateizzazione dei carichi fiscali, il decreto sugli acconti IRPEF 2025 e l’Atto Ue per la rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La Cultura dibatterà, con la Ambiente, sul ddl di delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica sul ddl in materia di stadi e impianti calcistici italiani. Esaminerà il decreto Pnrr e il ddl sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. La Ambiente si confronterà decreto alluvioni e Campi Flegrei, su diverse proposte di nomine di Autorità portuali, sul ddl per la sicurezza delle attività subacquee e sul ddl sulla legge quadro in materia di interporti. Infine, ascolterà i rappresentanti di Terna sullo sviluppo della rete elettrica.

La Industria svolgerà delle audizioni sulle ddl per la valorizzazione della transumanza e alcune sull’Atto Ue per il sostegno del settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati. Esaminerà il ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, il decreto sull’assicurazione dai rischi da calamità naturali, i ddl sulla produzione e vendita del pane, il ddl sui tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza e i ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl sulla medicina di genere. Terrà delle audizioni sui ddl sul salario minimo, esaminerà il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl sulla salute mentale, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare e il ddl di delega sulle retribuzioni dei lavoratori.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz