La Giornata Parlamentare. Alla Camera il Dl AI, Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nella giornata di oggi l’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 11.00 per l’esame del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, della proposta di legge per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché di delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare, e della mozione sulle iniziative volte a salvaguardare il sistema produttivo nazionale in relazione alla prospettata applicazione dei dazi da parte degli Stati uniti d’America. Alle 15.00 ascolterà le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025.

A seguire, dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming), sul ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, sulla pdl per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima e sulla pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì alle 10.00 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà le pdl per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza d’interessi, con la Giustizia, il decreto Irpef approvato la settimana scorsa dal Senato. Dibatterà sulle pdl per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, proseguirà le audizioni sul ddl costituzionale sul premierato, ed esaminerà la pdl per l’istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla.

La Esteri svolgerà delle audizioni sul ddl per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero, svolgerà delle audizioni sugli episodi di repressione transnazionale di dissidenti da parte dei regimi autoritari, esaminerà la risoluzione sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo e la risoluzione sulle iniziative a tutela del cittadino italo-russo Rouslan Sidiki, detenuto nella Federazione russa. La Difesa esanimerà diverse candidature alla Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa e per alcune per la presidenza della Commissione periferica Difesa. La Finanze si confronterà e svolgerà delle audizioni sul decreto fiscale, sulla pdl per l’applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali e sullo schema di decreto legislativo sulle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla risoluzione per la promozione delle candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi e alcune sulle risoluzioni per la tutela del diritto d’autore con particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie. Dibatterà sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2025, sul ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico, sulla pdl in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, sulle pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell’ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore. Infine, con la Affari Sociali esaminerà la pdl per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sulle pdl per la programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il per il sostegno dell’accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Mercoledì alle 8.30, assieme alla Attività Produttive, ascolterà il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sullo smaltimento delle scorie nucleari e sull’individuazione delle aree idonee allo sviluppo d’impianti per la produzione di energie rinnovabili. Assieme alla Trasporti, esaminerà gli emendamenti al decreto-legge per garantire la continuità nella realizzazione d’infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo.

La Trasporti esaminerà la proposta di nomina del professor Aristide Police a membro del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Giovedì alle 14.00, assieme Attività Produttive, Politiche dell’Ue e alle rispettive del Senato, ascolterà il Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibili Apostolos Tzitzikōstas sulle tematiche di sua competenza. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sulla pdl per l’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici, dibatterà sul ddl per la destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, ascolterà i rappresentanti di Confcommercio nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea e proseguirà le audizioni sugli atti UE sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali e sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo.

La Lavoro svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione e, con la Affari Sociali, dibatterà sulla risoluzione in materia di assegno unico universale volta ad adempiere quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia.

La Affari Sociali esaminerà, in sede di Comitato ristretto, le pdl sulle terapie digitali. Si confronterà sulle pdl in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e proseguirà il ciclo di audizioni sui Centri di oncofertilità. L’Agricoltura svolgerà e dibatterà sull’Atto Ue per il sostegno nel settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati e dibatterà sulla risoluzione per la gestione della specie canis lupus.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.00 per il dibattito sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 e per confrontarsi sul ddl per la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Da domani esaminerà il ddl costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare, il ddl per la conservazione del posto di lavoro per malati oncologici e il decreto-legge alluvioni e Campi Flegrei. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl per l’elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, con la Giustizia, sul ddl sulle funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa. Esaminerà il ddl costituzionale sui diritti delle persone con disabilità, sul ddl di modifica dell’Intesa con la Tavola valdese, il ddl per la semplificazione delle attività economiche, il ddl per l’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali e svolgerà delle audizioni sul ddl per contrastare il conflitto di interesse nella Commissione antimafia.

La Giustizia, con la Sanità, dibatterà sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita. Si confronterà sul ddl fine vita, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, sul ddl in materia di successioni, sul ddl relativo al procedimento sommario per la realizzazione del credito e sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli. Proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne.

La Affari Esteri esaminerà la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia, Germania e Svizzera sulla sicurezza dell’approvvigionamento gas, la proposta di ratifica dell’accordo tra Italia e Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, lo schema di decreto ministeriale per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia e sulla risoluzione di proposta di risoluzione sul rafforzamento dell’Iniziativa Centro Europea (InCE). La Politiche dell’Ue esaminerà l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Cultura esaminerà il ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2025, il ddl sulla formazione e reclutamento degli insegnanti, il ddl sulla formazione universitaria all’estero nelle discipline STEM e al rientro dei beneficiari e, con la Sanità, proseguirà il ciclo di audizioni sui ddl per la formazione specialistica dei medici. Riprenderà, poi, le audizioni sul ddl relativo alle scuole dell’infanzia a indirizzo musicale. La Ambiente esaminerà il decreto alluvioni e Campi Flegrei, il ddl per la rigenerazione urbana e il ddl sulla sicurezza delle attività subacquee.

La Industria svolgerà delle audizioni e dibatterà sulla legge annuale sulle PMI. Esaminerà i ddl per la promozione e il sostegno delle start-up e delle PMI innovative, l’Atto Ue sulla normativa della PAC, i ddl sulla produzione e vendita del pane, il ddl in materia di tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza e il ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà l’Atto Ue per rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, il ddl sulla retribuzione dei lavoratori, i ddl sulla salute mentale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl sulla prevenzione e cura dell’obesità, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia e il ddl sulla sicurezza del lavoro nelle scuole e per la tutela delle vittime amianto.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz