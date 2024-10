La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il disegno di legge in materia di ricostruzione post-calamità, la proposta di legge per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, la proposta di modificazione al Regolamento, le mozioni per la prevenzione e la cura del tumore al seno, le mozioni per il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis, le mozioni in materia di parità di genere con particolare riguardo alle condizioni lavorative, economiche e sociali delle donne, la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, la proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della pdl per l’abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946, e la mozione per l’attuazione dell’autonomia differenziata, con particolare riguardo alla prioritaria definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Domani alle 15.00, avrà luogo la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle ore 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali inizierà il ciclo di audizioni sul disegno di legge sul Premierato. La Giustizia, con la Finanze, dibatterà sullo schema decreto legislativo sui controlli sul denaro contante e proseguirà l’esame del decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Ue e sulle procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Svolgerà alcune audizioni sulla nomina a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dibatterà sullo schema di dlgs per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, sullo schema di dlgs in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, sullo schema di Dlgs per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, sulla pdl sui reati contro gli animali.

La Esteri, con la Difesa, dibatterà sulla pdl per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Svolgerà delle audizioni sulla situazione in Georgia e in Ucraina. Infine, mercoledì alle 14.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. La Difesa esaminerà schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale Ammodernamento di mezza vita dell’obice semovente PzH2000 per l’adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell’Esercito italiano, sullo schema di dm sul programma pluriennale Sistema d’arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre per l’acquisizione e il sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento, ascolterà i rappresentanti dell’Associazione italiana professionisti security aziendale e rappresentanti di AKAMAI Technologies sulla difesa cibernetica. La Bilancio dibatterà sullo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Giovedì alle 17.00, la Cultura, con la rispettiva del Senato, ascolterà nuovamente il Ministro della cultura Alessandro Giuli sulle linee programmatiche del suo dicastero. Svolgerà delle audizioni sulla pdl per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, esaminerà la proposta di legge sulle disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, sulla pdl in materia di disciplina dell’elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell’Ordine dei giornalisti e sulla pdl per l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Infine, dibatterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy.

La Ambiente con la Attività Produttive, continuerà il ciclo di audizioni e l’esame sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 ed ascolterà sempre con la X Commissione nuovamente il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Dibatterà sulla pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e d’interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana, sullo schema di Dm per il riparto dello stanziamento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2024, relativo a contributi a Enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

La Trasporti domani alle 11.00 ascolterà l’amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria Gianpiero Strisciuglio, sullo stato e le criticità della rete e del servizio ferroviario. Dibatterà sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo e sullo schema di dpcm per il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. La Attività Produttive esaminerà lo schema di dlgs sulla costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

La Lavoro esaminerà le pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e le pdl per favorire la riduzione dell’orario di lavoro. La Affari Sociali dibatterà sulla pdl sui compiti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica.

L’Agricoltura si confronterà sulle pdl per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne e ascolterà i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Agricoltori italiani e Copagri sulle risoluzioni sulle problematiche del settore olivicolo, continuerà le audizioni sull’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia ascoltando Bruno Caio Faraglia, dirigente del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di dlgs relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, lo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano, lo schema di dlgs correttivo sulla sanità animale. Ascolterà il Professore Mario Pilade Chiti nell’ambito dell’esame della relazione della Commissione sull’applicazione nel 2023 del regolamento per l’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì alle 9.30 per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024 e per esaminare i ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio e il contrasto alla surrogazione di maternità. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni sul ddl sicurezza Dibatterà sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno per l’anno 2024, esaminerà il ddl sulla tutela delle vittime di reati, il ddl in materia di guardie giurate e svolgerà delle audizioni sul ddl per la semplificazione normativa.

La Giustizia, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita. Continuerà le audizioni sul decreto per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario, esaminerà lo schema di decreto legislativo per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, lo schema di decreto legislativo sulla mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, lo schema di dlgs per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, si confronterà sul ddl sulla tutela delle vittime di reati e il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci. Infine, con al Finanze, svolgerà delle audizioni sullo schema di Dlgs relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.

La Esteri e Difesa dibatterà su diverse ratifiche di trattati internazionali, sul ddl per l’istituzione della Giornata degli internati italiani, sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato Ammodernamento di mezza vita dell’obice semovente PzH2000, dello schema di dm per l’approvvigionamento di sistemi d’arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento, dello schema di dm relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma e relativi missili guidati con capacità loitering, dello schema di dm di approvazione del programma pluriennale denominato Sistema d’arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre, dello dello schema di dm di approvazione del programma pluriennale denominato Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare, dello schema di dm di approvazione del programma pluriennale denominato rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, dello schema di dm di approvazione del programma pluriennale denominato Rotary Wing Mission Training Center e dello schema di dm di approvazione del programma pluriennale denominato Capacità di sorveglianza marittima nazionale.

La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e la legge di delegazione europea 2024. Esaminerà gli Atti Ue sul controllo degli investimenti esteri nell’Unione, sul rafforzamento della sicurezza carte d’identità dei cittadini dell’unione europea, sulla cooperazione prestiti e assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, sulle disposizioni relative alla data di applicazione e sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio dibatterà sullo schema di dlgs per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e sullo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Finanze si conforterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, sullo sullo schema di decreto legislativo per il trattamento prudenziale degli Enti d’importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, sul ddl sull’aggregazione bancaria cooperativa e sul ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio.

La Cultura dibatterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, sui ddl relativi agli alunni con alto potenziale cognitivo, sul ddl per l’istituzione della giornata nazionale della cittadinanza digitale, sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Infine, esaminerà ed ascolterà i rappresentanti di Save the Children e ANCI sul ddl per il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

La Ambiente e Lavori Pubblici domani ascolterà l’amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria Gianpiero Strisciuglio sui disservizi recentemente verificatisi sulla rete ferroviaria italiana, esaminerà il ddl di riforma del Codice della strada, lo schema di dpcm per il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie, lo schema di dlgs in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, i ddl per la riforma della Rai e con la Sanità proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale. La Industria e Agricoltura terrà delle audizioni e si confronterà sul ddl contro lo spreco alimentare e sul ddl per l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl sul salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl sulle prestazioni sanitarie, i ddl sul potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico, il ddl per l’assistenza sanitaria persone senza dimora, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela delle vittime di amianto e tumori professionali, il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari per Giubileo 2025, il ddl lavoro, il ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl di delega al Governo sulla prescrizione e somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Ssn, il ddl salario minimo , il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, il ddl sulle prestazioni sanitarie, e lo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz