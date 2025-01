La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera discuterà diverse proposte di ratifiche di trattati internazionali come quello tra Italia e Libia sulle doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, quello tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, quello tra Italia e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasferimento delle persone condannate, quello tra Italia e Francia sulla manutenzione ordinaria e l’esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia e quello tra Italia e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM.

A seguire dibatterà sul disegno di legge costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e d’istituzione della Corte disciplinare, sulle mozioni in materia di legalizzazione della cannabis per finalità di carattere terapeutico e ricreativo, sulle mozioni in merito al conflitto in corso a Gaza e agli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria nei confronti della Corte penale internazionale, sulle mozioni in materia di politiche industriali, sulle mozioni per il rilancio della competitività europea in relazione al Rapporto Draghi e sulla proposta di legge per l’Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Come di consueto domani alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì elle 9.30le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Esteri svolgerà delle audizioni sulla relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei aggiornata al 10 ottobre 2024 e, con la Politiche dell’Ue, ascolterà il Presidente della Commissione sull’integrazione europea dell’Assemblea della Repubblica del Kosovo Rrezarta Krasniqi nell’ambito della discussione delle risoluzioni sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali. La Finanze, assieme alla Lavoro, proseguirà l’esame delle pdl sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. La Cultura esaminerà la pdl di modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito Italia in scena.

La Ambiente, con la Attività Produttive, ascolterà rappresentanti di Newcleo, dell’Associazione italiana economisti dell’energia (AIEE), di Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo e Massimo Beccarello, professore di economia industriale ed economia dell’ambiente presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. La Trasporti dibatterà e svolgerà alcune audizioni sulle pdl di delega per la disciplina dei centri di elaborazione dati. Con la Attività Produttive esaminerà e terrà delle audizioni sulle pdl sull’organizzazione e funzionamento dei call center, sulla formazione del personale e sulla tutela dell’occupazione e protezione dei consumatori. Infine, proseguirà le audizioni sugli Atti Ue relativi ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali.

La Lavoro si confronterà sulle pdl concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La Affari Sociali esaminerà il ddl per la semplificazione e il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, la risoluzione per l’estensione agli operatori sanitari della normativa inerente alla verifica sull’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 11.00 per la discussione di diverse ratifiche di trattati internazionali, per l’esame del ddl per l’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale e il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il decreto proroga termini e la pdl sulle attività organizzate dalle associazioni pro loco. La Giustizia dibatterà sul decreto giustizia, sul ddl in materia di spoglie mortali delle vittime di omicidio, sul ddl sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale e sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Affari Esteri dibatterà sul decreto per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale denominato Infra/infostrutture di rete (TLC e T-B-T). La Politiche dell’Ue riprenderà l’esame della Legge di delegazione europea 2024 e della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE per il 2024; inoltre, dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze si confronterà sullo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise e sulla proposta di risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La Ambiente dibatterà sulla pdl per l’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. La Industria esaminerà l’Atto Ue per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali, le ddl per la riduzione dello spreco alimentare e le ddl per l’istituzione dell’albo degli acconciatori professionali.

L’Affari Sociali e Lavoro svolgerà delle audizioni sui ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl per la tutela della salute mentale, i ddl sul salario minimo, il ddl per la semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

