La Giornata Parlamentare. Al Senato l’esame dei ddl sulla riforma della RAI 

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana dibatterà sul ddl per la proroga del termine per la revisione della motorizzazione, sulla pdl sulle spoglie mortali e la pdl sulla riduzione dell’orario di lavoro. A seguire discuterà sulla mozione sulla Strategia nazionale per la parità di genere in occasione della Giornata internazionale della donna e sulla mozione sul progetto degli Stati Uniti d’Europa.

Martedì alle 11.00 avranno luogo le interpellanze e le interrogazioni.

Mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali riprenderà l’esame del ddl su Roma Capitale, del ddl sulla tutela delle vittime di reato e della pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso. Si confronterà sulle pdl sulla riforma della polizia locale, sul ddl sull’incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l’ufficio di deputato regionale. Infine, dibatterà sul ddl sulle modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e sullo schema di Dlgs sulla parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.

la Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente, dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata, sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense e sulle pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Infine, si confronterà sul ddl sul legittimo impedimento del difensore e sul ddl sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista.

La Esteri svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani, esaminerà il ddl sull’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria. Si confronterà sulle risoluzioni sul sostegno alla popolazione cubana, sul sostegno alla popolazione iraniana, sulle iniziative umanitarie a sostegno delle regioni curde del Nord-Est della Siria, sul rafforzamento del Consolato di Manchester, sul rilascio della CIE e sulle dimissioni di Francesca Albanese.

La Difesa con la Affari Sociali esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione della sanità militare.

La Bilancio svolgerà audizioni ed esaminerà il DL PNRR, ascoltando tra gli altri i rappresentanti di Italia Solare e di ANCE. Discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Cultura svolgerà audizioni ed esaminerà le pdl sul cinema, si confronterà sulla risoluzione sull’abisso Plutone quale luogo della memoria e svolgerà audizioni sul ddl sulle modalità di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

La Ambiente svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sul regolamento sul ripristino della natura, svolgerà audizioni sulle pdl sull’istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano e svolgerà audizioni sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. Infine, esaminerà la pdl sulla destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico, la pdl per istituire la giornata nazionale del riciclo della carta e la pdl per l’istituzione dell’area marina protetta “Isola di Capri”.

La Trasporti svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea e discuterà sulla proposta di nomina dell’avvocato Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

La Attività Produttive svolgerà audizioni e inizierà l’esame del DL Energia, ascoltando tra gli altri i rappresentanti di ARERA e Confcommercio. La Lavoro svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla parità salariale e retributiva tra uomo e donna.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulle professioni sanitarie e la pdl sull’attività svolta dal caregiver familiare. Proseguirà l’indagine conoscitiva sui LEA e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

La Agricoltura proseguirà l’esame del ddl sullo sviluppo del settore agricolo. La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sull’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame dei ddl sulla riforma della RAI, dei ddl sul contrasto all’antisemitismo e i ddl sulla rigenerazione urbana. A seguire, discuterà sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all’informazione e alla libera formazione dell’opinione pubblica.

Giovedì alle 10.00 avranno luogo le interrogazioni.

Giovedì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà i ddl sul contrasto all’antisemitismo ed inizierà la discussione sul DL Sicurezza. Dibatterà sul ddl sulle competenze del Ministero dell’interno, sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle fake news e sui ddl sulla violenza sessuale e il consenso. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sulla parità salariale e retributiva tra uomo e donna e sul ddl sui LEP.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sui ddl sul contrasto alla violenza sessuale, sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e sul ddl per le variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Esaminerà il ddl per la riforma degli ordinamenti professionali e il ddl sulle indagini informatiche. Discuterà sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti e si confronterà sul ddl sull’apologia della criminalità organizzata. Infine, dibatterà sul ddl sui detenuti in aree insulari, proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impatto dell’IA nel settore della giustizia e svolgerà audizioni sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento.

La Affari Esteri e Difesa con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs sulla sanità militare a seguire esaminerà il ddl sulla Giornata della Memoria degli italiani periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, lo schema di Dlgs sulla revisione dello strumento militare nazionale, lo schema di DM sul potenziamento della capacità difensiva nazionale e lo schema di DM per l’acquisto Sistema satellitare ottico. Infine, si confronterà sullo schema di DM sulla cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d’Indonesia

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Finanze esaminerà le risoluzioni sul computo delle somme utili per rispettare i limiti al regime fiscale forfettario degli autonomi e sullo sviluppo di infrastrutture europee di pagamento e dell’euro digitale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

La Cultura svolgerà audizioni sulle condizioni delle Fondazioni lirico-sinfoniche, svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl sui giornalisti uccisi durante il lavoro e svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica. Esaminerà il ddl sul valore culturale della Vespa Piaggio e l’affare assegnato sul valore storico del Diamante Fiorentino e con la Affari Sociali si confronterà sul ddl per la promozione della salute e dei corretti stili di vita e sul ddl per il sostegno delle attività educative. Discuterà sui ddl sull’architettura e sul ddl sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle società sportive.

La Ambiente proseguirà l’indagine conoscitiva sullo sviluppo dell’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e discuterà sulla proposta di nomina dell’avvocato Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Si confronterà sui ddl sull’istituzione del Parco Nazionale del fiume Ofento, sul ddl sulla valorizzazione della risorsa mare e proseguirà l’indagine conoscitiva sull’inquinamento atmosferico e sulla qualità dell’aria nella Pianura Padana. Dibatterà sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura, sui ddl sulla rigenerazione urbana e sui ddl sulla riforma della RAI.

La Attività Produttive svolgerà audizioni sui requisiti per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ed esaminerà l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa. Discuterà sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare, sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista e sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla parità salariale e retributiva tra uomo e donna per uno stesso lavoro esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz