La Giornata Parlamentare. Al Senato il ddl sui dati delle persone scomparse

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 11.00 per lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni e per l’esame della pdl sulla legge elettorale. Discuterà sulle mozioni per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall’innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, sul ddl sull’accordo Italia-Albania per la cooperazione strategica in diversi settori e sulla pdl sull’istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata(question time) e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali con la Affari Costituzionali del Senato ascolterà il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e il Ministro della salute, Orazio Schillaci, sugli schemi di intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Discuterà sugli schemi di intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La Giustizia svolgerà audizioni sul ddl e sulle pdl sulle circoscrizioni giudiziarie. Con la Finanze svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla giurisdizione tributaria. Esaminerà il ddl sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti e il ddl e la pdl per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista. Discuterà sulle pdl per il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, sul ddl sul funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e sulla pdl sulle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sulla conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

La Affari Esteri con la Difesa esaminerà la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026. Discuterà sul ddl sull’esecuzione dei Trattati di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam e sul ddl sull’esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay. Si confronterà sulle risoluzioni sul sostegno alla popolazione di Cuba e ascolterà le comunicazioni del Presidente, On. Giulio Tremonti, sugli esiti della missione svolta in Grecia e, infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni svolgendo audizioni.

La Difesa discuterà sullo schema di DM sul potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CeTLI) NBC di Civitavecchia. La Bilancio esaminerà il DL sulle infrastrutture e lo schema di Dlgs sul Testo Unico sugli adempimenti e l’accertamento.

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sul Testo Unico sugli adempimenti e l’accertamento. La Cultura esaminerà la pdl sul monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso e il DL sullo sport e i grandi eventi. Discuterà sulla proposta di risoluzione sul consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività scolastiche riguardanti la religione e sulle pdl sul cinema.

La Ambiente svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali. Esaminerà la proposta di nomina dell’Ing. Corrado Perugini a presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Discuterà sulle pdl sulla destinazione di veicoli fuori uso alle scuole, sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue e sulle pdl sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi. La Trasporti con la Attività Produttive esaminerà lo schema di Dlgs sull’IA.

La Attività Produttive svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia e sull’indagine conoscitiva sul settore tessile. Riprenderà l’esame del ddl e la pdl sulle amministrazioni straordinarie e della pdl sulla valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico. Con la Industria del Senato ascolterà il Ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Infine, ascolterà l’amministratore delegato di ENI S.p.A., Claudio Descalzi, sulla congiuntura del mercato energetico in Italia e in Europa. La Lavoro discuterà sulle pdl sulla liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La Affari Sociali esaminerà il ddl sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e il ddl e le pdl sul caregiver. Discuterà sulla pdl per la promozione della ricerca sulla disprassia. La Agricoltura svolgerà audizioni sulle pdl e sul ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e riprenderà l’esame del ddl sull’agricoltura.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle ore 10.00 per esaminare il ddl sulla protezione dei dati personali, il ddl sul monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa e il ddl sulla giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito. Si confronterà sul ddl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da uno Stato. Ascolterà la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione sull’insindacabilità nell’ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Daniela Garnero Santanchè e la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito.

Delibererà per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione e a seguire discuterà sul ddl sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sul ddl sulle attività educative e ricreative non formali. Dibatterà sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni e su alcune mozioni.

Giovedì alle ore 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle ore 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali esaminerà gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni, il ddl sulla protezione civile e il ddl sulla riforma della polizia locale. Con la Giustizia proseguirà l’esame del DL sulla giustizia e sui migranti. Infine, sempre con la Giustizia si confronterà sullo schema di Dlgs sull’IA e con l’Ambiente sullo schema di Dlgs sui servizi di sicurezza gestiti.

La Giustizia discuterà sullo schema di DM sul mantenimento del titolo di avvocato specialista e sullo schema di Dlgs sulla conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Esaminerà il ddl sulle professioni pedagogiche, il ddl sull’allontanamento del minore, il ddl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione e il ddl per il rilascio degli immobili. Con la Finanze si confronterà sullo schema di Dlgs sulla giurisdizione tributaria.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà il ddl sulla ratifica dei Trattati Italia-Uzbekistan su estradizione, mutua assistenza e trasferimento delle persone condannate e sul ddl sull’accordo Italia-Algeria sulla cooperazione nel settore della difesa. Si confronterà sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sul Testo Unico sugli adempimenti e l’accertamento e sullo schema di Dlgs sulla giurisdizione tributaria. La Finanze discuterà sul ddl sul conto corrente. Esaminerà lo schema di Dlgs sul Testo Unico sugli adempimenti e l’accertamento e lo schema di Dlgs sull’intermediazione finanziaria. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sulla giurisdizione tributaria.

La Cultura discuterà sul ddl sulla riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, sul ddl sulla scuola d’infanzia musicale e sul ddl sulla Vespa Piaggio. Esaminerà i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi e lo schema di DM sui contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi del MIC. Si confronterà sul ddl sull’Archivio centrale dello Stato, sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali, sui ddl sulla comunità educante, sui ddl sull’inclusione degli studenti universitari con DSA e sui ddl sui corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie. Infine, riprenderà l’esame dell’affare assegnato sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

La Ambiente esaminerà i ddl sull’energia nucleare sostenibile, i ddl sulle isole minori e il ddl sul CCUS. Discuterà sullo schema di Dlgs sull’IA, sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali e sullo schema di Dlgs sull’utilizzo dell’IA nella formazione. Dibatterà sulla proposta di nomina a presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e si confronterà sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali. Dibatterà sul ddl sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, sul ddl sul Parco nazionale dell’Etna, sui ddl sulla tutela dei minori nella dimensione digitale. Proseguirà l’esame dei ddl sulla riforma della RAI. Infine, con la Industria si confronterà sullo schema di Dlgs sulla comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti.

La Industria esaminerà l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia e i ddl sull’attività di acconciatore ed estetista. Discuterà e svolgerà audizioni sul ddl sulle grotte d’Italia. Proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, dei ddl sui prodotti agroalimentari di qualità, dei ddl sul registro nazionale dei pizzaioli e dei ddl sullo spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla delega farmaceutica, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Infine, si confronterà sul ddl sulla tutela delle vittime dell’amianto, sul ddl sulla cura della idrosadenite e sullo schema di Dlgs sui controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari.

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