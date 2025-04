La Giornata Parlamentare. A Pasqua incontro Meloni- JD Vance a Roma, attesa per i dazi

Meloni incontrerà il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, a Roma nei giorni di Pasqua, fra il 18 e il 20 aprile, crescono le preoccupazioni per i dazi. La Lega si prepara per il Congresso di Firenze.

Meloni incontrerà Vance a Roma ma a preoccupare sono i dazi

Nelle ore che precedono quella che alla Casa Bianca definiscono “una giornata storica”, Giorgia Meloni sulla risposta ai dazi non cambia linea. L’impatto degli annunci di Donald Trump sarà chiaro solo una volta che il presidente americano avrà ufficializzato le tariffe commerciali per i prodotti stranieri. Nel frattempo, da Palazzo Chigi preferiscono non commentare né gli avvertimenti di Washington né le parole di Ursula von der Leyen sulle risposte europee. Di certo il tema finirà al centro dell’incontro che la premier avrà con il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che ha programmato una visita a Roma a Pasqua fra il 18 e il 20 aprile. Nei giorni precedenti, fra l’altro, Meloni dovrebbe vedere Recep Tayyip Erdogan, atteso nella Capitale per il vertice intergovernativo Italia-Turchia del 16-17, un incontro che potrebbe essere rilevante anche sul dossier Ucraina.

Intanto il focus in queste ore è sui dazi. La speranza, coltivata a lungo ai piani alti del Governo, che gli Usa potessero fare eccezioni si è infranta, quella delle esenzioni sul vino ancora resiste anche se la consapevolezza diffusa nell’esecutivo è che le tariffe saranno per tutti e pesanti. Una volta valutato l’effettivo impatto sull’economia, si potrà provare poi a cambiare lo scenario trattando, è la convinzione di Meloni, puntando su dialogo e diplomazia, non in modo bilaterale, come auspicava la Lega, ma in una cornice europea. Le ultime parole di Ursula von der Leyen, che ha preannunciato la dura risposta europea, sono invece andate di traverso a Matteo Salvini: “Aprire guerre commerciali con gli Usa è una scelta infelice, non fa l’interesse di nessuno”; l’altro vicepremier, Antonio Tajani, chiarisce che “non dobbiamo piegare la testa, ma neanche essere antiamericanie” ma “l’Italia non può fare da sé”.

La Lega si prepara per il Congresso di Firenze

La Lega si prepara al congresso nazionale, il primo dal 2019, e potrebbe blindare il suo segretario allungandone il mandato di un anno (4 anni in tutto, fino al 2029) e aprendo alla possibilità di nominare un quarto vicesegretario. Sarebbero alcune delle novità introdotte nella versione aggiornata dello statuto che sarà votato al Congresso federale in programma nel fine settimana a Firenze. Nella fortezza Da Basso, scelta dal partito nel dicembre 2023 per la réunion dei sovranisti europei, tra sabato pomeriggio e domenica sono attesi 725 delegati, compresi segretari regionali e provinciali, parlamentari italiani ed europei, consiglieri regionali e governatori. Sul tavolo numerose mozioni, anche se per ora suonano come documenti programmatici e tematici.

All’orizzonte, infatti, nessuna sorpresa sul ruolo di Matteo Salvini. Attesi, invece, ospiti stranieri e si starebbe lavorando all’ipotesi di un collegamento, o un video, della premier e alleata Giorgia Meloni. Di certo c’è che “non ci saranno nomine, a partire da quelle dei vicesegretari”. La precisazione è in una nota del Carroccio e sembra smontare un’idea che circola da giorni: il ‘capitano’ potrebbe scommettere su Roberto Vannacci e promuoverlo come suo vice (in aggiunta ad Alberto Stefani, Andrea Crippa e Claudio Durigon). Secondo la bozza del nuovo Statuto che si sta valutando, il segretario potrebbe nominare e revocare fino a 4 vice, di altrettante aree regionali diverse, ma sparirebbe il requisito dell’anzianità di militanza richiesta, oggi di 10 anni. Tanto basta, allora, per guardare a Vannacci, nome che, tuttavia, fa storcere il naso ai leghisti della prima ora e a tanti del nord.

Altra novità sarà quella sulla militanza: nella bozza, viene cancellata per i 22 componenti del Consiglio federale (oggi devono avere almeno 5 anni consecutivi) che è di fatto l’organo esecutivo del partito; il segretario federale deve averne almeno 7 mentre per tutte le altre cariche elettive a livello federale ne bastano 3. Si allungherebbe anche la vita del Congresso federale che verrebbe convocato ogni 4 anni, anziché 3 come è stabilito oggi.

Alla Camera

Dopo che ieri è stato approvato definitivamente il ddl in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella giornata di oggi l’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 per esaminare la mozione sull’applicazione del Regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di media, il cosiddetto European media freedom act, con particolare riguardo alla governance della Rai, le mozioni volte a promuovere le maratone e a favorire la partecipazione di atleti stranieri con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria, e la proposta per la prevenzione e la cura dell’obesità. Come di consueto alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà, con la Giustizia, sulla pdl in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale e, con la Trasporti, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la modifica della tassonomia degli incidenti sui sistemi ICT. La Giustizia esaminerà le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, la pdl per l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato, le pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso e, con la Finanze, lo schema di decreto legislativo sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Affari Esteri esaminerà, con la Difesa, diverse proposte di decreti ministeriali per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento, la proposta di ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, e ascolterà i rappresentanti di Onborders, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e di Border Forensic sulla situazione dei diritti umani in Tunisia e Libia. Infine, ascolterà l’Ambasciatore d’Italia presso gli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara sullo stato dei rapporti di cooperazione economica e commerciale. La Difesa esaminerà il ddl per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, il documento conclusivo sulla difesa cibernetica.

La Cultura esaminerà la risoluzione per favorire l’approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D’Assisi, la risoluzione sulla tutela del diritto d’autore con particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie, lo schema di decreto ministeriale il riparto dello stanziamento relativo ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi e la pdl per la tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie. La Ambiente esaminerà le pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica e ascolterà il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano e i rappresentanti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sull’evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei. La Trasporti esaminerà le pdl di delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione.

La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento nonchè le pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro. La Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle pdl per l’assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, sullo schema di dlgs in favore delle persone anziane, sulla risoluzione per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e sulle pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore. La Agricoltura terrà delle audizioni in merito alle problematiche relative all’allevamento delle ostriche. Infine, la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sulla Legge di delegazione europea 2024.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del ddl in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, del ddl di modifica alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e del ddl per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare, sul decreto relativo alle consultazioni elettorali e referendarie 2025, sui ddl per l’istituzione della giornata delle vittime di stupri di guerra tra il 1943 e il 44, sul ddl per la semplificazione normativa e sul ddl per la semplificazione delle attività economiche. La Giustizia dibatterà sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl per l’affidamento condiviso, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sui ddl in materia di successioni, sul ddl in materia di spese di giustizia per la liquidazione del compenso di periti e consulenti tecnici e sul ddl sui corsi di specializzazione per consulente forense.

La Affari Esteri esaminerà diversi schemi di decreti ministeriali per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento, gli atti sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024. La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancioesaminerà la risoluzione sul contenuto del documento in materia di finanza pubblica da trasmettere alle Camere nel mese di aprile 2025.

La Finanze dibatterà sul ddl relativo all’assegno sostitutivo di accompagnatore militare. La Cultura, con la Ambiente, svolgerà delle audizioni sul ddl di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. La Ambiente esaminerà il ddl sulla legge quadro in materia di interporti e il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e lo schema di dlgs sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. La Industria dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl per la valorizzazione della transumanza, si confronterà sul ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, sul ddl in materia di tartufi e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

La Affari Sociali esaminerà il dlgs sulle politiche in favore delle persone anziane il ddl sulle prestazioni sanitarie, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per il potenziamento controlli sanitari per Giubileo 2025, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

