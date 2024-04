La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi mercoledì alle 10.00 per la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè, della pdl sulla dichiarazione di monumento nazionale dei teatri italiani, del disegno di legge sugli enti del Terzo settore, della pdl sui costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti e della mozione di sfiducia nei confronti del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Come di consueto, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni sul ddl governativo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e sui reati informatici e, con la Affari Sociali, si confronterà sull’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Mercoledì ascolterà Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto e Arno Kompatscher, Coordinatore dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale, sulla pdl sull’autonomia differenziata. Giovedì, con la Giustizia, si confronterà sulla pdl relativa alle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.La Giustizia dibatterà sul ddl di modifica del Codice penale, del Codice di procedura penale, dell’ordinamento giudiziario e del Codice dell’ordinamento militare e, con la Finanze, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. A seguire, esaminerà le pdl sui reati contro gli animali.

La Esteri, con la Difesa, svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dal Senato, sulle nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e proseguirà quelle sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024. Riprenderà il ciclo di audizioni sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico. La Difesa ascolterà il Gen. Sq. AAran Sergio Antonio Scalese, Comandante del Comando per le operazioni in rete (COR), sulla difesa cibernetica.

Mercoledì alle 9.00, la Bilancio, assieme alla rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea. A seguire, riprenderà il confronto sugli emendamenti presentati al decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La Cultura esaminerà la pdl sulla rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio e nella giunta nazionali del Coni, la pdl sulla insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico e la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

La Ambiente, con la Attività Produttive, svolgerà delle audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione e alcune sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). Successivamente, ascolterà i rappresentanti di Confcommercio, della Confederazione italiana agricoltori (CIA) e di Confagricoltura sulle pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità ed esaminerà sulla compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. La Trasporto dibatterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane. La Attività Produttive esaminerà la pdl di delega per il riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata.

La Lavoro proseguirà il ciclo di audizioni sul rapporto tra IA e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro ed esaminerà la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Dibatterà sulla pdl di delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria, sulle pdl per favorire la riduzione dell’orario di lavoro e le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulla risoluzione sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere ed esaminerà la risoluzione sulla sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva. La Agricoltura, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dottor Fabio Vitale sulle attività dell’Agenzia per il sostegno del comparto ed esaminerà le pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Al Senato

Nell’arco di questa settima l’Assemblea del Senato non si riunirà. L’Aula di Palazzo Madama tornerà a riunirsi martedì 9 aprile per l’esame del ddl sull’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e per l’istituzione dei relativi albi professionali.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sul premierato. La Giustizia proseguirà le audizioni sul ddl relativo ai cognomi dei figli, riprenderà le audizioni sull’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia, esaminerà il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, il ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali, il ddl sul processo telematico, e con la Finanze, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Successivamente svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e il ddl sulla preiscrizione e, con la Affari Sociali, dibatterà sul ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita.

La Esteri e Difesa dibatterà su diverse proposte di ratifiche di tratta internazionali, sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato “Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa”. Infine, svolgerà delle audizioni sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Finanze proseguirà il confronto sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl relativo alle competenze non cognitive, esaminerà il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, il ddl per l’istituzione del Museo del Ricordo e il ddl sul patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale. La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni sul ddl sulla rigenerazione urbana, esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Mef nel capitale di Poste Italiane, il ddl sulla Capitale italiana della mobilità sostenibile, il ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e proseguirà le audizioni sull’edilizia residenziale pubblica.

L’Industria e Agricoltura proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, monitoraggio e strumenti di adattamento, esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di florovivaismo, l’Atto Ue sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC e il ddl sulla produzione e vendita del pane. La Affari Sociali si confronterà sull’atto Ue per l’istituzione del bacino dei talenti dell’Ue, sul ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, sul ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, sul ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, sul ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e ascolterà i rappresentanti delle associazioni sul ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.