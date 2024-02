La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la pdl di delega al Governo in materia di florovivaismo, le mozioni per la tutela della professione giornalistica e della libertà d’informazione, la pdl per l’istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, la proposta di legge quadro in materia di interporti, le mozioni sulla sindrome fibromialgica e la proposta di legge per l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Dalle 9.30 di venerdì terrà la discussione generale del decreto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e del disegno di legge delega per la revisione del Codice della strada. Come di consueto martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, dibatterà sul disegno di legge governativo in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, delle vittime di usura e di revisione dell’ordinamento penitenziario. A seguire, dibatterà sulla pdl per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni, e sulla pdl per la revisione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. La Giustizia esaminerà lo schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e lo schema di decreto legislativo per la riforma ordinamentale della Magistratura.

La Esteri ascolterà l’Ambasciatore della Malaysia in Italia Zahid Rastam sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico, svolgerà delle audizioni sulla pdl di ratifica dei alcuni trattati tra Ue e i suoi stati membri e il Canada, ascolterà i rappresentanti del sindacato bielorusso BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions), dibatterà su alcune ratifiche di trattati internazionali, sulla risoluzione per contrastare la violazione dei diritti umani in Iran e, con la Politiche dell’Ue, ascolterà il Presidente della Commissione Integrazione europea dell’Assemblea del Montenegro Ivan Vukovič sulle risoluzioni sull’allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali. Infine, incontrerà la viceministra degli Affari Esteri della Norvegia Maria Vartessian. Giovedì la Difesa ascolterà il Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE) del Ministero della Difesa Ten. Gen. E.I. Angelo Gervasio sulla difesa cibernetica.

La Finanze valuterà l’integrazione del programma dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti e a seguire ascolterà sul medesimo tema il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo. Sulle pdl sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, assieme alla Lavoro, ascolterà il Direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. La Cultura proseguirà le audizioni sulle pdl per l’istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado e sulle pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Con la Lavoro si confronterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sule procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, e successivamente si confronterà sulla pdl per l’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico. Giovedì alle 14.00, assieme alla Trasporti e alla Politiche dell’Ue e alle rispettive del Senato, ascolterà il Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Ue Stephen Ques, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l’Ue.

La Ambiente esaminerà le risoluzioni per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio, il decreto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e le pdl sulla gestione autonoma del servizio idrico integrato. La Trasporti esaminerà gli emendamenti al ddl per la revisione del Codice della strada. Mercoledì alle 13.30, la Attività Produttive ascolterà il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso sulla situazione della filiera industriale dell’automotive e successivamente, assieme alla rispettiva del Senato, ascolterà la viceministra degli affari esteri del Regno di Norvegia Maria Varteressian. Giovedì, in sede di comitato ristretto, dibatterà sulle pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative e alle 14.00 ascolterà la Ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria BerninI, sulle prospettive della ricerca applicata alla luce del progetto di attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

La Lavoro ascolterà i rappresentati dell’Istat sulla pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso. Dibatterà sulle risoluzioni per contrastare la diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese, sulla pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e proseguirà le audizioni sul rapporto tra IA e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità, esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane e dibatterà sulla pdl sulle politiche sociali e di enti del Terzo settore.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame di alcune ratifiche di trattati internazionali e per l’approvazione definitiva del cosiddetto ddl capitali. A seguire, dibatterà sul ddl per la sicurezza del personale scolastico e sul ddl relativo all’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sul premierato e il decreto sulle consultazioni elettorali dell’anno 2024. La Giustizia dibatterà sul ddl per il sequestro di strumenti elettronici, sul ddl per l’elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura, sullo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e sullo schema di decreto legislativo per la riforma ordinamentale della Magistratura. Esaminerà il ddl sul reato di diffamazione a mezzo stampa, il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, il ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità e il ddl sul conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali. Infine, svolgerà delle audizioni sui ddl relativi al cognome dei figli.

La Esteri e Difesa dibatterà su alcune ratifiche di tratti internazionali, su diversi schemi di decreto ministeriale di rinnovo di alcuni programmi pluriennali della difesa e in particolare sul programma “Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali”, relativo all’acquisizione di sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcabili sulle Unità della Marina Militare” e sul programma “Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei Carabinieri”. Infine, dibatterà sulla risoluzione sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024. La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e sull’Ue sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci.

La Finanze ascolterà il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sull’affare assegnato sugli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fiscali per gli anni 2024-2026, Ascolterà i rappresentanti di IGT ed esaminerà lo schema di decreto legislativo per il riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza e a seguire dibatterà sullo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2024. Infine, si concentrerà sul ddl, già approvato dalla Camera, sulle agevolazioni fiscali alle start-up.

La Cultura proseguirà le audizioni sulla povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, esaminerà il ddl sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche, il ddl per la valorizzazione delle abazie e degli insediamenti benedettini medioevali, il ddl per il sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival Internazionale Time in Jazz, il ddl per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra, il ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Con la Affari Sociali, si confronteràsullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sule procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di Edison sul sistema energetico italiano, svolgerà delle audizioni sui ddl relativi alla rigenerazione urbana, esaminerà il decreto sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il ddl sulle aree protette e lo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. Ascolterà i rappresentanti di Accenture Italia, Team System, Engineering e Gruppo Lutech sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche. L’Industria si confronterà sul decreto per l’amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico e sul ddl per l’istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana”.

La Affari Sociali dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane, sull’atto Ue per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni o a sostanze tossiche, sul ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, sul ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e sui ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità.