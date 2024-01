La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto sulle agevolazioni fiscali, il disegno di legge per l’istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana”, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023, sul Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea, la mozione sulla revoca della nomina a Sottosegretario di Vittorio Sgarbi, la pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica e di delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, le mozioni in merito alla crisi in Medio Oriente e la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARSCoV-2. Venerdì, dalle 9.30, svolgerà la discussione sul ddl competitività dei capitali.

Come di consueto martedì alle 9.30 terrà le interpellanze e le interrogazioni, e mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata. Mercoledì o giovedì voterà per l’elezione di quattro componenti effettivi e di quattro componenti supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sulle pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, dibatterà sulla proposta di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, con la Bilancio, esaminerà gli emendamenti al decreto proroga termini. Svolgerà delle audizioni sulla pdl per la revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e dibatterà sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all’attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma. La Giustizia si confronterà sullo schema di decreto legislativo sulla giustizia riparativa e le disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Martedì alle 13.30, la Esteri, con la rispettiva del Senato ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sugli esiti del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 gennaio 2024 e sulle priorità della presidenza italiana del G7. A seguire, ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia Seong-ho Lee sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico; con la Difesa, dibatterà sul decreto, approvato la settimana scorsa dal Senato, per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina e poi sulla ratifica della modifica alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa al lavoro forzato e obbligatorio. Infine, proseguirà le audizioni sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo e proseguirà le audizioni sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Mercoledì alle 8.30 la Difesa ascolterà il Sottosegretario, Segretario del Cdm e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano sulla difesa cibernetica. Giovedì alle 8.30, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro della difesa Guido Crosetto, sulla dotazione di personale e mezzi delle Forze armate in funzione della partecipazione alla missione dell’Ue a garanzia delle rotte commerciali sul Mar Rosso.

La Finanze si confronterà sulle pdl per l’equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, sulla risoluzione per il riconoscimento degli incentivi fiscali per l’acquisto della casa di abitazione per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni qualora l’acquisizione dell’immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023 e sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Con la Lavoro, svolgerà delle audizioni ed esaminerà le pdl per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.

La Cultura, assieme alla Trasporti, svolgerà diverse audizioni sullo schema di decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi. Proseguirà le audizioni per l’istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado e ascolterà il Sottosegretario alla Presidenza con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell’Agenzia DiRE. Esaminerà la pdl in materia d’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico e ascolterà i rappresentanti dell’European guild for artificial intelligence regulation sulla risoluzione per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie d’intelligenza artificiale.

La Ambiente ascolterà l’architetto Roberto Rossetto nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia, proseguirà le audizioni sull’istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello ed esaminerà il decreto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. La Trasporti esaminerà gli emendamenti al ddl per la revisione del Codice della strada, proseguirà le audizioni sull’Atto Ue sulle comunicazioni elettroniche e riprenderà il confronto sulla legge quadro in materia di interporti e sulle risoluzioni sul trasporto pubblico locale. La Attività Produttive proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale e, in sede di comitato ristretto, dibatterà sulle pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

La Lavoro proseguirà le audizioni sul ddl governativo in materia di lavoro, esaminerà la pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento, la risoluzione per contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese; riprenderà le audizioni sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’AI generativa può avere sul mercato del lavoro.

La Affari Sociali, con l’Agricoltura, svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche nonché sugli alimenti e i mangimi da esse derivati, proseguirà le audizioni sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, esaminerà le risoluzioni sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica e sulla pdl in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore. L’Agricoltura svolgerà delle audizioni sulle pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Dibatterà sulla proposta di nomina di Livio Proietti a presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). La Politiche dell’Ue ascolterà il Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento Ue Salvatore De Meo sulla proposta di creazione di un organismo etico interistituzionale.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Come di consueto giovedì alle discuterà le interrogazioni e alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà i ddl sull’esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una regione diversa da quella di residenza, il ddl per la modifica al Titolo V della Costituzione, il ddl per l’istituzione della giornata della memoria per le vittime degli stupri di guerra 1943-1944, il ddl per l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il sostegno psicologico alle Forze di polizia, il ddl per il riacquisto della cittadinanza italiana, il ddl sulle guardie giurate e il ddl relativo alle elargizioni e benefici in favore delle vittime dell’incuria.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, esaminerà il ddl sul processo telematico, il ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, il ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali, la proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, lo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e lo schema di decreto legislativo per la riforma ordinamentale della Magistratura. A seguire si confronterà sul ddl in materia di sequestro di strumenti elettronici e sul ddl per l’elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La Esteri e Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R relativo all’adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle Basi navali della Marina militare, lo schema di decreto ministeriale per il rinnovamento della componente volo a vela dell’Aeronautica militare mediante l’acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento, e lo schema di decreto ministeriale per il rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell’Esercito italiano. La Politiche dell’Ue dibatterà sulla legge di delegazione europea e sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti. La Finanze dibatterà sulla risoluzione per la revisione generale dell’imposta di soggiorno, esaminerà il ddl sulle norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle e il ddl, già approvato dalla Camera, sulle agevolazioni fiscali alle start-up.

La Cultura svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Si confronterà sul ddl per la valutazione del comportamento degli studenti, sul ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, sul ddl sul Monteverdi Festival di Cremona, sul ddl per la promozione e valorizzazione dei Cammini d’Italia, sul ddl sul patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale e sul ddl relativo alle professioni pedagogiche ed educative.

La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di Enel e l’architetto Roberto Rossetto nell’ambito della proposta di nomina del Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia. Dibatterà sullo schema di decreto legislativo correttivo sulle comunicazioni elettroniche, sullo schema di decreto legislativo sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, sullo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi, sulla risoluzione per l’adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche.

L’Industria svolgerà delle audizioni e dibatterà sul decreto per l’amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Si confronterà sul ddl per il contrasto al bracconaggio ittico e sul ddl per favorire l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Dibatterà sulla proposta di nomina di Livio Proietti a presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e di Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

La Affari Sociali ascolterà i rappresentanti dell’Associazione nazionale di sanità integrativa e welfare (ANSI) e di UNIPOL sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, e discuterà del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Dibatterà sul ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, sul ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e con la Giustizia, sul ddl per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.