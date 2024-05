La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la proposta di legge per la riforma della disciplina sul conflitto d’interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, il disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e i reati informatici, le mozioni sul trasporto pubblico locale e la proposta di legge per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Mercoledì alle 9.00 sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Come di consueto martedì alle 11.00 discuterà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 terrà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà la proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), esame che prevede, assieme alla rispettiva del Senato, l’audizione del candidato. Con la Affari Sociali, dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. A seguire, si confronterà sulle pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane, sulle pdl per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica e, con la Giustizia, svolgerà delle audizioni sul ddl in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, delle vittime dell’usura e sull’ordinamento penitenziario. La Giustizia esaminerà dibatterà sulla pdl relativa alla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale, sulle pdl sui reati contro gli animali e sulla pdl relativa alle modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare. Con la Affari Sociali, esaminerà lo schema di decreto legislativo per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

La Esteri, con la Difesa, dibatterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024. A seguire, si confronterà su diverse ratifiche di trattati internazionali, sulla risoluzione per la creazione di un nuovo corridoio infrastrutturale India-Medio Oriente-Europa (Imec), sulla risoluzione sulle iniziative relative alla crisi politica in Sudan, sulla risoluzione sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024, sulla risoluzione su un possibile accordo tra Italia e Spagna per il reciproco riconoscimento della doppia cittadinanza e ascolterà il Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI) Andrea Margelletti sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico. Infine, ascolterà i rappresentanti ENEA sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare. La Difesa ascolterà i rappresentanti di Fastweb sulla difesa cibernetica.

Giovedì alle 14.00, la Bilancio, con la rispettiva del Senato, proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione e, con la Lavoro, gli emendamenti alla pdl per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. Infine, svolgerà delle audizioni sulla pdl sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.

La Cultura esaminerà, con la Attività Produttive, la pdl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia, la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, la pdl in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna e lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. La Ambiente svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, ascolterà i rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulla situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei, esaminerò le pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità e la pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano.

La Trasporti ascolterà i rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna e della Regione Siciliana nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana, e dibatterà sulle pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Con la Attività Produttive, si confronterà sulla pdl per l’adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La Attività Produttive, con la rispettiva del Senato, svolgerà diverse audizioni sullo schema di decreto legislativo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. La Lavoro ascolterà i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento (ANFT) sulla proposta di legge per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria. Proseguirà le audizioni sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro e quelle sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni e si confronterà sulle pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale, ascolterà Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e Sandra Petraglia, direttore dell’Area pre-autorizzazione della medesima Agenzia, nell’ambito della discussione delle risoluzioni sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere. Dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, sulla risoluzione sulla raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e sulle pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità. La Politiche dell’Ue ascolterà i rappresentanti dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.00 per proseguire il confronto sul ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, il cosiddetto ddl premierato. Mercoledì alle 15.00 esaminerà il decreto agevolazioni fiscali edilizia e giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl sulle vittime del terrorismo, il ddl sulla mobilità del personale delle Forze dell’ordine, il ddl per l’identificazione agenti di pubblica sicurezza, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e la proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Con la Esteri e Difesa, dibatterà sul ddl di modifica dell’ordinamento, dell’organizzazione e del funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per il contrasto alla maternità surrogata. e alcune sul ddl per l’attribuzione del cognome ai figli. A seguire, esaminerà il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci, il ddl sulla dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse, il ddl sul conferimento efficacia titolo esecutivo congruità ordini e collegi professionali, il ddl sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, il ddl per l’elezione componenti del CSM, il ddl sulla diffamazione a mezzo stampa e la lite temeraria, il ddl sul legittimo impedimento del difensore, il ddl sulle spese di giustizia per il recupero dei crediti professionali e il ddl d’istituzione dell’ordine e dell’albo professionale dei grafologi.

La Esteri e Difesa proseguirà le audizioni e si confronterà sul ddl per la modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, ascolterà l’ambasciatore Elisabetta Belloni, sherpa G7/G20, sulle priorità della Presidenza italiana, esaminerà lo schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale denominato “SPIKE” e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024. Con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore del Brasile Renato Mosca de Souza in merito ai rapporti tra l’Ue, l’Italia e il Brasile, con particolare riferimento all’Accordo UE-Mercosur. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci.

La Bilancio esaminerà il decreto in materia di politiche di coesione. La Finanze proseguirà il confronto sul decreto sulle agevolazioni fiscali in edilizia e sullo schema di decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione. La Cultura proseguirà le audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento “Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali” a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, il ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, il ddl per l’istituzione del Museo del Ricordo, il ddl sulle competenze non cognitive e il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici.

La Ambiente e Lavori Pubblici, martedì alle 14.00, ascolterà il Ministro delle imprese e del made in Italy Adofo Urso nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche. Nei giorni successivi, proseguirà le audizioni sul ddl, già approvato dalla Camera, per la riforma del Codice della strada. Si confronterà sul ddl sulla disciplina temporanea per la sperimentazione dell’impiego di sistemi d’intelligenza artificiale, sul ddl per la rigenerazione urbana, sul ddl per l’edilizia residenziale pubblica, sulla legge quadro sulle aree protette e sul ddl per il sostegno dei parchi regionali.

L’Industria e Agricoltura esaminerà il ddl sul florovivaismo e lo schema di decreto legislativo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. La Affari Sociali esaminerà l’Atto Ue per l’istituzione del bacino dei talenti dell’Ue, il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, e il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per la tutela della salute mentale e il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative. A seguire, dibatterà sul ddl relativo al terzo settore e ascolterà i rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità sul ddl mototerapia.