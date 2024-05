La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la proposta di legge di modifica del Codice del Terzo settore con riguardo alla compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, la proposta di legge per la riforma della disciplina sul conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le relazioni sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024, la ratifica dell’accordo in materia di coproduzione cinematografica Italia-Serbia e dell’accordo in materia di coproduzione cinematografica Italia-Giappone. Come di consueto martedì alle 11.00 discuterà le interpellanze e interrogazionie mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, dibatterà sul ddl governativo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e sui reati informatici. La Giustizia esaminerà, con la Affari Sociali, la pdl per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e lo schema di decreto legislativo per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. A seguire, dibatterà sulla pdl relativa alla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale.

La Esteri ascolterà Mikhail Khodorkovsky, attivista dell’opposizione russa in esilio; con la Difesa, dibatterà sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024; esaminerà la risoluzione sulle iniziative relative alla crisi politica in Sudan, la risoluzione sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024, la risoluzione su un possibile accordo tra Italia e Spagna per il reciproco riconoscimento della doppia cittadinanza e ascolterà i rappresentanti di AEFI sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

La Difesa ascolterà Emanuele Galtieri, Amministratore delegato di CY4GATE e Daniele Francesco Alì, Vicepresidente Cyber Security di FINCANTIERI, sulla difesa cibernetica, esaminerà lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato “Data Center” e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato “Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia”.

Domani alle 10.30, la Bilancio, con la rispettiva del Senato, ascolterà i rappresentanti della Corte dei conti e il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea. Sul medesimo tema, giovedì alle 14.00 ascolterà i rappresentanti di ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome. Mercoledì alle 14.00, sempre con la rispettiva del Senato, audirà la Sottosegretaria per l’economia e le finanze Lucia Albano in merito alla relazione sul bilancio di genere riferita all’esercizio finanziario 2022.

La Finanze, con la Lavoro, esaminerà la pdl per la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo, la pdl per l’equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e lo schema di decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione, provvedimento su cui avvierà anche un ciclo di audizioni. La Cultura esaminerà la pdl sulla valutazione delle studentesse e degli studenti e la tutela dell’autorevolezza del personale scolastico, la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la pdl la pdl per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

La Ambiente dibatterà sulle pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, sulla pdl per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello e sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. La Trasporti svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

La Attività Produttive esaminerà lo schema di decreto legislativo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e ascolterà i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) sulle criticità del passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia elettrica. La Lavoro svolgerà delle audizioni sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, e alcune sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro. Con la Affari Sociali, dibatterà sulla risoluzione relativa all’assegno unico universale.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per la definizione delle linee guida in materia di disforia di genere e dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia. A seguire esaminerà la risoluzione sulla raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari, le pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità, le pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale e le pdl per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. La Agricoltura esaminerà le pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Mercoledì alle 15.00 la Politiche dell’Ue ascolterà Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.00 per le comunicazioni sull’ordine dei lavori del presidente Ignazio La Russa.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali si confronterà sulla proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), esaminerà il ddl costituzionale sulla conversione dei decreti-legge, il ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, il ddl per la nuova denominazione Giornata vittime dei disastri ambientali, il ddl per l’estensione dei benefici alle vittime del terrorismo e il ddl di disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per il contrasto alla maternità surrogata e alcune sul ddl per l’attribuzione del cognome ai figli. A seguire, esaminerà il ddl di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio e il ddl sul processo telematico. A seguire, con la Affari Sociali, si confronterà sullo schema di decreto legislativo per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

La Esteri e Difesa ascolterà il prof. Giuseppe De Vergottini dell’Università di Bologna sul disegno di legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, esaminerà la proposta di ratifica della Convenzione per l’estradizione tra Italia e Algeria e la proposta di ratifica della convenzione Italia-Kosovo per l’eliminazione delle doppie imposizioni. Dibatterà sul programma denominato “Data Center”, sul programma denominato “Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia” e sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024. Ascolterà, poi, il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL in Libano, gen. b. Enrico Fontana, sull’affare assegnato relativo alla centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci.

La Finanze proseguirà il confronto sul ddl sulle agevolazioni fiscali in edilizia, sullo schema di decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione e sul ddl per le agevolazioni fiscali sulle start-up. La Cultura esaminerà il ddl per l’istituzione del Museo del Ricordo, il ddl per la valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali e il ddl sulle manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dalla Camera, per la riforma del Codice della strada. Si confronterà sui ddl per la rigenerazione urbana, sul ddl relativo alla capitale italiana della mobilità sostenibile e sul ddl per l’edilizia residenziale pubblica.

L’Industria e Agricoltura ascolterà i rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, esaminerà il ddl sul florovivaismo, lo schema di decreto legislativo per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e il ddl sulla produzione e vendita del pane. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul ddl relativo al terzo settore, alcune sul ddl sulla mototerapia e altre sul ddl per la tutela delle persone affette da epilessia. Esaminerà l’Atto Ue per l’istituzione del bacino dei talenti dell’Ue, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, i ddl per il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia, il ddl sulla tutela della salute mentale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il ddl di semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.