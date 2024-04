La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 9.30 per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni. Dalle 15.00 esaminerà la proposta di legge per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società, la proposta di legge di modifica del Codice del Terzo settore sulla compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, la pdl di delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi. Mercoledì, a partire dalle 9.00, si confronterà sul Documento di economia e finanza 2024 (DEF) e alle 12.30 voterà, in seduta comune, per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, si confronterà sugli oltre 2400 emendamenti alla pdl sull’autonomia differenziata. Con la Giustizia, dibatterà sul ddl governativo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e sui reati informatici. La Giustizia esaminerà la pdl di modifica del Codice penale, del Codice di procedura penale, dell’ordinamento giudiziario e del Codice dell’ordinamento militare e, con la Affari Sociali, lo schema di decreto legislativo per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. Svolgerà delle audizioni sulla pdl per la concessione della liberazione anticipata e alcune sulla pdl di delega al Governo per l’efficienza del processo.

La Esteri ascolterà i rappresentanti dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, proseguirà il ciclo di audizioni sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, esaminerà la risoluzione sulla creazione di un nuovo corridoio infrastrutturale India-Medio Oriente-Europa e, con la Difesa, dibatterà sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 e sul ddl per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La Difesa esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento relativo a contributi 2024 ad associazioni combattentistiche e d’arma.

Oggi alle 10.00, la Bilancio, con la rispettiva del Senato, ascolterà i rappresentanti del Cnel, dell’Anci, dell’Upi, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di Banca d’Italia, della Corte dei conti, dell’Istat e dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sul Documento di economia e finanza 2024 (Def). Dalle 16.00 sarà la volta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, della Rete professioni tecniche, dell’Alleanza delle cooperative italiane, di Confapi, di Confprofessioni, di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFSAL, di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani, di Confindustria, Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti e Copagri. Infine, sempre sul Def, alle 20.30 ascolterà il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Una volta concluso il ciclo di audizioni, mercoledì esaminerà il Def.

La Finanze, con la Lavoro, esaminerà la pdl sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, la pdl per la proroga dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine d’interesse e di destinazione dei proventi in favore dei titolari di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni, la pdl per la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo e riprenderà le audizioni sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. La Cultura esaminerà la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, la pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, la pdl per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, la pdl per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona e la pdl in favore dell’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival.

La Ambiente proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità e dibatterà sulla pdl per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. La Trasporti svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana. La Attività Produttive si confronterà sul documento conclusivo sull’intelligenza artificiale in relazione al sistema produttivo italiano. Mercoledì, ascolterà i rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sulle procedure informative indirizzate ai consumatori in relazione al passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia elettrica. La Lavoro svolgerà delle audizioni sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro.

La Affari Sociali si confronterà sulla pdl per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale (Ssn) in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità. La Agricoltura esaminerà la pdl per l’istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e la disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico e l’Atto Ue in merito allo stato di attuazione della PAC 2023 – 2027 e sui negoziati relativi alle eventuali modifiche che saranno proposte in sede europea. Infine, esaminerà le pdl per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale e le pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 13.30 per l’esame e l’approvazione definitiva del decreto, approvato la settimana scorsa dalla Camera, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A seguire si confronterà sul Documento di economia e finanza (Def).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali proseguirà l’esame del ddl costituzionale sul premierato. La Giustizia esaminerà il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e il ddl sul processo telematico. Con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario e, con la Affari Sociali, sullo schema di decreto legislativo per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

La Esteri e Difesa dibatterà sulla ratifica di un trattato tra Italia e Algeria sull’estradizione, sul programma denominato “Data Center” e sul programma denominato “Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia”. Infine, esaminerà la risoluzione sulla tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci. La Bilancio esaminerà il documento di economia e finanza (Def). La Finanze proseguirà il confronto sul ddl sulle agevolazioni fiscali in edilizia.

La Cultura proseguirà le audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano, esaminerà il ddl per l’istituzione del Museo del Ricordo, i ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, il ddl sulle competenze non cognitive, i ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni e dibatterà sul ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale. Si confronterà sulle proposte di nomina del Direttore e dei componenti della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), sui ddl per la rigenerazione urbana, sul ddl per il sostegno dei parchi regionali, il ddl di modifica della legge quadro sulle aree protette e sul ddl di revisione del Codice della strada.

L’Industria e Agricoltura ascolterà il professor Vincenzo Caputo, Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) sulle misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana, esaminerà l’Atto Ue sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC e lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. La Affari Sociali esaminerà l’atto Ue per l’istituzione del bacino dei talenti dell’Ue, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla tutela della salute mentale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare e il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.