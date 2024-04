La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 10.00 per l’esame del decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nei giorni a seguire, si confronterà sulla proposta di legge per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società esulla proposta di legge di modifica del Codice del Terzo settore sulla compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. Come di consueto, martedì alle 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Giustizia, dibatterà sul ddl governativo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e sui reati informatici. Si confronterà sulla pdl sull’autonomia differenziata e, con la Affari Sociali, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Infine, esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulla pdl per la concessione della liberazione anticipata ed alcune sullo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Esaminerà le pdl sui reati contro gli animali, la pdl di modifica del Codice penale, del Codice di procedura penale, dell’ordinamento giudiziario e del Codice dell’ordinamento militare.

La Esteri proseguirà il ciclo di audizioni sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, e, con la Difesa, dibatterà sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 e sul ddl per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Sempre con la Difesa, ascolterà il professor Ira Helfand sulle tematiche legate al disarmo nucleare e con la Politiche dell’Ue ascolterà Zdenko Ćosić, Presidente della Commissione per l’integrazione europea dell’Assemblea parlamentare di Bosnia ed Erzegovina sulle risoluzioni per l’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali.La Difesa ascolterà il Comandante della Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate italiane (STELMILIT) Capitano di Vascello Giuseppe Aufiero sulla difesa cibernetica.

Venerdì, la Bilancio, con la rispettiva del Senato, ascolterà i rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, della Rete professioni tecniche, dell’ Alleanza delle cooperative italiane, di Confapi, di Confprofessioni, di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFSAL, di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani, di Confindustria, Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti e Copagri sul Documento di economia e finanza 2024 (Def). La Finanze proseguirà il ciclo di audizioni sulla pdl sull’applicazione del premio minimo su base nazionale ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni, esaminerà la pdl per la proroga dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine d’interesse e di destinazione dei proventi in favore dei titolari di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni e riprenderà le audizioni sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

La Cultura esaminerà la pdl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la pdl per la partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. La Ambiente proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità. La Trasporti svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana. La Attività Produttive si confronterà sul documento conclusivo sull’intelligenza artificiale in relazione al sistema produttivo italiano.

La Lavoro proseguirà il ciclo di audizioni sul rapporto tra IA e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, con la Politiche dell’Ue, dibatterà sulla risoluzione sull’assegno unico universale. Svolgerà, poi, delle audizioni sulle pdl per la riduzione dell’orario di lavoro e dibatterà sulle pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulla risoluzione sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere. Si confronterà sulle pdl in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, sulla risoluzione sulla sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva e sulla risoluzione sull’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari. La Agricoltura esaminerà la pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e l’Atto Ue in merito allo stato di attuazione della PAC 2023 – 2027 e sui negoziati relativi alle eventuali modifiche che saranno proposte in sede europea.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del ddl per la revisione della disciplina sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Nei giorni a seguire dibatterà sulla risoluzione sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni e proseguirà l’esame del ddl costituzionale sul premierato. A seguire esaminerà il Con la Esteri e Difesa, si confronterà sul ddl di revisione dell’ordinamento, dell’organizzazione e del funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Esaminerà il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, il ddl sullo sciacallaggio, il ddl sul processo telematico e il ddl sulla diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria. Con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario e proseguirà le audizioni sul ddl relativo alla prescrizione. Infine, svolgerà delle audizioni sul ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità, alcune sul ddl in materia di prescrizione e alcune sui ddl relativi all’attribuzione del cognome ai figli.

La Esteri e Difesa svolgerà delle audizioni sul ddl di modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Dibatterà sul programma denominato “Sistemi di simulazione di nuova generazione”, sul programma denominato “Piano rinnovamento arsenali”, sul programma “Acquisizione di un’unità di appoggio alle operazioni speciali” sul programma “Nuova scuola elicotteri Viterbo”, sul programma “Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa” e sullo schema di decreto ministeriale sui contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma. La Politiche dell’Ue dibatterà l’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e quello sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci.

La Bilancio esaminerà il decreto Pnrr una volta che sarà stato approvato dalla Camera. La Finanze proseguirà il confronto e svolgerà delle audizioni sul ddl sulle agevolazioni fiscali in edilizia. La Cultura svolgerà delle audizioni sulle prospettive di riforma del calcio italiano, esaminerà il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e i ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. La Ambiente e Lavori Pubblici svolgerà delle audizioni sul ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e alcune sul ddl relativo alla rigenerazione urbana. Infine, ascolterà i rappresentanti di Leonardo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche.

L’Industria e Agricoltura ascolterà il Coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell’Agenzia europea per l’ambiente sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, monitoraggio e strumenti di adattamento. Esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di florovivaismo, l’Atto Ue sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC e il ddl sulla produzione e vendita del pane.

La Affari Sociali esaminerà l’atto Ue per la valutazione delle sostanze chimiche, l’atto Ue per l’istituzione del bacino dei talenti dell’Ue, il ddl sul terzo settore, il ddl per la semplificazione delle norme in materia di lavoro, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla tutela della salute mentale, il ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare e il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Svolgerà delle audizioni sul ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia e alcune sui ddl per la tutela persone affette da epilessia.