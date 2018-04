La Gestione della Cyber Security nella Pubblica Amministrazione

Di Salvatore Lombardo

La Regina editore

Pagine: 160

ISBN: 9788894336719

Prezzo: € 14,90

Negli ultimi anni, la rapida evoluzione degli attacchi alla sicurezza delle infrastrutture dei sistemi informativi e tecnologici rende evidente che tale fenomeno sia divenuto una seria e reale minaccia da combattere attraverso adeguate misure di prevenzione. In questo scenario la Pubblica Amministrazione, con l’avvio del processo di dematerializzazione e della digitalizzazione dei servizi erogati, è sempre più bersaglio del crimine informatico. Il testo scritto da un autore che se ne occupa direttamente, estremamente curato sia nella parte normativa che in quella esplicativa, punta i riflettori sui vari aspetti della gestione della sicurezza informatica.

Salvatore Lombardo è laureato in Ingegneria Elettronica orientamento Telematico. Ha inoltre frequentato un Master in Information and Communication Technologies – Internet Software Engineering. Da oltre dieci anni svolge l’attività di funzionario informatico presso una struttura pubblica, curando in particolare la sicurezza informatica e l’amministrazione di rete. In qualità di esperto ICT, iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, ha tenuto vari corsi di formazione e aggiornamento per il personale.