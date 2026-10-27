La Bundeswehr prepara un’unità spaziale nella Luftwaffe e investe 35 miliardi entro il 2030 in satelliti, sorveglianza, comunicazioni e deterrenza per difendere orbite sempre più contese.

Nasce una nuova unità militare tedesca per la Difesa spaziale

La Germania non sta a guardare la corsa allo Spazio e vuole giocare un ruolo da protagonista. L’orbita terrestre è oggi terreno di conquista e purtroppo le tensioni geopolitiche sono destinate a salire con il passare del tempo. Secondo quanto dichiarato da Holger Neumann, comandante della Luftwaffe, l’aeronautica militare della Repubblica federale tedesca, l’esercito tedesco (Bundeswehr) presto si doterà di un’unità militare dedicata al dominio spaziale.

Secondo quanto riportato da Linkiesta.it, non si tratta di una forza armata autonoma sul modello della Space Force americana, ma la nuova unità potrà contare su almeno un migliaio di militari inquadrati nella Luftwaffe.

L’obiettivo è certamente proteggere i satelliti tedeschi, europei e dei Paesi alleati da qualsiasi attività ostile portata avanti da attori statali, ma anche essere pronti a reagire e colpire, perché l’infrastruttura spaziale è ritenuta ormai strategica e vitale per ogni singola nazione.

L’incidente russo

Nei giorni scorsi il satellite russo Cosmos 2612 avrebbe incrociato l’ICEYE-X36, un satellite di proprietà della divisione statunitense dell’azienda finlandese ICEYE, avvicinandosi a poche centinaia di metri, disturbandone quindi posizionamento e operatività.

Dal 2022 ICEYE fornisce immagini radar all’Ucraina.

Secondo analisti internazionali Mosca avrebbe da tempo avvito operazioni di disturbo, raccolta informazioni sensibili e tracciamento (o pedinamento) di satelliti non solo militari appartenenti a Paesi dell’Alleanza occidentale, ma anche di natura commerciale.

Questo stato di cose ha spinto la Germania a correre ai ripari dando vita a questa nuova unità, che sembrerebbe già aver preso vita con i primi corsi di formazione e la logistica.

Un piano da 35 miliardi per creare una costellazione satellitare tedesca

Da quest’anno, almeno per quel che ne sappiamo dalle comunicazioni pubbliche della Bundeswehr, Berlino sta potenziando e anche rapidamente la propria strategia di Difesa spaziale e di capacità di risposta in questo dominio, con un piano di investimenti di 35 miliardi di euro entro il 2030 in cui rientrano la cybersecurity, le comunicazioni satellitari, l’intelligenza artificiale e nuovi sistemi di allerta preventiva.

Nel perimetro della strategia troviamo diverse aziende nazionali o a partecipazione come OHB, Rheinmetall e Airbus (società europea multinazionale anglo- franco-tedesca-spagnola), che dovrebbero contribuire alla nascita di una prima costellazione di 1.200 satelliti per competere direttamente con Starlink di SpaceX.

Secondo quanto riportato da Pierluigi Mennitti su startmag.it, un primo tassello è già stato avviato con SatcomBW4, il nuovo sistema di comunicazioni satellitari sviluppato da Airbus, OHB e Rheinmetall. Secondo indiscrezioni, anche questo programma comprenderà alcune centinaia di satelliti.

La componente principale del progetto dovrebbe essere però Spock 2, acronimo di Spacesystem for Persistent Operational Tracking, che dovrebbe dotarsi di una costellazione di 1.000 satelliti equipaggiati con radar e sensori ottici, gli ‘occhi’ dell’esercito tedesco nello Spazio.

Obiettivo è raggiungere una maggiore capacità offensiva per tutte le orbite

Il problema è che la base industriale tedesca potrebbe non essere abbastanza grande per assorbire questa rampa di investimenti: per questo la Bundeswehr spinge le grandi imprese tradizionali a collaborare con le startup della New Space Economy e non esclude il coinvolgimento di fornitori esteri (tra cui proprio Iceye).

L’obiettivo dichiarato è garantire che la Germania possa agire nello Spazio e dallo Spazio sia in pace sia in crisi, mantenendo capacità civili e militari resilienti. Per l’esercito tedesco questo significa poter costruire in tempo reale un quadro operativo affidabile: ricognizione, comunicazioni sicure, allerta precoce, sorveglianza spaziale e analisi dei dati con AI.

La strategia tedesca non si limita alla protezione passiva. Il documento governativo parla esplicitamente di deterrenza e difesa, e fonti recenti indicano che le Forze armate tedesche stanno lavorando a capacità offensive “per tutte le orbite”, fino a quella geostazionaria.

Tra le opzioni citate ci sono satelliti sorveglianti molto agili e a bassa emissione di segnale, nonché veicoli spaziali o “spaceplane” per ispezionare e influire su sistemi avversari. In pratica, Berlino sta preparandosi a un ambiente orbitale contestato, in cui un satellite può essere jamming, accecato, manovrato contro o reso inutilizzabile.

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