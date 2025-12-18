Il Fondo Germania mira a mobilitare capitali privati per investimenti volti ad aumentare la competitività e la futura sostenibilità dell'economia tedesca. Un’iniezione di risorse pubbliche e private per far fronte ad una crisi che incombe.

Nasce il Fondo Germania per sviluppare i settori economici orientati al futuro

Si chiama “Deutschlandfonds”, il Fondo per la Germania, e nelle intenzioni di Berlino dovrebbe contare risorse per 30 miliardi di euro tra fondi pubblici e garanzie a copertura. L’obiettivo è innescare fino a 130 miliardi di investimenti aggiuntivi per dare un impulso decisivo a quei settori “orientati al futuro”.

In particolare, come si legge sul sito del ministero tedesco delle Finanze, il Fondo mira a stimolare gli investimenti privati ​​verso l’industria e le PMI, il capitale di rischio e le infrastrutture energetiche. Ciò include, ad esempio, le nuove tecnologie e gli impianti di produzione, l’espansione delle fonti energetiche rinnovabili, le reti di teleriscaldamento e le reti elettriche, nonché l’estrazione di materie prime e il finanziamento di tecnologie innovative nei settori della deep tech, dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie, nonché lo sviluppo di soluzioni per rafforzare le capacità di Difesa.

Il Vice Cancelliere e Ministro Federale delle Finanze, Lars Klingbeil

Berlino chiama gli investitori

“La Germania è un Pese attraente per gli investitori. Riconoscono la nostra forza innovativa e la nostra forza lavoro altamente qualificata. Il Fondo Germania offre a questi investitori un punto di riferimento. Offre garanzie di mitigazione del rischio e consentirà che le idee migliori nascano in Germania e vengano sviluppate con successo qui da noi”, ha dichiarato Il Vice Cancelliere e Ministro Federale delle Finanze, Lars Klingbeil.

La Ministra Federale dell’Economia e dell’Energia, Katherina Reiche, ha invece affermato che “l’attuale stato della nostra economia dimostra chiaramente l’elevato livello di investimenti necessari per modernizzare il nostro Paese. È fondamentale indirizzare il capitale privato specificamente dove si genera innovazione, dove possiamo rendere le nostre catene di approvvigionamento più resilienti e dove possiamo preparare la Germania al futuro”.

Come funziona il Fondo

Le opzioni di finanziamento offerte dal Fondo Germania, si legge nel comunicato ministeriale, sono destinate ad aziende industriali, medie imprese, start-up, giovani aziende in crescita, fornitori di energia privati ​​e pubblici e aziende nei settori della Difesa e delle materie prime.

Per soddisfare l’intero spettro di esigenze, è spiegato che il Deutschlandfond non è un fondo di investimento, ma piuttosto una “struttura ombrello” per diversi settori strategici che rispondono specificamente a queste esigenze.

Il Fondo sarà implementato dalla banca di sviluppo statale KfW.

Le misure specifiche includono fino a 8 miliardi di euro in garanzie per progetti di trasformazione industriale, un quadro di garanzie da 600 milioni di euro per le trivellazioni geotermiche e un finanziamento ampliato del capitale di rischio attraverso un “Zukunftsfonds II” potenziato, incentrato sul capitale di crescita e innovazione.

Germania in crisi?

L’annuncio non sorprende più di tanto, ma certo non passa inosservato. La Germania sta affrontando una fase di stagnazione economica inusuale rispetto agli ultimi decenni, che dura ormai da tempo (quasi due anni). A sorpresa, la produzione nel settore manifatturiero tedesco è aumentata a ottobre 2025, rispetto a settembre dell’1,8% e dello 0,8% rispetto a ottobre 2024, secondo i dati comunicati dall’Ufficio federale di Statistica. Ma le paure rimangono forti in particolare su alcuni settori chiave, come l’auto.

L’industria automobilistica tedesca impiega circa 721.000 lavoratori, il livello più basso degli ultimi 13 anni, secondo quanto riportato dall’ufficio statistico federale, dopo una perdita netta di 48.700 posti nei primi nove mesi.

Alcune stime indicano un ulteriore calo a 650.000 occupati entro il 2027, legato a transizione elettrica, concorrenza cinese e recessione manifatturiera. Nonostante ciò, resta il secondo settore per occupati dopo la meccanica (934.000). Motivo chiaro di preoccupazione per il Governo e le parti sociali, ma anche per gli altri partner europei, tra cui certamente l’Italia.

La Germania assorbe il 30% delle esportazioni italiane di macchinari di precisione

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz