La GenAI ha mandato alle stelle il mercato del Cloud

Secondo stime della società di analisi Synergy, nel quarto trimestre del 2025 il mercato del Cloud è balzato del 30% raggiungendo ricavi per 119 miliardi di dollari, foraggiato dalla fame insaziabile dell’AI generativa.

La spesa aziendale per i servizi di infrastruttura Cloud nel quarto trimestre è aumentata di quasi 12 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente e di 29 miliardi di dollari rispetto al quarto trimestre del 2024. Secondo stime della società di analisi Synergy l’entità di questi incrementi “supera di gran lunga qualsiasi dato precedentemente registrato in questo mercato”. Il che è significativo, considerando che i precedenti calcoli non hanno esattamente dipinto un quadro di spesa prudente nell’area.

Il mercato Cloud nel 2025 a 419 miliardi di dollari (+30%) grazie alla GenAI

Il mercato per l’intero anno 2025 ha raggiunto i 419 miliardi di dollari e, a parte alcune importanti fluttuazioni valutarie nel periodo, Synergy stima una crescita del 30% su base annua. Questo rappresenta il nono trimestre consecutivo di crescita accelerata su base annua e il tasso di crescita più elevato registrato dal mercato in oltre tre anni, e GenAI è “chiaramente il motore principale di queste dinamiche di mercato in evoluzione”, afferma il rapporto.

I soliti colossi stanno traendo i maggiori profitti da questa situazione: Amazon è in testa con il 28% della quota di mercato mondiale, mentre Microsoft e Google continuano a registrare tassi di crescita sostanzialmente più elevati, rispettivamente del 21% e del 14%.

Confermato il predominio dei grandi player

Synergy stima che i ricavi trimestrali dei servizi di infrastruttura cloud (inclusi IaaS, PaaS e servizi di cloud privato ospitato) siano stati di 119,1 miliardi di dollari, con un fatturato per l’intero anno 2025 che raggiungerà i 419 miliardi di dollari.

I servizi IaaS e PaaS pubblici rappresentano la maggior parte di questo mercato, e sono cresciuti del 34% nel quarto trimestre, mentre “il predominio dei principali provider cloud è ancora più pronunciato” nel cloud pubblico, dove i primi tre rappresentano il 68% del mercato.

Gli Stati Uniti rimangono di gran lunga il mercato cloud più grande, con una dimensione che supera di gran lunga l’intera regione APAC, e sono cresciuti del 30% nel quarto trimestre.

Anche altri osservatori del mercato hanno dipinto quadri simili di spesa cloud in aumento e dei suoi fattori trainanti.

Dati Omdia

I dati Omdia di dicembre stimano la spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud a 102,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025, con un aumento del 25% su base annua. Ciò significa che è stato il quinto trimestre consecutivo in cui la crescita è rimasta superiore al 20%, il che, secondo l’analista, “riflette un cambiamento significativo nel panorama tecnologico, poiché la domanda aziendale di IA si sta spostando oltre la sperimentazione iniziale verso un’implementazione di produzione su larga scala.”

Apptopia ha pubblicato dati all’inizio di questa settimana, affermando che il mercato delle app chatbot GenAI negli Stati Uniti è cresciuto del 152% su base annua da gennaio 2025 e, sebbene abbia anche registrato qualche interruzione grazie all’aumento del tasso di utenti attivi giornalieri di Google Gemini (la quota di mercato dell’app mobile ChatGPT negli Stati Uniti è scesa dal 69% al 45%, a quanto pare), questa domanda complessiva fornirà senza dubbio ulteriore carburante per la spesa cloud nei trimestri a venire.

