Pubblicato: ottobre 2026

Prezzo: 16,00 euro

Pagine: 230

ISBN-13 : ‎ 979-8176561005

editore: LOGOUT – Conoscere altro

Cosa è la realtà? Siamo sicuri che la tecnologia ci stia aiutando a comprendere meglio il mondo in cui viviamo oppure ci stiamo avviando verso un declino culturale le cui conseguenze potrebbero essere incontrollabili?

Questo è il quesito, di stretta attualità, con cui Enrico Pulcini, giornalista pioniere su Internet, ci guida nel suo nuovo libro “La fine della realtà. Il lato oscuro dell’informazione digitale” – edito da Logout.

È un saggio sia per i tecno-fan sia per i policy maker, perché oggi – in Italia e in Europa – abbiamo bisogno sia di ispirare gli architetti e i visionari del nostro prossimo futuro tecnologico sia di sensibilizzare i decisori politici sui rischi delle nuove tecnologie a partire dall’intelligenza artificiale agentica per avere una normativa abilitante per un’innovazione digitale realmente utile alle nostre esigenze. Se i super modelli di AI sconfinano dalle aree di sicurezza oppure raggiungono obiettivi che travalicano dai bisogni di noi umani, dobbiamo avere il coraggio e la consapevolezza di dire “non ci serve, perché non vogliamo un futuro distopico alla Black Mirror.”

Ormai è accertato da autorevoli studi e ricerche: l’iper-connettività provoca dipendenza e un impoverimento delle potenzialità cognitive.

Un processo sfruttato dall’infocrazia guidata dalle big tech e dalle piattaforme online, che oggi, nel contesto geopolitico, possono determinare anche gli esiti democratici.

Tutto ciò sta portando a una scomparsa del reale? È la domanda che pone questo libro. Un vero e proprio viaggio nella storia, nella filosofia e nei laboratori tecnologici più avanzati, dove agenti AI stanno elaborando misteriosi linguaggi che rischiano di renderci ininfluenti o obsoleti. Una prospettiva concreta, a meno che non si indaghi nelle facoltà innate degli umani come l’intuizione e la coscienza, che potrebbero avere, andando oltre la tecnologia, un ruolo importante nella generazione della realtà. Come? Lo svela in questo volume un enigma che ha a che fare con le qualità più profonde della mente.

Per saperne di più sul libro “La Fine della Realtà. Il lato oscuro dell’informazione digitale”.

L’autore

Enrico Pulcini, giornalista pioniere su Internet. Ha fondato nel 1994 Infocity, prima testata solo online in Italia. Chiamato nel 1997 dalla Rai a realizzare il GR online, allora unica redazione del gruppo su Internet, è stato anche consulente della Federazione Nazionale della Stampa e ha insegnato giornalismo digitale presso La Sapienza Università di Roma. Autore del bestseller Giornalismo su Internet (1997) ha pubblicato anche Dopo Internet, Scrivere linkare comunicare per il Web (1ª ed.), Click Tv, Scrivere linkare comunicare per il Web (2ª ed.), Fug@. È ideatore del podcast Journalism Revolution.

Il libro verrà presentato a Roma il 29 ottobre alle ore 18.00 alla Casa del Cinema – Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma RM, all’interno di Villa Borghese.

Ecco il programma

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