Sono iniziati da alcuni mesi i lavori di posa della fibra XGS-PON proprietaria Opiquad, società a socio unico privata, nei comuni brianzoli di Merate, Cernusco Lombardone e Osnago e continueranno nei prossimi mesi fino a coprire 12 comuni del territorio tra la provincia di Lecco e di Monza e Brianza.

OPIQUAD ha selezionato Nokia per sviluppare il progetto. Si tratta della tecnologia che al momento è la più veloce in Lombardia e la più sostenibile e amica dell’ambiente, infatti con l’utilizzo degli apparati Nokia abbiamo voluto sfruttare il più possibile le infrastrutture già esistenti e disponibili, senza deturpare ulteriormente il territorio e, per raggiungere i distretti industriali e residenziali fino ad oggi esclusi dagli altri operatori, utilizzando cabine sotterranee.

La scelta di intraprendere questo progetto rivoluzionario ed ecosostenibile ha come obiettivo lo sviluppo di infrastrutture avanzate che rendendo disponibile la rivoluzionaria tecnologia XGS-PON a imprese e amministrazioni locali.

La rivoluzione in ambito tech-sostenibile della connettività

Si tratta della prima rete XGS PON sviluppata in Brianza (regione a nord della Lombardia) ed è focalizzata al B2B nel rimodellare le logiche del ROI nello sviluppo delle reti in fibra ottica. La rete si svilupperà nei prossimi 4 anni in oltre 4 province coprendo quasi 500.000 indirizzi. L’attivazione dei primi utenti dei servizi inizierà ad inizio ottobre 2022. Sono già stati conclusi diversi contratti con gli utenti che si disconnettono dalla precedente connettività meno sostenibile, passando dal rame alla fibra XGS PON.

La rete è sviluppata a partire dall’Edge Data Center di OPIQUAD, situato a Merate, quindi questa rete sarà completamente integrata con tutti i servizi forniti nell’edge data center e dalle infrastrutture e servizi cloud distribuiti in altri 2 data center in Lombardia.

Nokia è al centro di questo sviluppo come la tecnologia che consente l’implementazione di una delle reti in fibra ottica più veloci in Italia e l’unica infrastruttura di data center VHCN + edge integrata verticalmente nel Paese.

Come dichiarato dal presidente e Co- Ceo di Opiquad Emile Christopher Chalouhi “Stiamo provando con i fatti che le PMI del settore in Italia possono portare avanti soluzioni proprietarie che sono estremamente avanzate sia a livello di architettura tecnologica che di sicurezza. Noi puntiamo sui nostri elementi principali che sono Fibra, Wireless e Cloud ed Edge Computing rimarcando l’importanza del territorio per lo sviluppo tecnologico, perché il futuro è small & distributed e non big & centralized.”

Luca Gerosa, Head of Customer Team Italy di Nokia, ha dichiarato: “La trasformazione digitale, attraverso l’affermarsi di nuovi strumenti di collaborazione industriale e di servizi cloud, sta determinando la necessità di elevate prestazioni e affidabilità nelle infrastrutture di comunicazione. La soluzione Nokia XGS-PON consentirà ad OPIQUAD di continuare a fornire ai clienti i vantaggi della banda larga ultraveloce riducendo al minimo l’impatto ambientale.”

Un ulteriore passo verso la double transition di cui noi di Nokia e OPIQUAD siamo portavoce.