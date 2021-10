La fibra antisismica di Open Fiber, il racconto del lancio ad Ascoli Piceno

La fibra ottica utilizzata anche per monitorare le onde sismiche grazie al “fiber sensing”, che consente misurazioni continue in tempo reale. Lo consente la sperimentazione sul campo sulla tratta di fibre ottiche di Open Fiber che collegano i Point Of Presence (PoP) di Ascoli Piceno e Teramo.

La fibra ottica utilizzata anche per monitorare le onde sismiche grazie al “fiber sensing”, che consente misurazioni continue in tempo reale. Lo consente la sperimentazione sul campo sulla tratta di fibre ottiche di Open Fiber che collegano i Point Of Presence (PoP) di Ascoli Piceno e Teramo.

E’ questo il nocciolo del progetto Meglio (Measuring Earthquakes signals Gathered with Laser Interferometry on Optic Fibers) promosso da Open Fiber alla presentazione ‘La fibra ottica di Open Fiber per lo studio dei terremoti. Così i sensori della rete ascoltano le onde sismiche’ che si è tenuta ad Ascoli Piceno il 21 ottobre.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con INGV, INRiM, Bain&Co e Metallurgica Bresciana.

Vedi anche: