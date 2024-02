clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Al mattino cieli per lo più coperti, con deboli precipitazioni sul Piemonte e sulla Romagna, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate tra Alpi occidentali ed Appennino settentrionale dai 1600-1700 metri. In serata precipitazioni in estensione su tutti i settori con fenomeni deboli-moderati; neve sui rilievi dai 1500-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, precipitazioni sparse altrove; neve in Appennino dai 1700-1800 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con cieli coperti e piogge sparse. In serata atteso tempo più asciutto ma ancora uggioso; peggiora nuovamente nella notte con qualche pioggia sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino attesi temporali su Molise, Puglia e Basilicata, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sui versanti Adriatici peninsulari e sulla Sicilia, schiarite sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi anche a nord della Sardegna, asciutto ma coperto altrove.

Temperature minime in calo al nord e al sud, stabili o in aumento al centro. Massime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in diminuzione al centro-sud.