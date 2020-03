La classifica è stilata da ‘comparitech’ che prende in considerazione 7 criteri per 76 Paesi. Il più sicuro è la Danimarca, il più vulnerabile l’Algeria, gli Usa passano dal 5^ al 17esimo posto, mentre l’Italia è 31esima e guadagna 10 posizioni, grazie anche a una legislazione aggiornata per la sicurezza informatica (punteggio 4 su un massimo di 7).