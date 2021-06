La cybersecurity sale alla ribalta

La giornata in pillole. La cybersecurity improvvisamente finisce sotto i riflettori, in cima all’agenda di Governo e della Nato. Le 5 novità che definiranno il settore nei prossimi anni.

Sul fronte del PNRR e delle reti, aumenta l’attesa su come il Governo intende erogare i fondi, posto che la linea sarà dettata dall’Antitrust Ue.

Infine, cresce il rischio ransomware per le utility globali, sempre più esposte al cybercrime.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Cybersecurity in cima all’agenda di Governo e Nato. Le 5 novità

di Luigi Garofalo

Le 5 novità che determineranno il settore della cybersecurity a livello nazionale ed internazionale per i prossimi anni…Leggi l’articolo

PNRR, banda ultra e 5G: quali attese da consultazione sugli aiuti di Stato?

di Paolo Anastasio

Appena chiusa la mappatura sulle reti fisse, avviata quella sul 5G poi consultazione sugli Aiuti di Stato. Il faro per PNRR è l’Antitrust Ue…Leggi l’articolo

Energia: sempre più esposte le utility globali ai cyber attacchi

di Flavio Fabbri

Le reti e i sistemi delle società energetiche e delle utility sotto la costante minaccia di attacchi informatici negli ultimi mesi…Leggi l’articolo

Talk sul Cloud nazionale, 18 giugno ore 11:00. Registrati

di Redazione Key4biz

Registrati all’Executive Webinar “Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale, in programma il 18 giugno alle 11…Leggi l’articolo

Lina Khan a capo della Federal Trade Commission americana

di Flavio Fabbri

Il Presidente Joe Biden ha nominato a sorpresa Lina Khan, giovane professoressa della Columbia Law School, a capo dell’Antitrust americana…Leggi l’articolo

La digital transformation delle competenze. Le nuove aree di interesse

di Andrea Boscaro

Conterà sempre di più la digital transformation delle competenze in modo che la tecnologia sappia supportare il cambiamento lavorativo…Leggi l’articolo

Quintieri (Tor Vergata): “In un mondo frammentato la Cina ha la meglio”

di Flavio Fabbri

La sfida è riuscire a trovare un approccio multilaterale ai problemi che oggi sussistono tra Washington e Pechino…Leggi l’articolo

5G, più di 500 milioni di abbonamenti globali entro il 2021

di Paolo Anastasio

Gli abbonamenti al nuovo standard crescono ad un ritmo di un milione al giorno con un livello di adozione record. Cina e Usa trainanti…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Enzo Forcella, un grande maestro del giornalismo

di Licia Conte

Licia Conte ricorda in questo numero di Democrazia Futura la figura di “Enzo Forcella, un grande maestro del giornalismo”…Leggi l’articolo

Cosa guardare in Tv: “Omicidio a Easttown” su Sky

di Patrizia Romani

Sono partite il 9 giugno su SKY Atlantic e in streaming su NOW, le prime due puntate di Omicidio a Easttown…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

”La PA che vorrei”, intervista live a Michele BertolaGuarda il video