La crisi energetica sta rendendo le aziende più ansiose rispetto ai prezzi di approvvigionamento energetico. Secondo un report realizzato da Arelion (ex Telia Carrier) ci sono quindi alcuni trend positivi in seguito alla crisi energetica: le aziende stanno aumentando gli investimenti in nuove reti in cerca di una maggior sostenibilità.

Le aziende si stanno spostando verso tecnologie meno energivore e in particolare sul cloud, come riporta il sito Telecom Tv.

Trend

Nel report ‘The energy crisis: is it hurting enterprise networks?’ Arelion ha studiato l’impatto della crisi energetica e del conseguente aumento dei prezzi su business di grandi dimensioni (più di 4mila dipendenti) basati in Usa, Uk, Germania e Francia.

Uno dei trend identificati è appunto la modernizzazione delle network operations per raggiungere una maggiore efficienza energetica da parte del 61% delle aziende intervistate.

A guidare questo trend le aziende americane (73% degli intervistati), seguiti dalla Germania (69%), da Uk (49%) e dalla Francia (48%).

Nuove tecnologie consumano meno

Le nuove tecnologie sono molto meno energivore rispetto alle vecchie reti.

In particolare, il cloud è molto più efficiente rispetto al fatto di avere tutti i dati aziendali conservati su server nel sottoscala basati su tecnologie obsolete.

Ridurre il consumo energetico delle reti è ormai considerato un fattore importante dalle aziende.

Secondo il sondaggio, oltre la metà (52%) degli intervistati sta accelerando e potenziando i propri sforzi per la sostenibilità della rete, con le aziende negli Stati Uniti che più probabilmente adotteranno questa linea di condotta, seguite da Germania, Francia e Regno Unito. Ciò dimostra uno spostamento dell’attenzione per le imprese, che non solo inizieranno sempre più a modernizzare le proprie reti, ma “coglieranno l’opportunità per essere più sostenibili” e si assicureranno di “utilizzare energia verde”.

Sostenibilità più difficile

Ma non è tutto rose e fiori. Per il 29% delle aziende la crisi energetica preoccupa sul fronte della sostenibilità. L’energia solare è la soluzione green preferita dal 40% delle aziende, eccezion fatta per la Francia dove il 51% degli intervistati punta invece sul nucleare.

Il report evidenzia inoltre come l’aumento dei prezzi energetici abbia portato ad aumenti dei servizi aziendali nell82% dei casi in particolare in Germania (78%) meno negli Usa (57%). A sorpresa il 18% degli intervistai ha detto di aver diminuito i prezzi.

Scarica il Report di Arelion in PDF