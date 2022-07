“La criptomoneta e il suo futuro”. Domani il webinar di Afi100

L’incontro Novità e Attualità su Criptovalute, Smart Contracts e NFT – Ultimi aggiornamenti sull’andamento della criptoeconomia, in onda domani, giovedì 14 luglio dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, si inserisce in una collana di appuntamenti immaginati da Afi100 e patrocinati da Assoholding, su fintech, antiriciclaggio, fiscalità delle imprese finanziarie, adempimenti e future opportunità per gli operatori di riferimento dall’Associazione.

L’incontro Novità e Attualità su Criptovalute, Smart Contracts e NFT – Ultimi aggiornamenti sull’andamento della criptoeconomia, in onda domani, giovedì 14 luglio dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, si inserisce in una collana di appuntamenti immaginati da Afi100 e patrocinati da Assoholding, su fintech, antiriciclaggio, fiscalità delle imprese finanziarie, adempimenti e future opportunità per gli operatori di riferimento dall’Associazione. A partecipazione gratuita, e accreditato presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili per un numero di 3 crediti formativi. il focus del seminario – moderato da Manuela Travaglini, Responsabile Relazioni Internazionali di Assoholding – sarà su quello che ha prodotto una vera e propria rivoluzione nel settore della finanza e del business trading; la criptomoneta.

Servono soluzioni regolatorie, che i rappresentanti delle istituzioni e gli esperti professionisti coinvolti nel webinar proveranno ad individuare, previo un necessario inquadramento sullo stato dell’arte delle monete virtuali e del crowdinvesting in Italia anche con riferimento alla designazione delle autorità competenti circa l’autorizzazione delle piattaforme di lending ed equity crowdfunding, sulla classificazione giuridica degli NFT, sul nuovo registro OAM, Organismo Agenti e Mediatori, per VASP/CASP di cui verranno specificati gli obblighi di iscrizione, controlli e sanzioni, sul Libro Verde in relazione allo scenario delle Electronics Securities già applicate in altri Paesi. La seconda parte del seminario sarà incentrata sulla fiscalità delle Criptovalute, anche attraverso il commento al disegno di legge sulla Rider Tax e al il disegno di Legge n. 2572 presentato dalla Senatrice Botto. Anche la legge delega di riforma fiscale sarà presa in esame, per quanto contiene in merito a nuove prospettive di tassazione della criptoeconomia, in ordine alla equiparazione tra tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Sono previsti gli interventi di: Francesco Rampone (Ass. Blockchain Italia), Marco Boldini (Studio Legale Orrick e Univ. San Raffaele); Stefano Albisinni (OAM); Fabrizio Vedana (Across Fiduciaria); Emanuele Fisicaro (C.S.E.A.C.); Alessandro M. Lerro (Avvocati.Net); Marco Piazza (Studio Biscozzi Nobili Piazza); Gaetano De Vito (Assoholding); Salvatore Sannino (Fines Venture); Antonio Tomassini (DLA PAPER) e Nicola Fasano (TLEGAL).

Per Gaetano De Vito, presidente di Assoholding, “siamo entrati nel vivo di una stimolante, e ricca di opportunità, fase di sperimentazione tecnologica e finanziaria, Con questo ed altri appuntamenti in cui vengono a confronto qualificate expertise, fruibili gratuitamente dagli operatori del settore e dagli interessati, l’obiettivo è quello di fornire utili basi per la messa a terra di soluzioni in grado di rendere più efficiente l’attuale, nuovo, sistema economico”.

Per partecipare al seminario, è possibile iscriversi a questo link. (info@afi100.it – Tel. 0685350963)