Il sampling è da anni al centro di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la tutela degli investimenti e dei diritti di autori e produttori fonografici; dall'altro la libertà della creazione artistica.

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che il semplice utilizzo di campionamenti musicali (sampling) non è automaticamente lecito. Per beneficiare dell’eccezione del pastiche, il nuovo brano deve richiamare l’opera originaria, presentare differenze percepibili e instaurare con essa un dialogo artistico o creativo riconoscibile. Una decisione destinata ad incidere concretamente sull’attività di musicisti, produttori, autori ed etichette discografiche.

La musica contemporanea vive di contaminazioni

Dall’hip hop all’elettronica, fino al pop e alla musica urban, il riutilizzo creativo di frammenti di opere preesistenti rappresenta una pratica consolidata che ha contribuito alla nascita di interi generi musicali. Ma quando questa tecnica costituisce una legittima forma di espressione artistica e quando, invece, viola il diritto d’autore?

A fornire un’importante risposta è la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza del 14 aprile 2026 nella causa C-590/23, è tornata sul celebre caso Kraftwerk/Pelham, definendo per la prima volta in maniera organica la nozione europea di pastiche e chiarendo quando il sampling possa beneficiare di questa eccezione al diritto d’autore.

Che cos’è il sampling?

Per sampling si intende la tecnica musicale che consiste nel prelevare un frammento sonoro da una registrazione preesistente – un beat, una linea di basso, una sequenza ritmica, una parte vocale o qualsiasi altro elemento – per incorporarlo all’interno di una nuova composizione. Questa tecnica non rappresenta soltanto uno strumento tecnico di produzione, ma una vera e propria modalità espressiva che consente agli artisti di costruire nuove opere dialogando con il patrimonio musicale del passato.

Proprio per la sua diffusione, il sampling è da anni al centro di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la tutela degli investimenti e dei diritti di autori e produttori fonografici; dall’altro la libertà della creazione artistica.

Il caso Kraftwerk: una vicenda lunga oltre vent’anni

La controversia trae origine dall’utilizzo, nel brano Nur mir, di una sequenza ritmica della durata di circa due secondi prelevata dal brano Metall auf Metall dei Kraftwerk. Quel breve frammento è stato rallentato, ripetuto e inserito nella nuova composizione, dando origine ad uno dei contenziosi più importanti nella storia del diritto d’autore europeo.

Già nel 2019 la Corte di giustizia aveva stabilito che il produttore di un fonogramma può vietare l’utilizzo anche di un campione sonoro molto breve, purché esso rimanga riconoscibile all’ascolto. Soltanto quando il campione viene modificato al punto da risultare irriconoscibile non si realizza una riproduzione rilevante ai fini del diritto esclusivo. La nuova pronuncia affronta però una questione diversa e altrettanto significativa: quando il sampling può essere giustificato dall’eccezione del pastiche prevista dalla direttiva europea sul diritto d’autore?

Che cos’è il pastiche?

Fino ad oggi il termine pastiche era rimasto privo di una definizione uniforme nel diritto dell’Unione, lasciando ampi margini di incertezza interpretativa. La Corte chiarisce ora che il pastiche non costituisce una categoria residuale nella quale far rientrare qualsiasi riutilizzo creativo di opere altrui.

Secondo i giudici europei, si è in presenza di un pastiche quando una nuova opera:

● richiama una o più opere preesistenti;

● presenta differenze percepibili rispetto ad esse;

● utilizza alcuni loro elementi caratteristici protetti dal diritto d’autore;

● instaura con tali opere un dialogo artistico o creativo riconoscibile.

Si tratta del vero elemento innovativo della sentenza. La Corte precisa, inoltre, che questo dialogo può assumere forme diverse: un omaggio dichiarato, un’imitazione stilistica, una reinterpretazione creativa oppure anche un confronto critico o ironico con l’opera originaria.

Ciò che accomuna tutte queste ipotesi è la trasparenza del richiamo: il riferimento all’opera precedente deve essere riconoscibile e non dissimulato.

Il sampling non diventa automaticamente lecito

La decisione non introduce una liberalizzazione del sampling. Anzi, la Corte ribadisce che il diritto d’autore e i diritti dei produttori fonografici continuano a godere di un elevato livello di protezione, coerente con la necessità di salvaguardare gli investimenti nell’industria musicale. Il semplice riutilizzo di un campione sonoro, anche di brevissima durata, non è quindi sufficiente per invocare l’eccezione del pastiche.

Affinché quest’ultima trovi applicazione, il campione deve essere inserito in una nuova creazione che sviluppi un effettivo dialogo artistico con l’opera di provenienza. Non basta, quindi, utilizzare un frammento perché particolarmente efficace dal punto di vista musicale o commerciale: quel riutilizzo deve essere funzionale ad una nuova elaborazione creativa.

Un criterio oggettivo che offre maggiore certezza

La Corte introduce anche un criterio destinato ad avere importanti ricadute pratiche. Per stabilire se un’opera costituisca un pastiche non sarà necessario indagare l’intenzione dell’artista o del produttore. Sarà invece sufficiente verificare se una persona che conosce l’opera originaria sia in grado di riconoscere, nella nuova creazione, quel dialogo artistico o creativo individuato dalla Corte come elemento caratterizzante del pastiche.

Si tratta di una soluzione che contribuisce ad aumentare la certezza del diritto, evitando che l’applicazione dell’eccezione dipenda esclusivamente dalle dichiarazioni degli autori coinvolti. Le ricadute per artisti e industria musicale La pronuncia assume particolare rilievo per musicisti, producer, autori, editori musicali e case discografiche.

Il messaggio che emerge dalla sentenza è duplice. Da un lato, la Corte riconosce che il sampling costituisce una forma di espressione artistica meritevole di tutela, strettamente collegata alla libertà delle arti garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dall’altro, riafferma che tale libertà deve convivere con il diritto di proprietà intellettuale e non può trasformarsi in un mezzo per appropriarsi indebitamente del lavoro creativo altrui. Per gli operatori del settore ciò significa che ogni progetto basato sul riutilizzo di frammenti musicali dovrà essere valutato non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello giuridico, verificando se ricorrano effettivamente i presupposti individuati dalla Corte.

E in Italia?

Anche per il nostro ordinamento la decisione riveste un’importanza particolare. La legge sul diritto d’autore non contiene una disciplina specifica dedicata al sampling e l’interpretazione delle eccezioni deve necessariamente avvenire alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Ne consegue che artisti, produttori e case discografiche dovranno continuare a prestare particolare attenzione quando intendono riutilizzare porzioni di opere musicali altrui.

Salvo che ricorrano i rigorosi presupposti dell’eccezione del pastiche, l’acquisizione preventiva delle necessarie autorizzazioni rimane la soluzione più sicura per evitare contestazioni. La sentenza del 14 aprile 2026 non segna quindi la fine del dibattito sul sampling, ma rappresenta un passaggio fondamentale verso una maggiore certezza giuridica. La Corte individua un nuovo punto di equilibrio tra tutela della proprietà intellettuale e libertà della creazione artistica, offrendo agli operatori del settore un criterio interpretativo destinato ad orientare le future controversie. Per un’industria musicale sempre più fondata sul dialogo tra opere del passato e nuove forme espressive, si tratta di una decisione destinata a lasciare il segno.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz