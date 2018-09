La comunicazione nell’era digitale

Di Luca Monticelli

Data di pubblicazione: Settembre 2018

Si tiene sempre in scarsa considerazione l’importanza della comunicazione, in qualsiasi circostanza e ambiente. Far conoscere la propria attività o il proprio prodotto nel business è quanto mai importante, se non vitale, per poter acquisire autorevolezza ed essere riconosciuti sul proprio mercato di riferimento. Anche quando ci poniamo sui Social Network abbiamo bisogno di sapere come comunicare al meglio, per poter costruire una nostra identità digitale che ci differenzi o, addirittura, ci faccia decollare fino a farci diventare persone che influenzano le masse, sia che siamo persone comuni o che stiamo rappresentando un nostro brand.

Questo libro aiuta a capire com’è strutturata la comunicazione, come le aziende devono saper comunicare per essere vincenti, e come si possa creare la nostra immagine digitale per poter essere riconosciuti come persone autorevoli. Gli argomenti trattati sono molto pratici, utili e utilizzabili immediatamente da chiunque e sono alla portata di tutti.

Luca Monticelli possiede più di vent’anni di esperienza nel giornalismo e nelle Pubbliche Relazioni. Per otto anni è stato giornalista tecnico e videoludico, e caporedattore della rivista “K”, una delle testate più importanti in Italia nel mercato del videogioco, edita da RCS (Rizzoli Group) e Italia Publishers Magazine (Foreground Editrice). È anche Professore di Digital PR e Digital Marketing presso l’Università Link Campus di Roma – Vigamus Academy nel corso di Laurea Triennale in Comunicazione Digitale con indirizzo Videogiochi.