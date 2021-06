3 giugno 2021. La giornata in pillole. La Commissione Ue ha annunciato il progetto di creazione dell’Identità Digitale Europea, un wallet elettronico che consenta a tutti i cittadini europei di accedere a tutti i servizi pubblici e privati tramite smartphone.

Per quanto riguarda il Green Pass invece si potrà ottenere in 4 modi e sarà rilasciato anche dopo la prima dose di vaccino con validità dal 15esimo giorno successivo.

Infine vi diamo appuntamento domani alle 11:00 per il webinar “Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale in real time, i vantaggi e i rischi del Regolamento europeo” organizzato da Privacy Italia, Asso Dpo e Key4biz.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

La Commissione Ue vuole creare un’identità digitale per i cittadini europei

di Paolo Anastasio

La Commissione Ue ha annunciato il progetto di creazione di una l’identità digitale europea, che consenta a tutti i cittadini di accedere a tutti i servizi pubblici e privati tramite smartphone…Leggi l’articolo

Green pass i 4 modi per ottenerlo. Ma chi potrà controllarlo con un’app?

di Luigi Garofalo

Green Pass, attesa per rilascio nuova app per verificarlo. Ad oggi, controllabile solo da Forze ordine e pubblici ufficiali. E per matrimoni?…Leggi l’articolo

Firma digitale per i referendum, Colao: “Entro fine anno la piattaforma”

di Piermario Boccellato

Colao: “La piattaforma sarà integrata con l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente per permettere di sottoscrivere i referendum”…Leggi l’articolo

5G, Stanzione (Garante Privacy) ‘Tecnica sia sempre al servizio dell’uomo’

di Paolo Anastasio

Pasquale Stanzione, Presidente del Garante Privacy: ‘Necessario che lo sviluppo tecnologico sia sostenibile sul piano sociale, umano e quindi anche giuridico’…Leggi l’articolo

Auto elettriche, vendite ibride aumentano del +250% a maggio

di Flavio Fabbri

Pubblicati i nuovi dati relativi alle immatricolazioni del mese passato: è sempre boom di vendite di auto elettriche, ibride e a batteria…Leggi l’articolo

Cyber attacco alla JBS, è un ransomware. Il prezzo della carne aumenta

di Flavio Fabbri

Le attività produttive della JBS lentamente riprendono negli USA e in Australia, ma si ferma l’industria della carne e aumentano i prezzi…Leggi l’articolo

IA e riconoscimento facciale in real time. Executive Webinar il 4 giugno

di Dario Denni

Gli ospiti: A. Ghiglia, del Garante Privacy, M. Giuriati, L. Carrer, F. Bassan, B. Benifei e S. De Meo. Segui in diretta…Leggi l’articolo

Transizione green, Aruba: “Siamo azienda Carbon Footprint Negative”

di Flavio Fabbri

Il mondo dell’ICT punta alla sostenibilità ambientale: la spesa in green data center raggiungerà i 140 miliardi di dollari nel 2026…Leggi l’articolo

Gianluca Spinello (Atlantica Digital): ‘La mia carrozzina connessa IoT e 5G’

di Paolo Anastasio

Atlantica Digital ha realizzato More, la carrozzina digitalizzata in chiave IoT per migliorare la vita di chi è costretto su una sedia…Leggi l’articolo

Data Protection Officer nella PA, la guida di Asso Dpo

di Matteo Colombo, presidente ASSO DPO

Approfondimento sui punti analizzati nel recente documento chiave sui DPO nella Pubblica amministrazione da parte del Garante Privacy…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

“La trasformazione digitale della PA? Passa per la formazione”. Rivedi il talk con Maria Rita FiascoGuarda video