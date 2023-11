"Apriamo i nostri supercomputer per addestrare e perfezionare i modelli di intelligenza artificiale fondamentali più avanzati", ha commentato Thierry Breton commissario europeo per il mercato interno.

La Commissione europea e l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (Ic EuroHpc) si sono impegnate ad aprire ed estendere l’accesso alle risorse di supercalcolo di livello mondiale dell’Ue per le start-up e le Pmi europee specializzate nell’intelligenza artificiale, nonché per la più ampia comunità dell’intelligenza artificiale.

“Per favorire lo sviluppo e la scalabilità dei modelli di IA, è essenziale avere accesso a supercomputer di livello mondiale che accelerino l’addestramento e i test dell’IA, riducendo i tempi di addestramento da mesi o anni a settimane”, commenta la Commissione europea in una nota.

La dichiarazione è stata rilasciata nell’ambito della quarta assemblea dell’Alleanza europea per l’intelligenza artificiale, in corso a Madrid, e fa seguito all’annuncio fatto dalla presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione per il 2023. Gli attori europei dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni (Hpc) coopereranno strettamente per promuovere l’innovazione dirompente e rafforzare la competitività dell’ecosistema industriale europeo. “Questo – per Bruxelles – accelererà lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e posizionerà l’Unione europea come leader competitivo a livello mondiale”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Europa è leader nel settore dei supercomputer, grazie agli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni. Abbiamo tre supercomputer all’avanguardia nell’UE. E dobbiamo mettere questa potenza in uso. L’accesso all’infrastruttura di supercomputing europea che abbiamo annunciato aiuterà le start-up a guidare lo sviluppo e la scalabilità dell’intelligenza artificiale in modo responsabile e in linea con i valori europei”.

“I supercomputer sono un mattone fondamentale della sovranità tecnologica europea. La nostra leadership europea nel calcolo ad alte prestazioni, costruita attraverso decenni di visione, esperienza e investimenti, si tradurrà ora in una competitività scientifica, tecnologica ed economica. Con la sfida Large AI Grand Challenge, apriamo i nostri supercomputer leader mondiali per addestrare e perfezionare i modelli di intelligenza artificiale fondamentali più avanzati. Ciò aiuterà le start-up a ridurre i tempi di addestramento dei loro ultimi modelli di intelligenza artificiale da diversi mesi a giorni o settimane, potenziando in modo massiccio la nostra competitività nel mondo dell’IA”, ha commentato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno.