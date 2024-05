La classifica delle maggiori fiere in Italia: vince Milano

“Artigiano in fiera” è la fiera più importante d’Italia, almeno in termini di visitatori con un milione di visitatori nel 2019.

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. .

“Artigiano in fiera” è la fiera più importante d’Italia, almeno in termini di visitatori con un milione di visitatori nel 2019. I dati provengono dall’ultimo rapporto, relativo al 2019, di Ufi, l’associazione internazionale che riunisce gli imprenditori del settore espositivo e fieristico. Nel documento sono analizzate 2.416 esposizioni di numerosi Paesi europei, più Russia e Turchia, per un totale di oltre 643mila espositori e quasi 70 milioni di visitatori. Tra i più rappresentati ci sono la Francia con 373 fiere, la Spagna con 354, l’Italia con 339 e la Germania con 183 eventi.

Milano ospita la più grande tra le fiere in Italia

Grazie a Milano l’Italia si conferma uno dei Paesi più attivi nel settore fieristico, tenendo testa ai principali Paesi europei. Ed è la città meneghina la vera capitale italiana delle esposizioni. Dopo “Artigiano in fiera” la seconda fiera più frequentata è Eicma con 480.711 visitatori nel 2019, l’esposizione di moto e accessori tra le più famose al mondo. Ma la fiera più internazionale è sicuramente “Il Salone del mobile”. Con 300.234 visitatori dei quali oltre 185mila stranieri, “Il salone” risulta tra gli eventi più partecipati al mondo da turisti e uomini d’affari provenienti dall’estero.

La Fiera del Levante e Riminiwellness

Tra le città con le maggiori fiere in Italia c’è Bari con la “Fiera del Levante” che ha raccolto nel 2019 276.695 visitatori. Fondata nel 1929, si tratta di una delle più antiche esposizioni italiane, e riguarda diversi settori, dalla meccatronica all’edilizia, all’agricoltura. Un altro evento di successo è “RiminiWellness”, kermesse che si svolge nella città romagnola dedicata al fittness e allo sport, che nel 2019 ha registrato 232.432 presenze.

Le più grandi fiere del mondo

Un’altra città molto importante nell’ambito espositivo è Verona che può contare su tre eventi molto partecipati: il “Motor Bike Expo” con 169.314 visitatori, “Fieracavalli” (168 082), e la più internazionale, Vinitaly, che ha segnato 122.584 partecipanti di cui 48.022 stranieri. “Il Salone del libro” di Torino, con 161 150 presenze di cui 15mila dall’estero, è una delle fiere italiane più importanti. Infine, sempre in Piemonte, si svolge l’evento agroalimentare unico al mondo, uno dei simboli del Made in Italy: “Fiera internazionale del tartufo bianco” ad Alba. Con 150.500 visitatori e oltre 65mila stranieri, l’evento risulta tra i più seguiti all’estero. Infine, “Il Salone del camper” di Parma che ha registrato 108.124 presenze. Deludente invece Roma, il cui evento più seguito nel 2019 è stato “Maker Faire Rome” con 97.573 visitatori, esposizione dedicata a tecnologia e innovazione.

Le fiere in Europa: Monaco dietro a Milano

Le statistiche Ufi del 2019 riguardano non soltanto le fiere in Italia ma anche altri Paesi europei ed extra Ue, come la Svizzera, la Turchia e la Russia. A livello internazionale, stando ai dati Ufi, il primo posto nella classifica degli eventi più partecipati rimane saldamente nella mani di “Artigiano in Fiera“, seguito a grande distanza, da “Bauma”, la più grande esposizione al mondo nel settore delle costruzioni che si svolge ogni tre anni a Monaco di Baviera. Nel 2019 hanno partecipato 627.603 persone. Sempre in Germania, per la precisione ad Hannover, si tiene “Agritechnica”, la fiera dedicata alle tecnologie agricole, che ha registrato 446.871 visitatori. Un altro evento importante è “Cmt – The holiday exhibition”, che riguarda il turismo, si svolge a Stoccarda (263.448 presenze). Bau, fiera che tratta di architettura, si tiene invece a Monaco (249.228 presenze). Nel grafico sotto sono indicate le principali esposizioni secondo il rapporto Ufi.

Le più grandi fiere in Turchia e Svizzera

Molto seguita l’esposizione turca Studyexpo Secondary and Higher Education che si svolge nella città di Izmir, in Turchia, meglio conosciuta come Smirne, con 605mila presenze nel 2019. Sempre nella metropoli anatolica, oltre 4 milioni di abitanti, si svolge Education And Career Fair, dedicata all’istruzione, evento che ha visto la partecipazione di 605mila visitatori. Tornando in Europa, con 602.511 partecipanti si colloca tra i primi posti il “Geneva International Motor Show” di Ginevra. Sempre in Svizzera, per la precisione a San Gallo, si tiene “Olma”, una fiera dedicata all’agricoltura, 358mila visitatori nel 2019.

Russia e Francia puntano sulle fiere di armi

Due grossi eventi che si svolgono in Russia, entrambi a Mosca, sono “International Aviation and Space salon”, 449.460 visitatori, e Army, dedicato alle armi, 446mila partecipanti. In Francia, le fiere più importanti hanno luogo a Parigi. Con 597.683 presenze, il “Salon international de l’agricolture” è l’evento più famoso. Poi la “Foire internationale” di Marsiglia (261.686) e “Siae – aeronautique” (260.831) che si svolge a Le Bourget, piccolo comune alle porte di Parigi. Sempre in Francia, a Lione, si tiene “Sirha”, manifestazione dedicata alla ristorazione e al settore alberghiero, che nel 2019 ha visto la presenza di 204.011 visitatori. Famosa è anche la “Fiera di Lione”, 198.120 partecipanti. Ad Amsterdam si tiene invece Huishoudbeurs (200.194 presenze), evento dedicato alla gastronomia. Infine la più grande esposizione austriaca, il “Vienna Autoshow” che nel 2019 ha avuto 135.078 visitatori.

Fonte: Ufi

I dati si riferiscono al: 2019