La classifica dei 10 videogiochi più costosi di sempre

Sviluppare un videogame costa e più si vuole creare un prodotto bello, accattivante, con effetti straordinari e nuove funzionalità, più gli investimenti crescono, anche attorno a cifre che si avvicinano al mezzo miliardo di dollari, come per “Red dead redempion 2”. A volte il marketing da solo richiede molto più budget che il lavoro dello sviluppatore.

Sono passati più o meno 60 anni dal primo videogioco di massa e dalla prima console che poteva essere connessa ad un televisore di casa. Dal 1966 ad oggi si sono succedute otto generazioni di hardware e software dedicati al videogaming.

Il passare del tempo ha segnato una crescente dose di innovazione tecnologica, soprattutto nel dettaglio grafico e nelle funzionalità. Cosa che ha determinato un aumento degli investimenti da parte dell’industria mondiale in questi prodotti di intrattenimento di massa.

Ci sono sviluppatori di varie categorie, fino ai doppiatori professionisti, fotografi e tecnici della luce, affinché tutto risulti il più possibile “reale”.

Una corsa alla spesa in tecnologie sempre più sofisticate per il mondo dei videogiochi che ha creato una netta separazione tra multinazionali e piccole e medie imprese del settore, anche se qualche sviluppatore “indie” riesce a portare sul mercato giochi di un certo livello ma dal budget contenuto.

La classifica dei 10 più costosi videogame di sempre

Digitaltrends.com ha realizzato una classifica dei videogames più costosi mai realizzati negli ultimi decenni e il posto più alto del podio è andato a “Red dead redempion 2”, che potrebbe aver raggiunto investimenti tra 379 e 550 milioni di dollari.

Una cifra enorme, che è frutto molto probabilmente di ritardi accumulati nel tempo per il suo lancio ufficiale, quindi ulteriori spese di marketing, per un budget effettivo di sviluppo non superiore alla forbice 200-300 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo “Star Citizen”, che ha accumulato un costo complessivo di sviluppo superiore a 320 milioni di dollari. Segue da vicino al terzo posto “Cyberpunk 2077”, che ha portato il suo budget di sviluppo a 316 milioni di dollari.

La Top Five si chiude con “Call of Duty: Modern Warfare 2” e “Grand Theft Auto 5”, che sono costati in termini di investimenti in sviluppo rispettivamente 298 e 291 milioni di dollari.

Le altre cinque posizioni vanno a costituire la classifica dei 10 videogames più costosi di sempre e sono: “Star Wars: The Old Republic” (oltre 227 milioni di dollari), “Halo 2” (217 milioni di dollari), “Marvel’s Avengers” (oltre 170 milioni di dollari), “Destino” (151 milioni di dollari), “Dead Space 2” (136 milioni di dollari).

Quando il marketing vale la fetta più grande degli investimenti

Come spiegato nell’articolo, generalmente lo sviluppo di un video gioco standard non raggiunge mai queste cifre di spesa, ma ritardi, ripensamenti, cambiamenti in corsa e nuove campagne di marketing possono far lievitare il costo finale di un progetto, anche di molto.

Solo il marketing può a volte risultare più costoso del software stesso.