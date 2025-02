La Cina ha lanciato un nuovo razzo anti-Starlink

Il Long March 8A è stato lanciato dal sito di lancio della navicella spaziale Wenchang l’11 febbraio.

Un nuovo razzo cinese è decollato per la sua missione di debutto, segnando un passo importante nello sforzo di Pechino di non perdere il passo con Starlink di Elon Musk.

Il primo razzo Long March 8A è stato lanciato dal sito di lancio spaziale di Wenchang ad Hainan, la provincia insulare nel Mar Cinese Meridionale, alle 17:30 ora locale, hanno riferito i media statali.

Il volo inaugurale ha trasportato un gruppo di satelliti in orbita terrestre bassa nello spazio, secondo i media statali come riportato da Bloomberg.

“Nel prossimo futuro, il Long March 8A sarà utilizzato per dispiegare un gran numero di satelliti per le enormi reti internet spaziali della Cina”, ha riferito il quotidiano ufficiale China Daily, citando Song Zhengyu, scienziato missilistico senior presso la China Academy of Launch Vehicle Technology.

“La Cina ha ora diverse reti satellitari Internet in costruzione, ma mantiene un basso profilo su questi progetti”, ha aggiunto il China Daily.

L’orbita terrestre bassa, o LEO, è l’area nello spazio in cui SpaceX ha inviato più di 7mila dei suoi satelliti Starlink.

Altre aziende che si concentrano su LEO includono Amazon., che prevede di avviare il servizio di una rete satellitare chiamata Project Kuiper entro la fine dell’anno.

Rispetto a SpaceX, la Cina è stata lenta nella costruzione delle costellazioni LEO. Il paese ha in programma di mettersi al passo con reti come la cinese Spacesail, che l’anno scorso ha firmato un accordo con un partner brasiliano per lanciare il servizio nel paese. Spacesail ha raggiunto un altro accordo, con l’operatore satellitare malese Measat Global Bhd., il 6 febbraio.

