La Cina abbraccia l’open source AI

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

La Cina sta intensificando i suoi sforzi per diventare leader nell’AI attraverso l’adozione dell’open source. Il governo cinese sta promuovendo l’uso di piattaforme AI open source per stimolare l’innovazione e ridurre la dipendenza dalle tecnologie occidentali.

Questa mossa mira a creare un ecosistema AI più trasparente e collaborativo, coinvolgendo accademici, ricercatori e aziende. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al controllo dei dati, poiché l’open source potrebbe facilitare l’accesso a informazioni sensibili. Inoltre, l’adozione dell’open source AI è vista come una strategia per aumentare l’influenza della Cina nello sviluppo globale dell’AI, competendo con le principali nazioni tecnologiche.

Gli esperti sottolineano che, sebbene l’open source possa accelerare i progressi tecnologici, è cruciale bilanciare innovazione e protezione dei dati per evitare potenziali rischi. La Cina sta anche investendo in formazione e infrastrutture per supportare questa transizione, con l’obiettivo di creare un vantaggio competitivo nel mercato globale dell’AI.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

‘La sicurezza AI delle Olimpiadi provoca una reazione contro la sorveglianza di massa’

Le imminenti Olimpiadi hanno scatenato una polemica riguardo l’uso della sicurezza AI, sollevando preoccupazioni sulla sorveglianza di massa. Le autorità stanno implementando tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e di tracciamento comportamentale per garantire la sicurezza dell’evento, ma questo ha sollevato timori riguardo alla privacy e ai diritti civili.

Gli attivisti e gli esperti di privacy sostengono che tali misure potrebbero portare a un uso eccessivo e ingiustificato della sorveglianza, con potenziali abusi e discriminazioni. Alcuni critici temono che la tecnologia possa essere utilizzata anche dopo le Olimpiadi, creando un precedente per una sorveglianza permanente e invasiva.

Le discussioni sulla bilancia tra sicurezza e privacy sono diventate un punto focale, mettendo in luce le implicazioni etiche e legali dell’adozione di queste tecnologie AI. Mentre i sostenitori affermano che tali misure sono necessarie per prevenire minacce e garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, gli oppositori chiedono trasparenza, regolamentazione e protezioni più forti per i dati personali.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Apple dichiara di non usare GPU Nvidia per addestrare i suoi modelli AI

Apple ha rivelato in un recente documento di ricerca di aver utilizzato i chip TPU di Google invece delle GPU Nvidia per sviluppare la sua infrastruttura software AI. Questa scelta è significativa poiché Nvidia domina il mercato dei processori AI con una quota di circa l’80%. Nel documento, Apple descrive di aver impiegato 2.048 TPUv5p per addestrare i modelli AI destinati ai dispositivi come iPhone e 8.192 TPUv4 per i modelli server.

Google vende l’accesso ai suoi chip TPU attraverso la piattaforma Google Cloud, a differenza di Nvidia che commercializza i suoi chip come prodotti standalone. Sebbene Nvidia non abbia commentato, Apple ha dichiarato che potrebbe sviluppare modelli ancora più sofisticati con i chip di Google.

Questo annuncio segue la presentazione di nuove funzionalità AI, tra cui l’integrazione della tecnologia ChatGPT di OpenAI nei software Apple, durante la conferenza degli sviluppatori di giugno. La decisione di Apple di affidarsi a Google per l’hardware AI sottolinea una collaborazione strategica che potrebbe influenzare il futuro delle tecnologie AI.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz