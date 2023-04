La chimica segreta delle interazioni umane￼

Di Paolo Borzacchiello

Pagine: 272

ISBN: 9788836201570

Data di pubblicazione: 22/03/2023

Editore: Roi Edizioni

Volete trasformare in pochi attimi un collaboratore preoccupato in un collega motivato? O un venditore un po’ troppo sicuro di sé in uno attento e pronto a realizzare il budget? O, ancora, un gruppo spaventato in un team eccitato? È tutta una questione di chimica, di ormoni e di neurotrasmettitori.

Grazie a oltre vent’anni di ricerche, studi e pratica nel campo delle interazioni umane, Paolo Borzacchiello, consulente e scrittore di successo, nel suo nuovo libro ci offre – con il suo consueto stile estremamente semplice e pratico – una guida al comportamento umano: come identificare, grazie a segnali linguistici e non verbali, il tipo di mix chimico presente nel nostro interlocutore e come trasformarlo in modo che sia più utile all’interazione, grazie a strumenti di facilissima applicazione, tutti rigorosamente a base neuroscientifica.